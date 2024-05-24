Почему французы в июле 1944 года били американцев в центре Парижа

То, что происходило 17 июля 1944 года в самом сердце французской столицы нельзя вспоминать без отвращения. Американские и британские солдаты шли колонной по улицам города под конвоем солдат вермахта, а французские мужчины и женщины бросались на них с кулаками, плевались и рвали одежду. Немцы, сопровождавшие пленных, пытались их защитить от толпы, но у них это получалось далеко не всегда.

Почему это произошло? Из-за чего французы, чья страна была оккупирована Германией, так враждебно отнеслись к бойцам, пришедшим их освободить? Начнем по порядку.

6 июня 1944 года состоялся знаменитый десант англо-американских войск в Нормандии, который стал успешным далеко не для всех участников. Кроме огромного количества погибших от немецких пуль и снарядов и утонувших из-за ошибок при высадке в море, были еще 20 тысяч англичан, американцев и канадцев, попавших в плен в первые две недели после начала операции.

Нацисты хорошо знали, что 17 июля в Москве должен пройти «Парад пленных», в ходе которого по улицам советской столицы пройдут тысячи пленных солдат и офицеров вермахта. Немцы решили устроить свой парад, правда, в более скромных масштабах и не в Берлине, а в оккупированном Париже.

Несколько тысяч солдат союзников прибыли в грузовиках в город из лагерей для военнопленных и прошли центральными улицами до вокзала. В отличие от москвичей, которые молча смотрели на поверженных врагов с отвращением, французы повели себя совсем иначе.

Казалось, что по улицам ведут не попавших в беду освободителей, а ненавистных оккупантов, которых следовало разорвать, растоптать и уничтожить. Немцам пришлось приложить усилия, чтобы толпы французов никого не искалечили и не убили.

© Парижские жандармы мило общаются с солдатом вермахта

До сих пор историки спорят, почему французы так реагировали на пленных американцев и англичан. Версий о причинах такого поведения выдвигается немало. Многие считают, что виноваты во всем бомбардировки американской и британской авиации, из-за которых страдали не только военные объекты нацистов, но и дома мирных буржуа.

© Париж встречает освободителей

Сказалось и то, что многие французы по своей сути были перевертышами и приспособленцами, которые быстро нашли общий язык с оккупантами и неплохо устроились при новой власти. Всего спустя месяц после позорного для парижан парада, в августе 1944 года, город был освобожден от немцев и на параде англо-американских войск те же французы лезли к освободителям с поцелуями и трясли американскими и британскими флажками.

© Французы бьют пленных немцев в предместьях Парижа

Теперь плевки и пощечины станут уделом поверженных немцев, которых проведут по улицам Парижа. А менее чем через год Францию назовут одной из стран победительниц Германии и она получит свою оккупационную зону в Берлине.

Когда Гитлер говорил о том, что Европа как женщина и понимает только силу, то, вероятнее всего, он имел в виду именно Францию.