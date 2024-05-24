«Обещал 150 лет»: сколько прожил ученый, который обманул Сталина

Александр Богомолец был и в самом деле уверен в том, что человек, используя комплекс определенных мер, способен дожить до 150 лет. Сталин, узнав об исследованиях Богомольца, не скупился на выделение ему финансирования. Однако ученый всех обманул.

Обманувший смерть

На самом деле Александр Александрович Богомолец начал осваивать искусство «обмана» еще до своего появления на свет. Дело в том, что его мать, состоявшая в руководстве Южно-русского рабочего союза, была приговорена к смертной казни, которая, как указано в издании «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» (1981 год), в связи с беременностью подсудимой была заменена каторгой. Сына она родила в 1881 году в Киевской тюрьме. Так Богомолец сумел обмануть судьбу. Александр унаследовал взгляды своей матери, (впрочем, как и отца, которого также неоднократно арестовывали) и впоследствии был исключен из гимназии с формулировкой «за опасное направление мыслей».

Однако образование Богомольцу все же удалось получить. Александр окончил другую гимназию и получил диплом врача. Мало того, защитив диссертацию, он оказался самым молодым доктором медицины в Российской Империи. На тот момент ему исполнилось всего 28 лет. Поначалу Богомолец служил в Новороссийском университете, выпускником которого являлся сам, но позже был направлен на работу в Николаевский университет Саратова. Именно здесь в Саратове были заложены основы будущей школы Богомольца — школы патофизиологов. Тогда же, если верить А.В. Атаману, автору издания «Патофизиология в вопросах и ответах», Александр Александрович изобрел и сыворотку, ускорявшую заживление ран и переломов, которая стала пользоваться спросом во время Великой Отечественной войны.

Изучение долголетия

При создании сыворотки Александр Богомолец основывался на собственном объяснении проблем старения. Эти процессы он связывал с накоплением в организме стабильных белков соединительной ткани, неспособных к активному обновлению. Вообще тема старения человека стала одной из главных в жизни ученого. Как пишет в своей книге «Династии, кланы и семьи в России» Леонид Млечин, Богомолец возлагал большие надежды не только на цитотоксические сыворотки, но и переливание крови. Тем более, что для соответствующих исследований у него были все условия: именно Богомолец после перевода в Москву стал основателем первого в мире Института гематологии и переливания крови, где, кстати, разработал методику консервации донорской крови, использующуюся до сих пор.

Кроме этого, как утверждают Рой и Жорес Медведевы, авторы издания «Неизвестный Сталин», во второй половине 1930-х годов Александр Богомолец, тогда уже директор Института физиологии в Киеве, организовал постоянные экспедиции при Академии наук Украинской ССР для исследования феномена долгожительства (в частности образа жизни и особенностей питания жителей) в Абхазию и Грузию. Там, согласно переписям населения, наблюдались так называемые ареалы долголетия. На основании своих научных изысканий Богомолец пришел к выводу, что в результате использования комплекса определенных мер жизнь человека можно продлить до 150 лет.

«Вот жулик!»

Своеобразным венцом работы Александра Богомольца стала брошюра «Продление жизни», вышедшая в свет в 1939 году. Если верить Абдурахману Авторханову, автору книги «Загадка смерти Сталина», Богомолец хвастал, что самым компетентным читателем его труда был Иосиф Сталин. И действительно, патофизиолог был по-настоящему обласкан тогдашней властью. Сталин, заинтересованный в продлении собственной жизни, предоставлял в распоряжение академика фактически неограниченные средства для продолжения исследований в данной области. Иосиф Виссарионович же предложил вручить Богомольцу Сталинскую премию за трехтомник «Руководство по патологической физиологии» и сделал Александра Александровича Героем Социалистического труда.

Несмотря на то, что Богомолец обещал, что чуть ли не любой человек способен прожить до 150 лет, сам он скончался в возрасте 64 лет. Дело в том, что, по словам Т.В. Мавриной, автора издания «Российская наука в лицах», в 1890 году Александр встретился на каторге со своей матерью, умиравшей от туберкулеза. Будущий ученый заразился этим недугом, и впоследствии именно он и стал причиной его смерти. Владимир Суходеев в своей энциклопедии «Сталин» приводит слова Сталина, узнавшего о кончине Богомольца: «Не дожил до своего 65-летия. Не сумел подтвердить свою теорию долголетия». Некоторые утверждают, что вождь воскликнул в сердцах: «Вот жулик! Всех нас обманул!». Впрочем, возможно, это всего лишь исторический анекдот.