Операция «Медведь»: как японцы планировали покушение на Сталина

25 января погранвойска Грузинской ССР уничтожили трёх человек, пытавшихся перейти границу со стороны Турции. <…> Целью преступной группы было убийство Иосифа Виссарионовича Сталина, находящегося в Сочи» – с таким сообщением ТАСС в январе 1939 года вышли советские газеты. Так граждане СССР узнали о планах японцев уничтожить главу первого в мире социалистического государства.

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Под надёжной охраной

Ликвидировать Сталина – задача амбициозная. Организацией охраны дачи вождя в Мацесте занимался Генрих Люшков, выходец из семьи одесского портного, который в 1936-37 годах являлся начальником УНКВД по Азово-Черноморскому краю.

К выполнению своих обязанностей он подошёл серьёзно. Небольшой двухэтажный особняк был расположен на вершине горы. По склонам до него добраться не представлялось возможным – подступы заросли кустарником и были заминированы.

Не просматривалась дача и с воздуха, так как находилась в тени высоких сосен. По всему периметру дежурили бдительные охранники, у берега – боевой корабль, а на ближайшем аэродроме – два самолёта-истребителя.

В 1937 году Люшков почувствовал, что над ним сгущаются тучи. При новом наркоме Ежове ему удалось сохранить все свои звания и награды, но компромат только-только начинал поступать. В мае 1938 года Генриха, который к тому времени возглавлял НКВД Дальнего Востока, вызвали в Москву. Он прекрасно понимал, что такая командировка ничего хорошего не сулит, а поэтому предпочёл стать перебежчиком и оказаться в Токио.

Слабое место

Японцы по достоинству оценили информацию, которой располагал Люшков. Он рассказал о «слабом месте» в охране дачи Сталина, с чего и началась разработка операции «Медведь».

Выяснилось, что в особняк можно было попасть через трубу. Она вела в водолечебницу, где дежурили лишь два охранника. Их требовалось убить, после чего путь в ванную, в которой Сталин имел обыкновение находиться в полном одиночестве, оказывался бы открытым.

Буквально накануне начала операции в китайском Дайрене в поле зрения полиции попал резидент советской разведки, работавший под кличкой Лео. Ему удалось уйти, но стало понятно – лицо осведомлёно о плане по ликвидации Сталина. Несмотря на это, откладывать осуществление задуманного не стали.

Террористы, среди которых был и Люшков, попали в засаду на границе Турции и Советской Грузии. Предателю удалось уцелеть и сбежать. Троим его подельникам повезло меньше.

Своё сотрудничество с японской разведкой перебежчик продолжал вплоть до разгрома Квантунской армии. В 1945 году Люшкову предложили застрелиться, дабы не попасть в плен к бывшим соратникам. Видимо, следовать рекомендациям японских офицеров он не торопился, а поэтому военным Страны восходящего солнца пришлось прийти на помощь. Предателя убили…