В Челябинске спасли кота, прокрученного в стиральной машинке

Челябинские ветеринары выходили кота, который случайно забрался в стиральную машинку и больше 10 минут провел во вращающемся барабане. К счастью, животное не захлебнулось, но его состояние оказалось критическим, сообщили в челябинском центре ветеринарной медицины.

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Инцидент произошел в середине мая. С Беляшом, как хозяева окрестили домашнего любимца, наяву случился кошмар многих котовладельцев - он забрался в стиральную машинку, а хозяева заметили пропажу не сразу.

Как кот попал в машинку, так и осталось невыясненным. Возможно, забрался внутрь, когда хозяйка загружала белье. Природное любопытство у кошек сильнее осторожности.

Обнаружив пропажу питомца, хозяева искали его по всей квартире, пока не заглянули в работающий агрегат. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить переломы.