Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница вернулась к людям

В мире немало людей, считающих цивилизацию злом. Среди них есть как сектанты-мракобесы, так и неглупые люди с хорошим образованием. Именно к последним относился геолог Виктор Марцинкевич, из-за которого и произошла эта странная таежная история, которая в начале 2000-х годов потрясла Россию.

Со школьной скамьи Виктор грезил возвращением человека к истокам, его слиянием с природой и жизнью в гармонии с животными и растениями. Размышления об «эковозврате» преследовали его и во время учебы в двух институтах, которые парень закончил с красными дипломами.

Родители Марцинкевича мечтали о том, что сын станет достойным членом общества и добьется в жизни многого. А сам Виктор хотел бежать от этого самого общества и грезил об утопическом, придуманной им стране Фактории, где люди счастливо живут, довольствуясь тем, что дает им природа.

Вскоре после окончания второго ВУЗа Марцинкевич бросает оба диплома и паспорт на стол, собирает в рюкзак самое необходимое и, не сказав никому ни слова, исчезает из родного Смоленска. Он направляется в Сибирь — единственное место в России, где можно затеряться среди первозданных лесов и исключить контакт с ненавистной цивилизацией.

Кроме теплой одежды и небольшого запаса консервов, в его багаже был дневник, в котором Виктор формулировал свои идеи о светлом будущем вдали от городов. Согласно его теории, бегство от цивилизации даст возможность избавиться от болезней, преступности и множества пороков, присущих современному человеку.

Размышляя о тайнах мироздания, Марцинкевич вывел три основных постулата: «Счастье жизни — в ее простоте. Человек, стремись к естеству — будешь здоров. Болезнь — это сигнал к изменению образа жизни». Чтобы жить согласно своим правилам, Виктор выбрал Иркутскую область — он построил вдалеке от населенных пунктов шалаш и зажил там, никому не мешая.

Но полностью себя изолировать от общества было нелегко. Нужно было обменивать пушнину на одежду и обувь, покупать кое-какие вещи для организации лесного быта, запасаться провиантом. Марцинкевичу снова и снова приходилось возвращаться к цивилизации, которая так ему была ненавистна.

Начало таежного романа

Осенью 1982 года Марцинкевич в очередной раз вышел из леса. Приближалась суровая сибирская зима и отшельник не был уверен, что у него хватит сил и опыта пережить ее вдали от людей. 32-летний мужчина обосновался в деревне Коротково в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где устроился на работу в леспромхоз.

Красивый, непьющий и образованный мужчина быстро стал мечтой многих женщин поселка, которые дали ему ласковое прозвище Аленький. Но, имея приличный выбор, Марцинкевич решил связать свою жизнь с женщиной, которая не только была гораздо старше его, но и имела четырех детей.

Виктор не только взял в жены одинокую многодетную женщину, но и принял ее фамилию. Марцинкевич официально превратился в Антипина. Виктор считал, что фамилия с протестной приставкой «анти» отлично ему подходит. Дети сразу полюбили отчима — он был к ним добр, очень много знал и рассказывал удивительные истории о жизни человека в гармонии с природой.

Особенно увлеченно слушала Виктора Анна — 15-летняя падчерица, которая быстро прониклась идеей Фактории и стала единомышленницей экологического утописта. Но общение с отчимом заключалось не только в мечтах о светлом будущем человечества — спустя время Анна забеременела и это стало серьезной проблемой. Виктор решил бежать из поселка в тайгу с юной любовницей, чтобы избежать ответственности и, наконец, воплотить в жизнь свои идеи о жизни в гармонии с природой.

Мать Анны узнала о планах мужа и дочери, но мешать им не стала — как только пара скрылась в тайге, она собрала детей и уехала на Дальний Восток. Совершенно очевидно, что после случившегося жизнь в маленьком поселке превратилась бы для нее в настоящее мучение.

Жизнь в единении с природой

Беглецы покинули общество людей в 1983 году и обосновались в таежной глуши, в брошенном охотниками зимнем домике. От ближайшего населенного пункта отшельников отделяли 200 км самой настоящей глухой тайги. В лесной избушке, покрытой дерном, Анна родила своего первенца, которого назвали Северьяном.

Ребенок родился совершенно здоровым и роды, несмотря на отсутствие повивального опыта у матери и отца, прошли без осложнений. Но вскоре первенец Анны и Виктора простудился и умер. Постоянный холод и сырость, а также отсутствие элементарных медикаментов не оставило малышу ни единого шанса в борьбе с болезнью, которую в «большом мире» можно победить за несколько дней.

© Сибирская тайга — место, где можно по-настоящему затеряться

Трудно описать горе Анны, потерявшей своего первенца, но Виктор смотрел на проблему иначе — он сказал юной сожительнице, что в этом мире выживает сильнейший и горевать незачем. Девушки не оставалось ничего другого, как принять эту утрату и надеяться на то, что природа в следующий раз будет более благосклонна.

