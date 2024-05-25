В Челябинске спасли кота, прокрученного в стиральной машинке
Челябинские ветеринары выходили кота, который случайно забрался в стиральную машинку и больше 10 минут провел во вращающемся барабане. К счастью, животное не захлебнулось, но его состояние оказалось критическим, сообщили в челябинском центре ветеринарной медицины.
Инцидент произошел в середине мая. С Беляшом, как хозяева окрестили домашнего любимца, наяву случился кошмар многих котовладельцев - он забрался в стиральную машинку, а хозяева заметили пропажу не сразу.
Как кот попал в машинку, так и осталось невыясненным. Возможно, забрался внутрь, когда хозяйка загружала белье. Природное любопытство у кошек сильнее осторожности.
Обнаружив пропажу питомца, хозяева искали его по всей квартире, пока не заглянули в работающий агрегат. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить переломы.
"Состояние на момент приема было тяжелым, шоковым. Не определялось артериальное давление, температура тела была крайне низкой, - пояснили в клинике. - Врачи установили внутривенный катетер, провели инфузионную терапию, стабилизировали артериальное давление, подняли температуру тела. Уже к вечеру котик чувствовал себя лучше, все показатели были стабильны".