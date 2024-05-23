Как в старые времена боролись с нечистыми на руку торговцами

В современном мире, где есть общества защиты прав потребителей и множество других контролирующих органов, покупатель кое-как защищен от обмана продавцом. Существовали способы защитить клиентов и в старые добрые времена. Они были разнообразны и зачастую необычны. А вот являлись ли они эффективными, сегодня судить довольно сложно.

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Сейчас, когда торговля постепенно перемещается в интернет, найти управу на недобросовестных торговцев даже при помощи официальных служб не так уж и просто. Поэтому есть целый ряд правил покупки продукции онлайн: отказ от предоплаты, внимательный осмотр товара, содержание в секрете CVV-кода банковской карты. Но, несмотря на все принимаемые меры, количество обманутых покупателей растет с каждым годом.

Столетия назад были свои правила торговли, меры безопасности и свои способы наказания мошенников. Давайте познакомимся со старинными способами защиты прав покупателя — может что-то получится использовать в современном мире.

1. Законы Ману, Индия

Для честных торговцев в древней Индии основным сводом правил ведения бизнеса являлся свод законов Ману-смрити. Считалось, что в давние времена эти правила изложил великий мудрец Ману, а две тысячи лет назад ученые брахманы записали его мысли по памяти. Нам эти правила известны благодаря британскому путешественнику Уильяму Джонсу, который нашел древние записи и перевел их в конце XVIII столетия.

Основной проблемой дошедших до наших дней источников Ману-смрити является их сомнительная достоверность. Существует множество разных версий этих законов, поэтому полагаться на их полную оригинальность ни в одном случае нельзя. Несмотря на это, во всех вариантах свода есть общие правила, вероятнее всего, имеющие отношение к оригиналу.

В первую очередь законы Ману рекомендуют совершать сделки только в присутствии свидетелей. Покупателю, случайно купившему украденную вещь, предлагалось как можно быстрее вернуть ее владельцу — в этом случае он освобождался от наказания. Среди всех описанных в источнике видов обмана покупателей, самым серьезным у индусов считалась продажа несеменного зерна под видом семенного. Также сюда относилась продажа извлеченного из земли после посадки зерна (оказывается, бывало и так).

За махинации с зерном торговец приговаривался к отсечению какой-либо части тела. Казнь проводилась прямо на месте торговли, чтобы другим было неповадно повторять подвиг жулика. Традиционно после завершения работы палач предлагал искалеченному мошеннику не грустить. Все-таки человечность у индусов всегда была на первом плане.

Уже в те времена существовал возврат товара, но эту опцию нужно было оговаривать в ходе сделки. Если товар не понравился покупателю, он мог в течение 10 дней его вернуть и получить обратно свои деньги или вещи, данные взамен. Такая вот древняя гарантия.

2. Кодекс Хаммурапи, Вавилон

Вавилонское царство существовало 4 тысячи лет назад на территории современного Ирака. Несмотря на то что это было очень давно, о быте и обычаях вавилонян известно больше, чем о жизни некоторых европейских стран в XVIII-XIX столетии. Благодаря клинописи на глиняных табличках до нас дошли не только литературные произведения, такие как «Эпос о Гильгамеше», но и сборники законов царя Хаммурапи.

Свод законов Хаммурапи охватывал все аспекты деятельности человека в царстве начиная от торговли и суда, заканчивая медициной. Вопросам мошенничества в торговле также мудрый правитель уделил немало внимания. Как и в Индии сделки рекомендовалось совершать в присутствии свидетелей — от 2 до 12. Чем серьезнее была сумма, тем больше людей должны были присутствовать при продаже.

Сделка закреплялась клятвой самому царю Хаммурапи или верховному божеству Мардуку. Таким образом, нарушивший правила честной торговли становился одновременно врагом царя и богохульником. Если это было нужно, составляли на глиняной табличке договор. При этом использовались двухслойные изделия из глины, что защищало документ от подделки.

Сегодня в распоряжении археологов и историков находятся множество таких табличек, где указаны не только места заключения сделок и цена вопроса, но и имена продавца и покупателя. Например, раб в городе Ларс стоит 13 сиклей серебра, что соответствует 156 современным граммам. Кажется, это нормальная цена за взрослого, работоспособного мужчину.

