Какая привычка сделает будущее ужасным: приметы на 25 мая

Сегодняшний день в народном календаре называется Рябиновка, или Епифанов день. Наши предки верили, что веточка этого дерева, поставленная в доме, принесет удачу. Считалось, что соловьи ночью поют к хорошей погоде, а гуси ощипывают на себе перья к ненастью.

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Большое количество майских жуков предвещает засуху, а красное небо на рассвете – жару, как летом. В этот день люди старались искупаться в реке или озере. Верили, что это укрепит здоровье.

Купались с утра, а днем устраивали застолье и приглашали гостей. Считалось, что чем больше друзей и знакомых заглянет на огонек, тем больший успех ждет хозяев. Девушки 25 мая старались надеть красивую, яркую одежду и украшения, чтобы привлечь суженого.

Запрещалось 25 мая: сплетничать и врать – высшие силы накажут, жаловаться на жизнь – все станет еще хуже, планировать тяжелые и сложные дела – все обернется неудачей, носить черные вещи – к неудачам. Именины сегодня отмечают Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор. В этот день родились: композитор, дирижер, пианист Анатолий Александров, сценарист и актер, народный артист РСФСР Константин Воинов, артист цирка, акробат, актер, народный артист СССР Владимир Довейко, актер и режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Александр Калягин, композитор, бард Александр Суханов.