Почему мед гималайских пчел называют «безумным»

В гималайских лесах водятся самые крупные в мире пчёлы. Знамениты же они не только своими выдающимися размерами, но и производимым мёдом. Из-за галлюциногенных свойств его называют «безумным». Кстати, именно благодаря такой характеристике продукт пользуется спросом у туристов и состоятельных азиатов, а поэтому китайские и непальские собиратели, несмотря на определённые риск, точно не будут сидеть без работы и бедствовать.

© Freepik

Полезный и опасный

«Безумный» или «красный» мёд производят обитающие на гималайских скалах пчёлы, тело которых может достигать трёх сантиметров в длину. Секрет же продукта прост – всё дело в доступе к цветкам рододендрона, который имеют исключительно горные пчёлы. Некоторые виды рододендрона содержат ядовитые для человека андромедотоксины. Такие цветы, чей нектар и собирают огромные пчёлы, встречаются в Бутане, в китайской провинции Юньнань, в Индии и Непале. Мёд же обладает уникальными свойствами, являясь одновременно и мощным галлюциногеном, и рекреационным препаратом, который в небольших дозах эффективен при лечении целого ряда заболеваний – от диабета до сексуальных проблем. Но если не знать меры, то продукт может быть опасен и даже смертелен.

Охота за мёдом

Такой мёд по праву считается деликатесом, так как добыть его не так-то просто. Пчёлы устраивают себе большие гнёзда на отвесных скалах, на высоте не ниже 2500 метров. В одном из таких гнёзд (диаметр порой достигает 1,5 метра), как правило, хранится около 60 килограммов лакомства. А собирают «безумный» мёд дважды в год – весной и осенью. При этом «весенний вариант» отличается «повышенным безумством».