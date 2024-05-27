Boeing-призрак: одно из самых загадочных в истории исчезновений самолета

Бесследное исчезновение авиалайнеров — событие редкое. Чаще всего подобные инциденты следователям удается раскрыть, а самолеты обнаружить в том или ином виде. Однако таинственный угон Boeing 727 в мае 2003 года в Анголе до сих пор остается одним из самых загадочных и малоизвестных. «Лента.ру» рассказывает странную историю самолета-призрака.

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ЦРУ нервничает

21 год назад американская разведка Луанде и как будто растворился в вечернем небе. Никаких сведений о лайнере с тех пор не поступало.

После теракта 11 сентября 2001-го американские спецслужбы очень серьезно относились к любым авиационным происшествиям, а тут исчез 50-метровый лайнер, рассчитанный на перевозку почти 200 пассажиров. Поступающая информация становилась все более тревожной.

Boeing 727-223 с бортовым номером N844AA 25 лет принадлежал American Airlines и трудился на внутренних маршрутах в США с 1975 года. В 2001-м его выкупила лизинговая компания Aerospace Sales & Leasing, а потом сдала в аренду TAAG Angola Airlines. Однако из-за множества проблем лайнер, переделанный под танкер, больше года простоял в аэропорту Луанды.

Потом его купила нигерийская IRS Airlines для разбора на запчасти. Тут-то он и исчез. Причем на борту находился американский пилот, а сам самолет был до сих пор раскрашен в цвета American Airlines. Boeing, выглядящий как пассажирский, с установленными в салоне баками для горючего — настоящая мечта террористов

Все это выглядело настолько пугающе, что некоторое время о ситуации с ангольской пропажей каждый день докладывали президенту США Джорджу Бушу — младшему. Впрочем, быстро выяснилось, что докладывать-то особенно и нечего. Самолет просто исчез.

Джордж Буш — младший, президент США с 2001 по 2009 год

Роковой 2001-й

Теракты 11 сентября 2001-го Нью-Йорке все окончательно полетело в пропасть. Пассажиропоток в США рухнул. Люди боялись летать самолетами и массово сдавали билеты.

Уже через две недели после теракта одна из четырех крупнейших авиакомпаний Америки, Delta Air Lines, объявила о сокращении количества рейсов на 15 процентов и увольнении около 13 тысяч сотрудников. Авиаперевозчики США только в 2001-м потеряли восемь миллиардов долларов, а множество небольших компаний стали банкротами и закрылись.

Всего на улице оказалось более 100 тысяч человек, в том числе и пилоты. Кроме того, сотни самолетов на продажу выставили разорившиеся перевозчики, чтобы хоть что-то заработать

Тот самый Boeing 727-223 с бортовым номером N844AA вместе с двумя другими с большой скидкой купил в 2001 году владелец лизинговой компании Aerospace Sales & Leasing Мори Джозеф. Хотя самолеты были неновыми, находились они в хорошем состоянии. Вскоре нашелся новый покупатель. И здесь не обошлось без странных происшествий.

Африканские приключения

В начале 2002 года предприниматель из ЮАР Кейт Ирвин, который, в частности, владел небольшой авиакомпанией, заключил контракт с компанией Kuwachi Dundo на поставки топлива на алмазные шахты в Анголе. В стране с 1975 года шла гражданская война, так что перевозки ценных грузов по земле были практически невозможны. В США Ирвин договорился о лизинге Boeing 727, который предстояло переделать в летающий танкер, закупил баки и на год нанял два экипажа — тех самых потерявших работу американских пилотов и бортинженеров.

Однако сделка по самолету сорвалась. Ирвин остался с шестью голодными летчиками и баками для горючего.

