Успех 1991 года и провал 2014-го: СССР и Украину американцы убивали по одному сценарию

В 1980-1990-х годах ЦРУ провело уникальную операцию по уничтожения социалистической системы в Восточной Европе. Здесь и далее автор для удобства читателей подразумевает под ЦРУ все спецслужбы США, а также их закулисных кукловодов.

Как правило, власть в стране свергается наиболее бедной и дискриминированной частью населения. А в 1980-1990-х годах ЦРУ свергло коммунистические власти во всех странах Восточной Европы и СССР с помощью самых привилегированных слоёв общества.

Характерный пример – Польша, где главной ударной силой оппозиции стали рабочие судостроительной верфи им. Ленина в Гданьске. Гданьск – это германский город Данциг, взятый в 1945 году Красной Армией. Мы потеряли там убитыми свыше 10 тысяч человек. А потом Сталин передал Данциг Польше.

СССР вложил огромные средства в модернизацию Гданьской верфи. Примерно 30% судов, построенных на ней, были заказаны советскими торговым и военным флотами. Благодаря советской помощи к 1955 году в Гданьске было построено 170 морских судов, а к 1991 году – свыше 900.

Польское руководство сделало судостроителей элитой рабочего класса Польши. Зарплата квалифицированного рабочего-судостроителя уступала максимум в 1,5-2 раза зарплате министра или члена ЦК ПОРП. Плюс бесплатное здравоохранение, 100% бюллетень по болезни, бесплатные путёвки в санатории и на курорты, большая пенсия.

Однако ребята из ЦРУ сыграли на польском гоноре и привили рабочим комплекс старухи из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».

Рабочим внушали, мол, партаппаратчики вас обижают – требуйте побольше и всё получите. В итоге на верфи был организован антиправительственный профсоюз «Солидарность».

В ход пошло всё: от религиозной нетерпимости до обнажённых женских прелестей. Краковский епископ Кароль Войтыла «совершенно случайно» становится римским папой Иоанном Павлом II. Ну, мол, лучше не нашли. При том, что за полторы тысячи лет до него и потом кандидатуры поляков на святейший престол никогда даже не рассматривались.

Лидер «Солидарности» на Гданьской судоверфи, малограмотный электрик без высшего образования Лех Валенса тоже «случайно» стал Нобелевским лауреатом.

25-летняя студентка Анета Креглицка в июле 1989 года становится «Мисс Польша». Догадайтесь с трёх раз, откуда она? Правильно – из Гданьского университета. Надо ли удивляться, что через четыре месяца она становится «Мисс Вселенная» и целый год ездит по миру, выступая с речами вполне определённой политической направленности.

Так начался развал ПНР. И вот в августе 1989 года в Польше было создано первое из стран Варшавского договора правительство, возглавляемое противником коммунистической системы, бывшим с 1980 года главным советником «Солидарности», – Тадеушем Мазовецким.

В итоге число рабочих на судоверфи упало в 8 раз, а сама Гданьская судоверфь превратилась из государственной в «Акционерное общество». А в 1998 году наступил финал – банкротство АО «Гданьская судоверфь». И осталась польская старуха у разбитого корыта.

А ударной силой для уничтожения советского строя в СССР ЦРУ ещё в 1960-х годах выбрало творческую советскую интеллигенцию. Тоже самую высокооплачиваемую и привилегированную прослойку населения.

Возьмём, к примеру, писателей. Их к 1989 году насчитывалось 9920 душ. А к 1991 году они добрали ещё 80 душ для ровного счёта.

По указанию ЦК КПСС советские СМИ гиперболизировали роль писателей в жизни страны. Газетные штампы – «инженеры человеческих душ», «поэт в России больше чем поэт» – по частоте использования уступали только «Славе КПСС».

Западная пропаганда создавала для советских людей образ мифической Америки – страны свободного предпринимательства, личной свободы, свободы слова, демократической системы выборов и т.д. И в целом западная пропаганда преуспела. Больше всего верила западной мифологии как раз творческая интеллигенция.

На самом деле советские люди при Брежневе жили в целом на порядок свободнее, чем в США и Западной Европе.

