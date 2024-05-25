Чужой, Хищник и компания: как создавались звуки знаменитых монстров

Когда мы видим в кино, как по экрану грациозной ланью скачет какая-нибудь невоспитанная инопланетная тварь, то похвалы, как правило, удостаиваются специалисты по спецэффектам (и костюмам). Однако вся эта кровожадная живность едва ли бы производила столь сильное впечатление без убедительного звукового сопровождения. Как должны звучать существа, которых нет в природе?

© Звук

Рассказываем, как кинематографисты решали эту головоломку в культовых фантастических фильмах. Причем делаем это не просто так, а по хорошему поводу. Ведь 25 мая отмечает 45-летний юбилей космический ужастик «Чужой» — лучший фильм для просмотра с мамой (чтобы было кого звать на помощь во время страшных сцен).

Чужой

Со времен выхода «Кинг Конга» в 1933 году звукорежиссеры взяли моду озвучивать монстров с помощью других животных, чьи записи редактировались до неузнаваемости. В частности, Мюррей Спивак использовал рыки подневольных львов и тигров, воспроизведенные задом наперед, чтобы гигантская обезьяна рокотала достаточно убедительно. Такой подход практиковался во многих знаковых картинах — том же «Парке юрского периода». Но не в «Чужом».

В оригинальном фильме Ридли Скотта грозный ксеноморф издавал яростные поросячьи визги устами Перси Эдвардса, настоящей знаменитости среди профессиональных подражателей животным. И мы пишем так не ради красного словца: воспроизвести экспрессивные звуки хряков было его всамделишной целью. Лицехваты тоже пищали его устами. В наше прогрессивное время зверюшки могли бы закатить скандал в своем профсоюзе, что белые люди лишают их работы и репрезентации на экране.

Доподлинно неизвестно, использовались ли наработки Эдвардса в последующих частях и видеоиграх, но по крайней мере он заложил фундамент и показал гордый пример, как инопланетно хрюкать в кино.

Хищник

© 20th Century Fox

Пугающего инопланетянина тоже озвучивали не какие-то там зверюшки, а самая грозная форма жизни — человек. В этом конкретном случае самая грозная форма жизни имела лицо Питера Каллена, актера дубляжа, подарившего свой голос роботу Оптимусу Прайму из «Трансформеров» и свои яростные рыки Кинг Конгу. Для «Хищника» он хотел придумать нечто более изощренное, чем репертуар обезьяны-переростка, от подражания которой у него все еще саднило горло. В итоге инопланетный монстр запомнился отрывистыми горловыми щелчками.

Вдохновением для Каллена послужила природа. Однажды он увидел на пляже в Массачусетсе перевернутого умирающего мечехвоста. Это такая жуткая членистоногая тварь, похожая на Лицехвата из «Чужого», только еще и с панцирем. Божье создание издавало булькающие звуки агонии. Каллен в меру способностей постарался воспроизвести услышанную им симфонию лопающихся на воде пузырьков. С тех пор этот звук используется во всей франшизе.

Нечто

© Universal Pictures

Монстр из этого культового ужастика не мог остановиться на одном внешнем виде и менял образы, как заправский модник. Он принимал форму людей, песиков, пауков и всяких гротескных промежуточных вариантов — инопланетный эквивалент разных носков на ногах, натянутых впопыхах. Выглядит поистине ужасающе.

А звучит как? Тоже не слишком аппетитно. Звукорежиссеры по доброй традиции обратились к животному царству в поисках вдохновения. Хрипы, рыки, хрюки и другие звериные хиты миксовались вместе и дополнялись жутким аккомпанементом хрустящих костей. Например, в форме собаки чудовище издавало птичьи крики и поросячьи визги. У звуков предусмотрительно менялись высота и скорость воспроизведения, чтобы они не напоминали вам репертуар, который можно услышать субботним утром, когда граждане под окном отходят от последствий ударно проведенной ночи. А вокабулярий Блэр-монстра дополнил еще и львиный рев — своего рода оммаж Кинг Конгу.