На расторжение сделки вавилонские законы отводили срок в один месяц. Если вещь оказывалась ненадлежащего качества, а раб заболевал или умирал, продавец обязан был забрать товар назад и вернуть покупателю всю сумму до копейки. Для нечистых на руку продавцов предусматривались разные кары, начиная от побития палками, заканчивая смертной казнью. Причем царь не слишком дорожил своими подданными, поэтому лишиться жизни было гораздо проще, чем получить по спине жердью.

3. Правила рабби Иосифа, Палестина

Никто не будет спорить с тем, что евреи знают толк в торговле. Этот народ с непростой историей всегда жил по строгим канонам, подчиненным религиозным текстам, на основе которых создавались правила для чего угодно. В XVI столетии мудрый раввин Иосиф Каро из Цфата составил кодекс «Шулхан арух» («Накрытый стол»), в котором содержались тысячи параграфов.

В труде рабби Иосифа содержались указания регламентируюшие все аспекты жизни иудеев, в том числе и торговлю. В кодексе было указано, что если продавец взял задаток или позволил покупателю оставить на товаре свою метку, то обратного пути не было как для одной, так и для другой стороны.

Наказание за нарушение этого правила кажется сегодня смешным — передумавшего ожидало проклятие раввинского суда. Но следует помнить, что в Средние века проклятый раввинами человек становился практически изгоем своего народа, который переставал существовать как для государства, так и для своей семьи. Поэтому правила изо всех сил старались придерживаться.

При покупке любого товара сделка закреплялась особым ритуалом, который назывался киньян. Для разных видов товаров он отличался. Например, приобретая лошадь, покупатель становился ее владельцем, проведя животное за узду несколько шагов. Этот вид ритуала носил название киньян мешиха или просто «таскание».

Совершая важную сделку, продавец и покупатель должны были позвать нескольких свидетелей евреев и, почему-то, одного иноверца. Если никого поблизости не оказывалось, то консилиум мог заменить один раввин. Слово духовного лица ценилось невероятно высоко, ведь авторитет рабби был несокрушим.

4. Коран, страны исламского мира

В священной книге мусульман четко говорится о том, что в Судный День жулики и предатели воскреснут с особым клеймом на теле, по которому каждый сможет узнать негодяя. Этого правоверные очень боялись, ну а для бесстрашных были предусмотрены более осязаемые экзекуции.

В Коране есть упоминание о кочующем арабском племени мадианитян. Эти люди вели не слишком благочестивый образ жизни — занимались грабежом караванов, кражами из домов и лавок, а также обвешиванием покупателей при помощи специально изготовленных пустотелых гирь для весов.

Пророк Шуайб пытался вразумить нечестивцев, но они сперва насмехались над ним, а затем начали угрожать убийством. Тогда пришлось вмешаться Аллаху, наславшему на селения мадианитян сильное землетрясение, которое убило злодеев прямо в их домах. Также пострадали нечистое на руку племя айкитов. Часть людей этого народа примкнули к пророку и спаслись, а остальных убила засуха и небесный огонь.

5. Торговые правила на Руси

После того как Русь приняла христианство, торговые площадки — рынки и гостьбы, начали обстраивать храмами. Например, в Киеве X века на 8 рынков приходилось около 40 церквей. Возле рынка устанавливали княжеский флаг и крест. Это говорило о том, что торговое место защищено как Богом, так и государством, а нарушителей ждет суровое наказание.

За торговыми рядами обязательно закреплялся свидетель-весовщик. Все товары взвешивались на его проверенных весах, которые на ночь, подальше от греха, запирались в одном из храмов. В качестве гаранта важной сделки мог выступить мытник, задачей которого был сбор налога в размере 10% от цены каждого товара в княжескую казну. Мытник мог также выступить в роли мирового судьи, если между сторонами возникали споры.

В русских княжествах не было принято заключать письменных договоров и все ограничивались устными договоренностями. Разумеется, нарушить их было совсем несложно, сославшись, например, на плохой слух или недопонимание. Так что безалаберность в торговых сделках, присущая нам сегодня, передалась по наследству от предков. Мы также привыкли верить продавцам на слово и вольно интерпретировать в свою пользу договора о купле-продаже.