Еврейская автономная область: откуда она появилась в СССР

Большевики, придя к власти, рьяно взялись решать многие вопросы, среди которых оказался национальный. Политическое самоопределение народов, по мнению строителей коммунизма, подразумевало наличие некоторой территории. Поэтому евреи могли смело претендовать на свою республику или автономию. Результатом стало образование Еврейской автономной области, которая в составе России существует и сегодня.

С заботой о еврейском будущем

По инициативе Иосифа Сталина ещё в 1918 году появилась «Еврейская секция» (Евсекция) Наркомата по делам национальностей. Ведомство занималось проблемами обустройства еврейского народа в новом государстве. В 1924 году создали «Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся» (Комзет). Согласно первоначальным планам, до конца 1926 года 500 тысяч евреев должны были получить для обработки 100 тысяч гектаров земли в Украинской CCP и Крымской ACCP РСФСР. Но осуществлению задуманного помешали как нежелание евреев менять уклад жизни и превращаться в «сельскохозяйственный народ», так и противостояние местного населения, которое не стремилось мирно сосуществовать с новыми соседями. В 1927 году был образован первый в CCCP еврейский национальный район в Херсонской области Украины. Место было выбрано не просто так. Там аж с 1807 года существовала еврейская сельскохозяйственная колония Сейдеменуха («Тихое поле»). Большевики просто переименовали её в Калининдорф и попытались сделать образцовой коммуной советских евреев. Практика была признана успешной, и аналогичные нацрайоны стали появляться как грибы после дождя. В 1929 году образовали Новозлатопольский еврейский национальный район в Запорожской области, в 1930 – Сталиндорфский в Днепропетровской области и Фрайдорфский в Крыму. Все они просуществовали вплоть до Великой Отечественной воины.

Далеко и ещё дальше

В конце 20-х годов Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин предлагал пойти дальше и создать в Крыму национальную еврейскую республику, но коллеги его не поддержали, испугавшись роста антисемитизма у коренного населения. Тогда был озвучен альтернативный вариант – колонизация Дальнего Востока.

План создания Дальневосточной еврейской автономии закрепили в постановлении ЦИК СССР от 28 марта 1928 года. Её центром думали сделать Биробиджан в Хабаровском крае. Сказано – сделано. Уже в 1928 году, получив подъёмные средства от советского правительства, осваивать земли ринулись несколько тысяч семей евреев-переселенцев.

В 1930 году появился Биробиджанский национальный район, а 7 мая 1934 года – Еврейская автономная область в составе Дальневосточного края. Несмотря на довольно суровый климат, уже через год её население составило 61,5 тысячи человек (из них евреев было всего 22,8%).

Создание нацавтономии положительно сказалось на имидже Советского Союза на мировой арене и позволило рассчитывать на привлечение иностранных капиталов за счёт еврейского лобби. Сталин же одним махом решил две проблемы: освоения дальневосточных земель и разжигания межнациональной вражды.