Кейт Ирвин:

Ребята тогда бедствовали без работы. Они уже давно не летали из-за этой истории с 11 сентября. Я сказал им: «Слушайте, я вас не брошу, но нам надо найти новый самолет»

Вскоре ему удалось выйти на Джозефа, который совсем недавно купил те самые три Boeing, списанные American Airlines. Самолеты находились в Майами. Ирвин утверждает, что купил у Джозефа лайнер за миллион долларов. Джозеф говорит, что речь шла только об аренде. Так или иначе, он получил первый перевод в размере 125 тысяч долларов, загрузил в салон борта N844AA баки и 28 февраля 2002-го Майк Гэбриел, который должен был убедиться, что сделка пройдет без проблем.

Но проблем оказалось слишком много. Сначала выяснилось, что партнеры Ирвина из Kuwachi Dundo не озаботились разрешением на посадку Boeing в аэропорту Луанды. Экипажу с самолетом пришлось добираться туда две недели. Когда 14 марта они наконец прибыли, компания отказалась выплатить обещанные 220 тысяч долларов. По словам Ирвина, там просто «улыбнулись и извинились». При этом у экипажа отобрали паспорта под предлогом оформления ангольских летных лицензий.

Пилотов поселили в полузаброшенном доме без воды и электричества рядом со сломанной канализационной трубой. Более того, по городу ходили люди пугающего вида, вооруженные автоматами Калашникова, а власти Анголы запретили злополучному самолету летать.

Арт Пауэлл, инженер экипажа борта N844AA:

Я был напуган до чертиков. Думал, что мне точно крышка

Оказалось, что документы на переоборудование лайнера в танкер были оформлены неправильно. Позже один из членов экипажа злополучного Boeing 727 написал на форуме пилотов, что дело также было в отсутствии на борту коротковолновой радиостанции. Экипаж самостоятельно установил радиостанцию с легкомоторного самолета, просверлив в фюзеляже дополнительные отверстия для крепления антенны. После этой варварской операции запрет на полеты сняли.

Парад повстанцев во время гражданской войны в Анголе

Все идет не по плану

Но будущее предприятия по перевозке топлива оставалось туманным. Дошло до того, что американские летчики начали обсуждать побег. Они собирались угнать самолет в ЮАР и оттуда добраться до дома. Когда об этом стало известно Kuwachi Dundo, представители компании и вовсе отказались возвращать пилотам паспорта. Однако те обратились в консульство США и все-таки получили документы назад.

Несмотря на возвращение документов и устранение проблем с радио, власти Анголы запретили борту N844AA покидать территорию страны. Ирвин утверждает, что это было сделано по сговору с главами Kuwachi Dundo. В итоге владелец горе-самолета вывез команду в ЮАР до завершения всех разбирательств. Оттуда двое американцев сразу же сбежали домой. Четверо остались, все-таки надеясь подзаработать.

В апреле Ирвин разорвал контракт с Kuwachi Dundo, которая, судя по всему, платить не собиралась. Он нашел другого заказчика, и самолет все-таки начал возить топливо по Анголе. Правда, состоялось всего 17 рейсов.

Пожелавший сохранить анонимность ветеран ВВС США, член экипажа борта N844AA:

Это были самые опасные полеты в моей жизни. Я летаю 30 лет. Для меня это была возможность заработать пару баксов… А когда все начало разваливаться, я оставался, пожалуй, вдвое дольше, чем подсказывал здравый смысл. Но я слишком много вложил в это, чтобы просто «катапультироваться»

Бывший военный летчик действительно был в ужасе. Самолет приходилось вести на большой высоте, а потом резко снижаться по спирали прямо над аэродромами. Из-за гражданской войны риск попасть под огонь с земли был огромен. Кроме того, иногда лайнер приходилось сажать на очень плохие, разбитые полосы. Члены экипажа рассказывали, что за время их недолгого пребывания в Анголе из-за этого разбился как минимум один Boeing 727.

Вскоре все американцы под разными предлогами сбежали из Анголы. К маю 2002-го в аэропорту Луанды остался только несчастный Boeing 727 номер N844AA. Ирвин нанял местных пилотов, чтобы заработать хоть что-то, но тут… гражданская война закончилась. Топливо начали возить по земле, и цены на перевозки мгновенно упали. Продолжать попытки возродить предприятие не имело уже никакого смысла.

