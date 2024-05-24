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«Обещал 150 лет жизни»: что стало с ученым, который обманул Сталина

Александр Богомолец был и в самом деле уверен в том, что человек, используя комплекс определенных мер, способен дожить до 150 лет. Сталин, узнав об исследованиях Богомольца, не скупился на выделение ему финансирования. Однако ученый всех обманул.

«Обещал 150 лет»: сколько прожил ученый, который обманул Сталина
© Русская семерка

Обманувший смерть

На самом деле Александр Александрович Богомолец начал осваивать искусство «обмана» еще до своего появления на свет. Дело в том, что его мать, состоявшая в руководстве Южно-русского рабочего союза, была приговорена к смертной казни, которая, как указано в издании «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» (1981 год), в связи с беременностью подсудимой была заменена каторгой. Сына она родила в 1881 году в Киевской тюрьме. Так Богомолец сумел обмануть судьбу. Александр унаследовал взгляды своей матери, (впрочем, как и отца, которого также неоднократно арестовывали) и впоследствии был исключен из гимназии с формулировкой «за опасное направление мыслей».

Однако образование Богомольцу все же удалось получить. Александр окончил другую гимназию и получил диплом врача. Мало того, защитив диссертацию, он оказался самым молодым доктором медицины в Российской Империи. На тот момент ему исполнилось всего 28 лет. Поначалу Богомолец служил в Новороссийском университете, выпускником которого являлся сам, но позже был направлен на работу в Николаевский университет Саратова. Именно здесь в Саратове были заложены основы будущей школы Богомольца — школы патофизиологов. Тогда же, если верить А.В. Атаману, автору издания «Патофизиология в вопросах и ответах», Александр Александрович изобрел и сыворотку, ускорявшую заживление ран и переломов, которая стала пользоваться спросом во время Великой Отечественной войны.

Изучение долголетия

При создании сыворотки Александр Богомолец основывался на собственном объяснении проблем старения. Эти процессы он связывал с накоплением в организме стабильных белков соединительной ткани, неспособных к активному обновлению. Вообще тема старения человека стала одной из главных в жизни ученого. Как пишет в своей книге «Династии, кланы и семьи в России» Леонид Млечин, Богомолец возлагал большие надежды не только на цитотоксические сыворотки, но и переливание крови. Тем более, что для соответствующих исследований у него были все условия: именно Богомолец после перевода в Москву стал основателем первого в мире Института гематологии и переливания крови, где, кстати, разработал методику консервации донорской крови, использующуюся до сих пор.

Кроме этого, как утверждают Рой и Жорес Медведевы, авторы издания «Неизвестный Сталин», во второй половине 1930-х годов Александр Богомолец, тогда уже директор Института физиологии в Киеве, организовал постоянные экспедиции при Академии наук Украинской ССР для исследования феномена долгожительства (в частности образа жизни и особенностей питания жителей) в Абхазию и Грузию. Там, согласно переписям населения, наблюдались так называемые ареалы долголетия. На основании своих научных изысканий Богомолец пришел к выводу, что в результате использования комплекса определенных мер жизнь человека можно продлить до 150 лет.

«Вот жулик!»

Своеобразным венцом работы Александра Богомольца стала брошюра «Продление жизни», вышедшая в свет в 1939 году. Если верить Абдурахману Авторханову, автору книги «Загадка смерти Сталина», Богомолец хвастал, что самым компетентным читателем его труда был Иосиф Сталин. И действительно, патофизиолог был по-настоящему обласкан тогдашней властью. Сталин, заинтересованный в продлении собственной жизни, предоставлял в распоряжение академика фактически неограниченные средства для продолжения исследований в данной области. Иосиф Виссарионович же предложил вручить Богомольцу Сталинскую премию за трехтомник «Руководство по патологической физиологии» и сделал Александра Александровича Героем Социалистического труда.

Несмотря на то, что Богомолец обещал, что чуть ли не любой человек способен прожить до 150 лет, сам он скончался в возрасте 64 лет. Дело в том, что, по словам Т.В. Мавриной, автора издания «Российская наука в лицах», в 1890 году Александр встретился на каторге со своей матерью, умиравшей от туберкулеза. Будущий ученый заразился этим недугом, и впоследствии именно он и стал причиной его смерти. Владимир Суходеев в своей энциклопедии «Сталин» приводит слова Сталина, узнавшего о кончине Богомольца: «Не дожил до своего 65-летия. Не сумел подтвердить свою теорию долголетия». Некоторые утверждают, что вождь воскликнул в сердцах: «Вот жулик! Всех нас обманул!». Впрочем, возможно, это всего лишь исторический анекдот.

Истории
Абдурахман Авторханов
Леонид Млечин
РАН