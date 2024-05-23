Как собаки стали первыми советскими космонавтами

Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал две редкие аудиозаписи - фрагменты интервью академика АН СССР Анатолия Благонравова о запуске советской космической ракеты с собаками Козявкой и Альбиной на борту и о научном значении космических исследований и их перспективах.

© ТАСС // Космонавты Белка, Звездочка, Чернушка и Стрелка

Академик Анатолий Благонравов опубликовал множество докладов и статей в научных изданиях, часто давал интервью для прессы.

РГАНТД

Академик Анатолий Благонравов опубликовал множество докладов и статей в научных изданиях, часто давал интервью для прессы.

© Академик Анатолий Благонравов

Архивные аудиозаписи обнародованы к 130-летию со дня рождения выдающегося ученого. В течение нескольких десятков лет Анатолий Благонравов занимался руководящей работой в Институте машиноведения и Отделении технических наук АН СССР, возглавлял Артиллерийскую академию, был председателем Комиссии Академии наук СССР по исследованию верхних слоев атмосферы.

Он был одним из создателей высотных ракет для атмосферных исследований, а также участником проектов по запуску человека в космическое пространство. Первые образцы ракет были приспособлены для полетов животных. Об одном из них, запуске космической ракеты с собаками Козявкой и Альбиной на борту, Благонравов рассказал в феврале 1957 года Государственному дому радиовещания и звукозаписи.

"Эти опыты были организованы с целью всестороннего изучения деятельности жизненных функций живых организмов, - так объяснил академик Благонравов суть советских экспериментов. - Выбраны были для этого эксперимента собаки.

Собака, как известно, являющаяся таким хорошим другом человека, легко поддается дрессировке, ее легко приучить к различным условиям, в том числе и к довольно сложным условиям полета на ракете.

Первый путешественник наш отправился в космический полет в 1951 году. Это животное до сих пор благополучно живет, здорово и нормально себя чувствует. Одна собака даже троекратный полет совершила и тоже в настоящее время жива и здорова".

© Фотохроника ТАСС // Американский пианист Ван Клиберн с собаками Белкой и Стрелкой, слетавшими в космос

Как пояснили РГАНТД, речь здесь идет о запуске в 1951 году первой специальной вертикально стартующей ракеты с исследовательской аппаратурой и двумя животными на борту. Ракета поднялась на высоту 101 км. Руководили подготовкой и осуществлением эксперимента Анатолий Благонравов, Сергей Королев и Владимир Яздовский.

"Первая попытка оказалась удачной и обеспечила получение данных почти по всем пунктам поставленной программы исследований, - уточнили в архиве. - В период 1951-1960 гг. на высоты от 100 до 475 км были подняты десятки геофизических ракет с самыми разными животными на борту: собаками, кроликами, мышами". "Во время полетов исследовались самые разнообразные функции организма, записывались при помощи специальной аппаратуры, например, пульс, дыхание животного, деятельность сердца, - рассказывал академик Благонравов, который отдавал много сил популяризации космических достижений нашей страны. - Кроме того, киносъемочная аппаратура, непрерывно работавшая во время полета ракет, позволила нам получить документальный фильм о поведении животных, о том, как они реагируют на такие явления как перегрузка при большом ускорении, моменты потери ощущения силы тяжести. Эти опыты, поставленные над живыми организмами, над изучением их поведения и деятельности во время ракетного полета, являются первым шагом, который позволит в дальнейшем реализовать мечту и о полете человека в космос".

Благонравов также отмечал, что накопленный материал представлял собой большую ценность и в то же время подсказывал направления дальнейших исследований в этой области. "Мы старались использовать каждый полет такой экспериментальной ракеты, чтобы получить от него возможный максимум сведений для науки", - резюмировал он.