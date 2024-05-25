Стало известно о самых первых галактиках во Вселенной

Ученые Копенгагенского университета впервые заметили рождение самых первых галактик во Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Исследователи обнаружили свидетельства аккреции большого количества газа, накапливающегося вокруг мини-галактики по мере ее роста. Это соответствует тому, что ожидалось из теорий и компьютерного моделирования.

По оценкам исследователей, рождение трех галактик произошло примерно через 400-600 миллионов лет после Большого взрыва, что соответствует 3-4 процентам всего срока существования Вселенной, возраст которой на настоящий момент достигает 13,8 миллиарда лет. Галактики начали формироваться в эпоху реонизации, когда свет от первых звезд начал ионизировать нейтральные атомы водорода, делая раннюю Вселенную прозрачной.

Отмечается, что плотность газа достаточна высока, чтобы поддерживать быстрое звездообразование, происходящее в этих галактиках, но только в течение короткого периода времени.