Международный аэропорт в Луанде

Странный механик

Борт N844AA простоял без движения в аэропорту до ноября. Переделка в танкер и так не пошла самолету на пользу, а полгода без ухода окончательно его добили. Тут о своей собственности вспомнил Мори Джозеф. Он решил пустить бесполезный лайнер «на органы». Единственным, что в нем оставалось ценного, было три двигателя. Незадолго до списания как раз был произведен их капитальный ремонт.

Джозеф нашел покупателя — американца Джеффа Суэйна, который много лет занимался продажей и сдачей в аренду самолетов. Бизнесмены договорились, что передача самолета состоится в ЮАР, но сначала его нужно было снова привести в рабочее состояние.

Для этой задачи Джозеф нанял Бена Падилью из Флориды. Это был довольно странный человек. Он с детства обожал авиацию и считался чуть ли не гениальным авиамехаником. В 20 лет получил лицензию пилота легкомоторных самолетов, но дальше не двинулся. Он работал фрилансером по всему миру

В частности, в ноябре 2002-го он помог Джозефу перегнать лайнер в Нигерию и продать. Когда последний предложил ему работу в Анголе, Падилья с радостью согласился. Нужно было при помощи местных механиков подготовить борт N844AA к последнему полету.

Джозеф отзывался о Падилье как о крепком профессионале и называл близким приятелем. Впрочем, были и другие отзывы. Еще в конце 90-х Падилью нанял тот самый Джефф Суэйн для работы в своей авиакомпании в Индонезии. И почти сразу же уволил.

Джефф Суэйн:

У нас были определенные стандарты поведения, которых мы ожидали от инженеров. А он был слишком увлечен беготней за местными девушками. Атмосфера была не очень конструктивной, и он просто пустился во все тяжкие

Суэйн также рассказывал, что Падилья обожал рассказывать небылицы о себе и просто врать. Это же подтвердили его знакомые. Например, Падилья всем показывал фотографию чернокожей женщины с ребенком и утверждал что это его жена из Мозамбика. Или Танзании. Или еще откуда-то. Страна каждый раз менялась. При этом во Флориде у него уже 15 лет была возлюбленная и двое детей.

Кроме того, после увольнения в Индонезии Падилья остался в отеле и развлекался как мог еще два месяца. Счет вышел на 10 тысяч долларов. Гений-механик сказал администрации, что за все заплатит фирма Суэйна. В итоге последний добился депортации Падильи из страны.

Таинственное исчезновение

Тем не менее в Анголе все шло хорошо. Падилья приехал в Луанду в апреле, быстро сработался с местными техниками из компании Air Gemini, которая обслуживала Международный аэропорт 4 февраля, и к концу мая многострадальный борт N844AA ожил. Американец нанял пилотов Air Gemini, которые должны были перегнать самолет в Йоханнесбург, где ждали Джозеф и Суэйн.

Вечером 25 мая 2003 года Падилья со своим помощником Джоном Мутанту из Конго собирался выгнать Boeing из ангара и проверить работу всех трех двигателей.

А дальше произошло нечто, что больше подходит для сюжета мистических историй в стиле Стивена Кинга. Борт N844AA выкатился из ангара. При этом свет в кабине был выключен, так же как и радиосвязь с транспондерами.

Самолет двинулся по рулежным дорожкам к взлетной полосе, разогнался и исчез в закатном ангольском небе. Он направился на юго-запад, в сторону Атлантического океана. С тех пор о лайнере нет никакой информации

Утром 26-го взбешенный представитель Air Gemini позвонил Джозефу и осведомился, почему это его Boeing улетел из Анголы без пилотов компании. Джозеф бросился звонить в американское посольство, а потом связался с женой в Штатах, чтобы она поставила в известность ФБР.