Творческая интеллигенция некритично воспринимала западную пропаганду, но главными стали два комплекса: собственной исключительности и тот же комплекс старухи из пушкинской сказки. В итоге часть творческой интеллигенции в большей или меньшей степени стала обличать советский строй, а остальные дежурно хвалили строй, но держали кукиш в кармане. Менее 1% творческой интеллигенции в 1991 году выступило против развала СССР.

Самое интересное, что творческая интеллигенция, кроме злобной критики, не сумела предложить ни одного альтернативного реального пути для России. Разве что академик Сахаров предложил разделить СССР на сорок (!) государств.

Всего к 1990 году в СССР было свыше 23 миллионов лиц с высшим образованием, подавляющее большинство которых себя считали интеллигентами, но дай бог 1% из них мог точно сформулировать значение слова «интеллигенция».

И опять же большинство этих интеллигентов считали себя недооценёнными и были твёрдо уверены, что в «свободном мире» они будут жить куда лучше. А в итоге не более 3% интеллигентов стали «новыми русскими», а остальные оказались у разбитого корыта.

Давней мечтой Гитлера, а затем и правителей стран НАТО было оторвать Украину от России. И вот в 1991 году в Беловежской пуще Ельцин и Кравчук не без помощи США преуспели в этом – Украина стала «незалежной».

Но ведь 1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум о независимости страны. При явке 84,18% «за» проголосовали 90,32%. Причём, в Донецкой области проголосовало «за» 83,9%; в Луганской области – 83,86%, а в Севастополе – 57,07%.

Формально выборы 1991 года стали убедительной победой сторонников независимости. Вопрос лишь в том, за какую «незалежность» голосовало население УССР? На Украине на средства Запада была организована невиданная в истории пропагандистская кампания. В ходе неё населению доказывалось, что Украина поставляет России 60-80% своей сельхозпродукции, машин и т.д., и почти ничего не получает взамен. Проголосуйте за «незалежность», торговать с Россией станем по мировым ценам и жить будем в разы лучше! А всё остальное останется, как было.

На самом деле Украина была дотационным регионом в СССР. Возьмём хотя бы энергоносители, поставляемые на Украину.

Ельцин и наша творческая интеллигенция прекрасно знали, что Украина – дотационный регион СССР, но помалкивали. Мало того, Ельцин подыгрывал сепаратистам, болтая о том, что СНГ будет иметь единую армию и флот, и прочая…

Обратим внимание, в пропаганде сепаратистов образца 1991 года говорилось исключительно об экономике. И не было ни одного слова о статусе русского языка на Украине, свободе передвижения через границу с Россией, да и вообще о конфронтации с РФ. Таким образом, Украина, которую пропагандировали сепаратисты в 1991 году, могла иметь дружественные отношения с Россией и в конце концов слиться в какое-то гособразование, например, в федерацию с широкими правами субъектов.

Как видим, Запад в 1990-1992 годах одержал блестящую победу над странами с коммунистической идеологией в Восточной Европе. И тут бы шустрым ребятам из ЦРУ взять паузу, «осмотреться в отсеках». Ведь события в России и на Украине шли по их сценарию.

Увы, но кукловоды сами заразились комплексом пушкинской старухи и пожелали стать «Владычицей морскою», а конкретно, создать из Украины «Анти-Россию» и с её помощью окончательно развалить Россию. А сделать это можно было, только приведя к власти в Киеве фашистов-бандеровцев.

Бездарная операция ЦРУ по установлению бандеровского режима в Киеве привела к гражданской войне на Украине. А главным результатом её стало изменение курса России на 180 градусов. С превращением России в сырьевой придаток Запада, с принятием «западных ценностей» и прочая, и прочая теперь покончено навсегда!

Прозападная творческая интеллигенция в России исчезла сама собой. Какая-то её часть драпанула на Запад и влачит там жалкое существование. Определённая часть «прижала хвост» и сидит тихо, как мышь за веником. Ну, а подавляющее большинство творческой интеллигенции, как это всегда бывало, развернулось на 180 градусов и следует «указаниям партии и правительства».

Февраль 2014 года вернул мир в эпоху холодной войны. Причём, с февраля 2022 года холодная война стала всё больше приближаться к горячей. Надеюсь, что до стадии применения тактического ядерного оружия дело не дойдёт. Но даже в случае заключения более-менее справедливого мира на Украине Россия и Запад никогда не вернутся к отношениям 1990-х годов.