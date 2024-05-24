Какой легкий танк был старшим братом легендарной российской БМП-3

Главному конструктору Курганмашзавода генерал-майору Александру Александровичу Благонравову сегодня исполнился бы 91 год.

© vitalykuzmin.net // Объект "685"

Он находился на этой должности с 1974 по 1989 годы, и его имя тесно связано со знаменитыми отечественными боевыми машинами пехоты - БМП-2 и БМП-3, являющимися и сейчас основной техникой в российских мотострелковых войсках.

В 70-е годы Александр Благонравов занимался созданием легкого плавающего танка, известного как "Объект 685". Состоявший в то время на вооружении ПТ-76 устарел и требовал замены. В случае победы в конкурсе, кроме сухопутных частей, он должен был поступить в морскую пехоту и воздушно-десантные войска. Для этого его приспособили к десантированию парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации.

Вооружение состояло из 100-мм нарезной пушки 2А48-1 (40 снарядов) с автоматом заряжания, 7,62-мм пулемета ПКТ (2000 патронов) и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2" (четыре ракеты).

Мощность многотопливного двигателя 2В-06-2 - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Броня - из титанового сплава. Боевая масса достигала 16500 кг. В экипаж входили три человека.

"Объект 685", как и его конкурент - волгоградский "Объект 934", не был принят на вооружение, хотя значительно превосходил имевшиеся на то время зарубежные аналоги.

Однако легкий танк стал базой для появившейся в 1981 году боевой машины пехоты - "Объекта 688". В качестве вооружения на ней была применена 30-мм малокалиберная автоматическая пушка 2А42, ПКТ, 30-мм гранатомет АГС-17 "Пламя" и комплекс управляемых противотанковых ракет 9М113 "Конкурс".

В свою очередь, этот опытный образец со временем трансформировался в известную всем БМП-3, состоящую на вооружении армий почти десятка государств. В настоящее время основательно доработанные образцы этой бронемашины успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.