Жизнь таежных жителей была наполнена лишениями и опасностями. Морозы и снежные бураны, дикие звери и паводки, орды кровожадных насекомых и лесные пожары — бороться за жизнь в тайге приходилось ежедневно. Несмотря на это Анна и Виктор считали себя счастливцами, ведь они нашли свою Факторию и не зависят от общества с его условностями и пороками.

Спустя год Анна родила дочь. Это случилось зимой, которая была для лесной семьи невероятно трудной. Снег выпал рано и пара не успела сделать достаточно припасов. Виктор принципиально не использовал ружье, так как согласно его убеждениям, брать у природы можно лишь то, что добыто руками.

© Анна и Виктор со старшей дочерью Оленьей

Возможно, эта зимовка стала бы последней для лесной семьи, если бы Антипин не смог поймать отбившегося от стада оленя. Благодаря этому отшельникам и удалось пережить зиму. От плохого питания у Анны пропало молоко, но она нашла выход из ситуации. Чтобы кормить грудного ребенка, она разжевывала оленье мясо, делая питательное пюре. В честь оленя, спасшего всех, дочь назвали Оленьей.

Пережив тяжелую зиму, Антипины решили оставить голодную эвенкийскую тайгу и отправились к реке Бирюса — в места еще более глухие, но богатые дарами природы. Там Виктор нашел подработку — он договорился с местным Химлесхозом о том, что будет заготавливать лес и смолу. Для своего нового работника организация выделила балок — вагончик-времянку на полозьях, площадью 8 кв. метров. Но спустя всего год Химлесхозом расформировали и семья потеряла дополнительный заработок. Им предложили эвакуацию из тайги в ближайший поселок, но Виктор наотрез отказался от такой помощи.

© Дом Антипиных у реки Бирюса

Антипины продолжили свою жизнь вдали от людей. Они добывали силками дичь, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Дети рождались в семье почти ежегодно. Ваня, Витя, Миша и Алеся — все они появлялись без помощи врачей и с самых ранних лет осваивали непростую науку выживания в тайге.

Не обходилось и без трагедий — в 6 лет от клещевого энцефалита умер Ваня. Скорее всего, мальчика можно было спасти, но Виктор категорически запретил идти за помощью к людям, рассудив, что если сын умрет, то так задумано матушкой-природой.

Смерть второго ребенка надломила Анну и заставила трезво взглянуть на перспективы дальнейшей жизни в лесах. Дети Антипиных не были безграмотными — Виктор исправно приносил из ближайших поселков книги, по которым учил их наукам, необходимым в жизни. Попадали в их лесной домик и газеты, из которых семья узнавала о событиях в мире.

В них не было абсолютно ничего обнадеживающего — в мире царили войны, диктатуры, обман и несправедливость. Все это Антипин умело использовал для того, чтобы убеждать Анну в несовершенстве и опасности цивилизованного общества. Всех, кто жил по законам современного общества, Виктор называл «нелюдями» и утверждал, что они злы и испорчены.

Но Анна уже не была той пятнадцатилетней девочкой, которая была готова на все, лишь бы быть рядом с любимым. Теперь она отвечала еще и за своих детей, которые вдали от людей постоянно подвергались смертельной опасности. Она хорошо понимала, что Виктор, который был старшее ее в два раза, постепенно стареет и недалек тот день, когда он не сможет добывать для семьи пищу.

В ноябре 2002 года 36-летняя Анна, воспользовавшись отсутствием мужа, собрала детей и отправилась навстречу неизвестности — к «нелюдям». После нелегкого пути по таежному бездорожью, пережив первые морозы и снегопады, отважная женщина и ее дети вышли к людям.

Беглянку приняли гостеприимно и администрация Тайшетского района даже выделила многодетной семье дом в деревне Сереброво. Людям из леса было все в диковинку — бытовая техника, телевидение и даже такая простая и естественная вещь как тепло в доме.

История Анны привлекла прессу и она стала знаменитой — о женщине из леса говорили по всей России. Младшие дети быстро адаптировались к новой жизни, но старшая, 16-летняя Оленья, не могла забыть отца. Она часто пропадала из дома на недели и преодолевала долгий путь до родного дома, чтобы увидеть отца.

В один из таких визитов, 27 марта 2004 года, девушка нашла тело Виктора, который умер от голода, не сумев пережить затяжную зиму. После смерти Виктора порвалась последняя ниточка, связывавшая семью с лесом. После этого все пошло своим чередом — сыновья Анны отслужили в армии и поехали строить свою взрослую жизнь в большие города. Анна Антипина вышла замуж и родила еще двух девочек и живет как и все женщины поселка Сереброво.

© Анна Антипина и ее дочери

Иногда у дома Анны останавливаются автомобили журналистов и женщина в очередной раз терпеливо рассказывает историю своей удивительной жизни с врагом цивилизации Виктором Марцинкевичем. Женщина признается, что лес так до конца и не отпустил ее. После почти 20 лет жизни среди дикой природы, она иногда чувствует необходимость побыть наедине с лесом, вдали от людей и создаваемой ими суеты.