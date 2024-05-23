Гильотина, джакузи, боулер: какие вещи названы именами реальных людей

Вы когда-нибудь задумывались, почему вещи получили такие названия, как у них есть сейчас? Почему «стул» именно «стул», а не как-нибудь иначе? К сожалению, на все подобные вопросы мы не ответим, но на самые интересные — с радостью! Саксофон и дизель, джакузи и макинтош — мы пользуемся этими вещами в быту, не задумываясь, что когда-то эти слова были именами реальных людей.

Джакузи

Слово «джакузи» означает ванну со встроенными насосами, которые заставляют воду пузыриться. Первая компания, которая стала производить такие ванны, Jacuzzi Brothers была основана семью итальянскими братьями Джакузи в 1915 году для производства различных товаров для военных.

Когда маленькому сыну Кандидо Джакузи был поставлен диагноз «артрит» и прописан гидромассаж, братья собрались вместе, чтобы разработать насос, который можно было установить в ванну ниже уровня воды. Насос J-300 продавался больницам и школам до 1968 года, когда бизнес расширился, включив производство гидромассажных ванн для частного использования.

Гильотина

Несмотря на прозвище «Мадам Гильотина», этот метод казни был назван в честь французского врача Жозефа-Игнаса Гильотена. До Французской революции 1792 года во Франции применялись различные методы казни, включая машины для обезглавливания. Но гуманист Гильотен считал многие из них бесчеловечными. На то, чтобы быть обезглавленным топором или мечом, требовалось несколько попыток, а на повешение — несколько минут, и все это время жертва находилась в агонии.

Чтобы избежать ненужных страданий, в октябре 1789 года Гильонет предложил использовать простое и эффективное средство, чтобы сделать смертную казнь более безболезненной. Его гильотина была быстрой и точной, и вскоре она стала во Франции предпочтительным методом казни. Хотя он не был изобретателем самой машины, гильотина была названа в честь Гильотена как человека, который рекламировал ее как лучший и единственный способ казни.

Дизель

Рудольф Дизель с 14 лет знал, что будет инженером. В 1879 году он не смог получить высшее образование из-за брюшного тифа, и следующий год провел, приобретая инженерный опыт на машиностроительном заводе братьев Зульцер в Швейцарии. Он окончил университет в 1880 году. За свою трудовую жизнь Дизель получил несколько патентов, работая на Карла фон Линде, а в 1893 году опубликовал трактат, который лег в основу его последующей работы по дизельному двигателю.

Его понимание термодинамики и эффективности использования топлива привело к созданию двигателя, более эффективного, чем паровой, наиболее эффективный в ту эпоху. Первый его дизельный двигатель, Motor 250/400, сейчас выставлен в Немецком техническом музее в Мюнхене.

Силуэт

Силуэт — это особый тип художественного изображения, на котором объект представлен в виде сплошной фигуры одного темного цвета, обычно черного, на контрастном светлом фоне. Обычай делать портреты таким способом приобрел популярность в середине XVIII века как дешевая альтернатива написанной красками миниатюре. Художники либо вырезали силуэт, работая на глаз, либо рисовали контур на бумаге, а затем раскрашивали его.

Такая экономия на портретах, как и на многом другом, была связана с жесткой экономической политикой Этьена де Силуэта. Он был министром финансов Франции в 1759 году и наложил жесткую экономию на весь народ страны после Семилетней войны. Так что, хоть он и не был художником, его имя навсегда стало ассоциироваться с этим стилем искусства благодаря его финансовой политике.

Саксофон

Антуан-Жозеф Сакс («Адольф») был изобретателем и музыкантом, игравшим на флейте и кларнете. Его родители были дизайнерами инструментов, и Адольф тоже начал разрабатывать инструменты.

Талантливому изобретателю нравились как звук духовых инструментов, так и характерный звук язычкового инструмента, и он хотел найти способ объединить их. Помимо изобретения всеми любимого саксофона, он также изобрел сакстромбу, саксхорн и сакстубу.

Начос

Это любимое всеми мексиканское блюдо изобрел шеф-повар и ресторатор Игнасио Анайящу по прозвищу «Начо». Какое-то время он работал в клубе Victory в Пьедрас-Неграс. История гласит, что одна из постоянных клиенток заведения женщина по имени Марни Финан, попросила Игнасио приготовить какую-нибудь необычную закуску.

Заметив на кухне кусочки кукурузных лепешек, он разрезал их на треугольники, зажарил, затем добавил плавленый сыр и перец халапеньо. Когда он открыл собственное заведение, он назвал его «Ресторан Начо».

Яблоки «Грэнни Смит»

Твердые и сочные яблоки «Грэнни Смит» в 2019 году были третьими по популярности яблоками в США. Названы в честь женщины, владевшей фермой в Новом Южном Уэльсе, Австралия. К тому моменту, когда Мэри Энн Смит прославилась как «бабушка („грэнни“) Смит», она уже была видной фигурой в своем сообществе.

Однажды она выбросила остатки французских яблок-дичков, и через несколько недель нашла в компостной куче небольшой росток. Она ухаживала за ним, а когда он подрос, продавала яблоки с дерева на местном рынке. Яблоко по-настоящему прославилось, выйдя на международный рынок, когда Эдвард Галлард купил собственность Смитов после смерти мужа Марии, Томаса. Яблоки сначала завоевали местный рынок, а с 1895 года отправлялись на экспорт, и яблони «гренни Смит» стали активно культивировать во многих уголках мира.

Макинтош

Чарльз Макинтош начинал карьеру с должности клерка, но ушел в отставку в 20 лет, чтобы заняться любимой химией. В ходе своих экспериментов с нефтью он нашел способ нанести нефть на резину и сделать ее растворимой, чтобы она могла склеивать два куска ткани. После слияния компании Macintosh с компанией по производству одежды Томаса Хэнкока они начали производить прорезиненые куртки, которые приобрели популярность не только у населения, но и у армии, железнодорожников и полицейских.

Изначально ткань пальто была вонючей и жесткой, к тому же иногда плавилась в жаркую погоду, но Macintosh решил проблему путем вулканизации резины.

Боулер

Эта жесткая фетровая шляпа с круглым верхом и небольшими полями получила свое название от фамилии Томаса и Уильяма Боулеров, лондонских шляпников. Некоторые говорят, что он был разработан после того, как Томас Кок, первый граф Лестер из Норфолка попросил, чтобы его шляпник снабдил его чем-то, что могли носить его егеря. Цилиндры, которые они обычно носили, сбивали низко висящие ветви.

Однако другие источники предполагают, что о такой шляпе долго мечтал младший брат Томаса, Эдвард. История гласит, что, когда Эдвард пошел забрать свою шляпу в декабре 1849 года, он поставил ее на пол и топнул, чтобы проверить, достаточно ли она долговечна, прежде чем заплатить за нее 12 шиллингов.