Самым странным в этой истории было то, что Падилья, хоть и умел управлять легкомоторными самолетами, вряд ли справился бы с реактивным лайнером. Мутанту вообще никогда не учился летать. Кроме того, для уверенного пилотирования Boeing 727 нужны три человека — два пилота и бортинженер. Правда, нет даже полной ясности, сколько человек было на борту. В 2013 году сотрудник аэропорта заявил, что в самолете «был только белый мужчина, который завел двигатель, совершил опасные маневры, а потом взлетел». Но куда тогда делся Мутанту? Сплошные загадки.

Boeing 727-223 бортовой номер N844AA в аэропорту Чикаго, 1989 год

Хитрость со страховкой

ЦРУ и Агентство национальной безопасности США бросились связываться со своими отделениями по всеми миру и армией. Дело дошло до того, что рассматривался вариант срочной переброски в регион эскадрильи истребителей из-за террористической угрозы. Впрочем, были и подозрения, что Джозеф решил избавиться от лайнера, дышавшего на ладан, чтобы получить за него хотя бы страховку.

Мастин Робесон, генерал Корпуса морской пехоты США, в 2003 году — командующий Вооруженными силами США в Африке:

По одной из версий, это было мошенничество со страховкой. Ой, мой самолет угнали или террористы украли, и теперь я могу подать на возмещение ущерба

Однако Джозеф лично связался с ФБР и вызвался пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к исчезновению лайнера. Суэйн тоже был на его стороне. Он заявил, что после звонка из Анголы Джозеф оказался совершенно растерян и сбит с толку.

Версий о том, что случилось с бортом N844AA, множество. Одни считают, что он упал в океан. Другие — что самолет сбили ангольские ВВС, однако испугались ответственности, когда выяснилось, что он принадлежал американцу. Существует предположение, что Boeing перегнали в другую африканскую страну и разобрали на запчасти.

Но все эти версии не объясняют, зачем Бен Падилья (если это был он) совершил странное преступление. То, что он любил выдумывать россказни про свою личную жизнь и веселиться, еще не делает из него расчетливого преступника-авантюриста. Сестра пропавшего механика считает, что кто-то заранее забрался в самолет, напал на Падилью и Мутанту, расправился с ними и угнал Boeing.

Полная неизвестность

Были и кое-какие странные свидетельства. Например, в конце июня 2003 года канадский пилот Боб Стротер заявил, что видел перекрашенный борт N844AA в Конакри — столице Гвинеи. У самолета был местный регистрационный номер 3XGOM, однако Стротер заявил, что оставшиеся от старого номера последние две буквы A отчетливо виднелись под краской.

Пилот рассказал The Guardian, что самолет принадлежал некоему местному бизнесмену, который занимался грузоперевозками между Бейрутом и Гвинеей.

Боб Стротер, пилот интервью The Guardian, 2003 год:

Никаких сомнений быть не может — это тот самый самолет. Старый номер отчетливо виден. У его хозяина, должно быть, есть большие друзья, раз он перерегистрировал его за пару дней. Обычно на это требуется как минимум пара месяцев

Американские спецслужбы утверждают, что проверили свидетельство канадца и оно оказалось ложным. Несколько раз сообщалось, что обломки самолета находили то ли в Нигерии, то ли в ЮАР, но и эти истории подтверждений не получили. Дело в том, что из-за установки антенны от другого самолета борт N844AA можно было достаточно легко опознать по дополнительным отверстиям в фюзеляже. А в 2005 году ФБР и ЦРУ прекратили расследование. Что интересно, ведомства до сих пор отказываются раскрывать любые материалы дела, ссылаясь на защиту национальной безопасности США.

Учитывая обилие версий, которые уже давно превратились в легенды, вполне можно предположить, что, замученный человеческими издевательствами, старый Boeing 727, бортовой номер N844AA, просто плюнул на все и улетел. Но, к сожалению, так не бывает.