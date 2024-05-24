Аркаим: как распад СССР спас самый древний город России

Аркаим – это современное название городища эпохи бронзы (XX-XVIII века до н.э.) расположенного в месте слияния речек Караганка и Утяганка на территории нынешней Челябинской области. Городище было названо так же, как и находящаяся неподалеку гора. Слово «аркаим» имеет тюркское происхождение и означает «хребет», «спина».

Сейчас и само поселение, и близлежащие территории являются природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником. Несмотря на изрядную удаленность от больших городов, расстояние от Челябинска, например, составляет почти 400 километров, заповедник «Аркаим» ежегодно привлекает тысячи туристов. А началось все с того, что уникальный памятник едва не был затоплен.

Крепость "Страны городов"

Знаменитое ныне городище на берегу Караганки – одно из поселений обширной территории, носящей среди археологов название «Страна городов» (не путать со скандинавским названием Руси - Гардарики). Относятся эти памятники к синташтинской археологической культуре, известной с 70-х годов прошлого века, и названной по комплексу, раскопанному на берегу речки Синташта.

Комплекс включал в себя укрепленное поселение и могильник. Раскопки показали, что в южноуральских степях 4 тысячи лет назад процветала самобытная и очень развитая культура. В частности, именно здесь, в Синташте, была обнаружена древнейшая на севере Евразии (некоторые считают, что даже и в мире) колесница. К 80-м годам было уже известно несколько поселений и захоронений, относящихся к синташтинской культуре.

В июне 1987 года в районе слияния Караганки и Утяганки начала свою работу археологическая экспедиция Челябинского университета. Здесь было запланировано строительство оросительных сооружений, и, прежде чем затопить эту территорию, археологам была дана возможность провести разведку. Экспедиция состояла из студентов и школьников, однако, даже эти ребята довольно быстро поняли, что имеют дело с чем-то совершенно уникальным.

Помимо собственно раскопок, молодым археологам удалось даже договориться о полете на самолете сельхозавиации. И сверху студенты увидели тот самый знаменитый сегодня рисунок городских укреплений Аркаима, состоящий из вписанных друг в друга кругов.

Как спасали Аркаим

Г.Б. Зданович, который тогда возглавлял кафедру археологии Челябинского университета и руководил экспедицией в районе Караганки, немедленно развернул кампанию по спасению городища от затопления. Нужно было очень спешить, поскольку завершение строительства оросительной системы было запланировано уже на осень 1987 года.

Сам Геннадий Борисович рассказывал, как помчался сначала в Москву, к академику Рыбакову, возглавлявшему институт археологии АН СССР, не застав Рыбакова, поехал в Ленинград к Пиотровскому. Директору Эрмитажа и крупнейшему знатоку древностей было достаточно одного взгляда на аэрофотоснимки городища, чтобы понять: речь идет об уникальном объекте.

Уникальность Аркаима заключалась в удивительной сохранности всего комплекса зданий и укреплений. Другие объекты «страны городов» были в той или иной степени разрушены, а в Аркаиме археологам было совсем несложно восстановить весь процесс постройки здания, его планировку, назначение отдельных помещений.

Влияние Пиотровского было велико, он сумел подключить к решению проблемы людей из ближайшего окружения тогдашнего генерального секретаря Горбачева. Затопление долины отложили на два года. Одновременно с этим, кампания по защите Аркаима развернулась в СМИ. Ученые, что называется, «били во все колокола», обращаясь за помощью не только к специалистам, но и к разнообразным общественным организациям, подчас, довольно экзотическим.

А затем в связи с общим кризисом в стране и распадом СССР строительство оросительной системы свернули. В 1991 году Зданович начал на городище Аркаим масштабные раскопки. В 1992 году территория площадью в 3 300 гектаров с находящимся на ней археологическим и многочисленными природными памятниками была объявлена заповедником.

Место силы

Сегодня Заповедник «Аркаим» — место притяжения многих любителей древней истории и энтузиастов археологии. Но не только. Так уж случилось, что Аркаим стал настоящей «меккой» эзотериков и сторонников фолк-хистори всех оттенков – от йогов, тихонько медитирующих на окрестных холмах, до неоязычников фашиствующего толка, продвигающих идеи о неких «славяно-ариях», от которых и пошла вся мировая цивилизация.

Это произошло сразу по нескольким причинам. Дело в том, что борясь за спасение уникального памятника, ученые были рады любой поддержке, в том числе, и от разнообразных мистиков, эзотериков и псевдоисториков, которых в период распада СССР было огромное количество. На этих людей произвела весьма сильное впечатление гипотеза о том, что городище Аркаим было местом обитания тех самых «ариев» (в современной науке чаще используют термин «индоевропейцы»), которые, придя в Европу и в Индию, способствовали возникновению многих древних культур, заложили основы современной этнической картины Европы, и говорили на том самом индоевропейском языке, который дал начало современным языкам европейских народов.

Аркаим был объявлен этой публикой «местом силы», точкой, «откуда есть пошла» древняя «славяно-арийская цивилизация», «сакральным центром» и т.д. В 1991 году здесь побывала известная в ту пору астролог Тамара Глоба, и этот визит дал новый импульс к эзотерическим пляскам вокруг интереснейшего, но лишенного всякой мистики памятника археологии.

Таким образом, сегодня и в массовом сознании, и в туристических справочниках уживаются как бы два Аркаима: укрепленное городище бронзового века, памятник синташтинской археологической культуры, и «сакральное место силы» древних «славяно-ариев».

Ученых такая ситуация совсем не радует, но вряд ли они смогут что-то с этим поделать. В наши дни неоязычество находит все новых адептов. В Британии, например, вокруг Стоунхенджа тоже собираются странные люди, именующие себя друидами.