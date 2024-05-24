Пять самых важных памятников русской письменности

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Для России это действительно значительный праздник, поскольку тут всегда с особым трепетом относились к письменному слову и только тут «поэт больше, чем поэт». То, что так повелось еще с древних времен, свидетельствуют сохранившиеся памятники письменности.

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Тут надо сразу оговориться и подчеркнуть: письменные памятники и литературные – это не одно и то же. Но без первых невозможно появление вторых. Культура может развиваться только среди грамотных людей. А все свидетельства прошлого говорят, что русский человек свободно читал и писал, еще когда большей части мира эта роскошь была недоступна.

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Гнездовская надпись

Первая дошедшая до нас надпись на древнерусском языке была на глиняном черепке. Нашли его в 1949 году в Гнёздове под Смоленском. Ученые полагают, что первый город располагался именно тут, а потом был перенесен, скорее всего по военной причине. Отсюда и название городища – гнездо в древности означало «род».

Надпись относят к X веку, причем к тому моменту, когда еще не было принято христианство в 988 году. Тем больше удивляет, что написано оно на кириллице. Значит этот алфавит был уже известен и мог появится на Руси без участия церкви. Но принятие христианства, вне всякого сомнения, способствовало ее распространению.

Это обстоятельство очень примечательно, ведь и праздник славянской письменности мы отмечаем как раз в День памяти святых Кирилла и Мефодия, создавших нашу азбуку. Гнёздовская надпись состоит всего из одного слова, которое читают как «горушна» или «горухща». Считается, что это прилагательное, которое часто использовали со словом «зерно». Но споры ученых тут продолжаются.

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Берестяные грамоты

Грамота № 1 обнаружена 26 июля 1951 года в Новгороде Великом экспедицией археолога Артемия Арцеховского. Нашла ее волонтер Нина Акулова, которая участвовала в раскопках в свой отпуск. Ей потом в Новгороде памятник поставят.

Событие действительно было грандиозное. Хотя ученые знали об их существовании и Арцеховский искал целенаправленно. Известно было, что грамоты имелись в коллекции краеведа Василия Передольского, но она была утрачена в Гражданскую войну и ее никто не успел изучить. Имелись свидетельства о берестяных книгах у Сергия Радонежского и потом у староверов, но они тоже к ученым не попали.

Кусочки бересты при раскопках находили и ранее, но без надписей. А тут сразу целое послание – там говорилось о феодальных повинностях и перечислялись три землевладельца – Федор, Иева и, возможно, Тимофей. В тот счастливый сезон археологи нашли еще девять берестяных грамот и стало ясно, что это явление на Руси было массовым.

Дальнейшие находки это подтвердили. Берестяные грамоты начали попадаться повсеместно, а не только в Новгороде, где характер почвы больше всего способствовал сохранению древесных частей. Обнаружили в Пскове, том же Смоленске, при раскопках на Красной площади в Москве, в Белоруссии.

На сегодня берестяных грамот уже более 1000. На них запечатлены совершенно различные тексты – от деловых, до бытовых записок. Причем, судя по подписям, их отправляли не только высшие слои – большинство грамот созданы простыми «работягами». Довольно много школьных учебных записей. Все это говорит, что древнерусские люди были практически поголовно грамотными.

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Остромирово евангелие

Самая древняя из дошедших до нас книг на пергаменте на древнерусском языке. Известно довольно точное время написания – 1056 или 1057 годы. Так названо по имени новгородского посадника Остромира (Стромила). В нем по порядку расположены евангельские чтения в церкви на каждый день.

А вот собственно текст и всю книгу создал дьякон Григорий. Хотя, возможно, и с большим числом помощников. Дело в том, что это не только письменный памятник, но и произведение искусства.

Написан золотыми чернилами, с использованием шрифта, который называют «Устав». В нем много особенностей, но внешне это буквы без наклона и все одинаковой высоты. Смотрится очень красиво.

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Новгородская (Софийская, Климентовская) кормчая книга

Кормчими назывались своды церковных и светских правил, принятых в разное время и на разных соборах. Именно эта, новгородская, для нас важна тем, что там приведена самая старая из дошедших до нас редакция «Русской правды» Ярослава Мудрого, как составная часть сборника.

Датируют книгу 1280 или 1282 годом, написана по распоряжению новгородского архиепископа Климента (1276 – 1299), во время правления великого князя Дмитрия Александровича (1276 – 1294).

Над кормчей книгой работало несколько писцов, текст также написан Уставом, в два столбца. Хранилась в Софийском соборе. После присоединения Новгорода к Московскому княжеству в 1478 году, была вывезена в столицу, здесь ее использовал Вассиан для составления новой кормчей книги при Иване III.

Затем великий князь Василий III вернул ее в Новгород. Правда, потом она все равно много «путешествовала». Известно, что была в личной библиотеке патриарха Никона. Для современников ее обнаружил Н. Карамзин.

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«Апостол»

Первая датированная печатная книга в России. Оговорка «датированная» не случайна – известно, что до него было еще шесть печатных книг, но на них нет ни года издания, ни имени издателей. Вероятно, они создавались кустарным способом и малым тиражом.

Первая «промышленная» типография была создана по распоряжению Ивана Грозного в апреле 1563 года. Поручили это дело Ивану Федорову и Петру Тимофееву Мстиславцу. Уже через год, в марте 1564 года они выпустили «Апостол».

Это сборник Деяний и Посланий Апостолов, богато иллюстрированный. Предназначался для домашнего, «келейного», чтения. Однако его порядок был составлен таким образом, что мог использоваться и при богослужении.

Всего в «Апостол» вошли 22 произведения. Завершается книга послесловием, где рассказаны обстоятельства организации книгопечатания в России, а также указаны имена типографов и дата издания.

Эти пять памятников русской письменности от X до XVI века, естественно не единственные. Их великое множество, в том числе и относящихся к самым ранним периодам русской истории. Только одно перечисление известных нам может занять многие десятки страниц. Но они самые выдающиеся и важные для нас, которые указывают, что славянская, а следовательно, и русская, письменность и культура имеют глубокую историю, прямыми наследниками которой мы и являемся.