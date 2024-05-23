Почему Вашингтон настаивал, чтобы Украина передала Москве ядерное оружие СССР

После распада Советского Союза одним из самых болезненных вопросов стал раздел военного имущества. Но наиболее остро стояла проблема принадлежности колоссального ядерного арсенала. Его решили вывезти в Россию, правда, в одной из бывших республик с этим не согласились. Пришлось вмешаться Вашингтону…

Раздел имущества

На конец 1990 года численность советского ядерного арсенала составляла более 10200 боезарядов. После распада СССР в «клуб ядерных держав» помимо России вошли ещё и Украина, Белоруссия, Казахстан.

Киеву в результате раздела «имущества массового поражения» досталось 1240 боеголовок индивидуального наведения, Алма-Ате – 1040 (больше чем у Франции, Китая и Великобритании вместе взятых).

Россия изначально не стремилась контролировать всё стратегическое вооружение. В доказательство этого 21 декабря 1991 года в Алма-Ате был подписан договор о совместных мерах по контролю над ядерным оружием, а спустя девять дней в Минске состоялось подписание соглашения о необходимости создания Объединëнного командования стратегическими силами бывшего СССР. Но некоторое время президент Российской Федерации Борис Ельцин являлся единоличным обладателем ядерного арсенала СССР, так как символический «чемоданчик» ему успел передать Михаил Горбачёв.

При этом страны-члены СНГ, а также мировое сообщество понимали, что обеспечить надлежащее хранение и безопасность ядерных зарядов никто, кроме России, не сможет. Данный вопрос особенно беспокоил США и Европу.

Гарантии безопасности

В итоге объединëнного командования стратегическими силами создать так и не удалось. Контроль над ядерным оружием полностью стало осуществлять Минобороны РФ без участия Киева, Минска и Алма-Аты. Но ни Казахстан, ни Белоруссия на роль ядерных держав и не претендовали, а поэтому спокойно позволили Москве полностью вывезти опасное оружие на российскую территорию. Россию.

С Украиной дела обстояли сложнее. В республике были настроены превратить государство в мощную ядерную державу – для «сдерживания России», уверял украинский министр юстиции Сергей Головатый.

Решение вопроса зашло в тупик, а поэтому потребовалось вмешательство третьей стороны, которой выступил Вашингтон. Страх США состоял в том, что на Украине без специалистов из России не смогут обеспечить должное обслуживание, хранение и безопасность ядерного оружия. В январе 1994 года в Трёхстороннем заявлении лидеров США, России и Украины Киев принял неядерный статус.