«Российский Бермудский треугольник»: какие катастрофы там происходят чаще всего

«Российский Бермудский треугольник» – именно так народная молва окрестила местность вокруг города Иркутска. И действительно здесь происходит слишком много катастроф, нередко с большим количеством жертв. Каковы же причины всех этих трагедий?

Катастрофы прошлого

Из катастроф, которые произошли в прошлом, многие исследователи «Иркутского треугольника» в первую очередь вспоминают крушение самолета Ту-154. 3 января 1994 года самолет, выполнявший рейс Иркутск-Москва, всего через 12 минут полета упал в 11 километрах от взлетной полосы. Тогда, если верить автору учебника «Безопасность жизнедеятельности» Валерию Соломину, погибло 125 человек. Еще короче оказался полет транспортного самолета «Руслан», который должен был проследовать во Владивосток. В 1997 году, спустя 20 секунд после взлета, «Руслан» рухнул на жилой квартал Иркутска, в результате чего лишились жизни 76 человек.

Не менее крупная авиакатастрофа произошла в «Иркутском треугольнике» и в июле 2001 года. Ту-154 совершал обычный рейс по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. За время пути самолет мог оказаться в аварийной ситуации в любой точке, однако трагедия случилась именно при заходе на посадку в аэропорту Иркутска. Самолет вдруг сложился в плоский штопор и просто рухнул вниз неподалеку от деревни Бурдаковка, расположенной в Иркутском районе. Абсолютно все, кто находился на борту, погибли. Итого – 145 жертв. Расследование показало, что, в отличие от первых упомянутых случаев, где причинами были объявлены технические неполадки, виной катастрофы 2001 года стали неправильные действия членов экипажа.

Наше время

Трагедии, которые случаются в «Иркутском треугольнике», продолжают пугать своей регулярностью. Так, в июле 2006 года авиалайнер Airbus А310-324, совершавший перелет по маршруту Москва-Иркутск во время приземления в конечном пункте сошел с взлетной полосы и врезался в гаражный комплекс. На борту в тот момент находились 203 пассажира. Несмотря на то, что самолет потерпел аварию уже на земле, огромного количества жертв и здесь не удалось избежать – погибло 125 человек. После случившегося было проведено масштабное расследование. Комиссия пришла к заключению, что во всем виноваты члены экипажа, допустившие ошибочные действия. Впрочем, уголовное дело было прекращено, так как все подозреваемые также погибли.

Через 3 года в Иркутской области, в районе урочища Малышкино, произошла еще одна авиакатастрофа. На этот раз крушение потерпел вертолет Bell 407, на борту которого находились высокопоставленные иркутские чиновники: губернатор Игорь Есиповский, первый зампред Правительства области Михаил Штонда, а также телохранитель и пилот. В качестве основных версий назывались и ошибка пилота, и технические неисправности, и метеоусловия. В декабре 2013 года под Иркутском разбился Ан-12. Погибло 9 человек. В этом случае согласно предположениям, тоже имели место как технические неполадки, так и пресловутый «человеческий фактор».

Причины трагедий

В.М. Скляренко и другие авторы издания «100 знаменитых катастроф» утверждают, что, глядя на длинные списки погибших в Иркутской области, трудно поверить в то, что «все объясняется лишь совпадением «человеческого фактора» и отказа авиационной аппаратуры». Тем не менее многие специалисты отрицают существование «Российского Бермудского треугольника», заявляя, что Иркутск является главным перевалочным пунктом на сложном транссибирском маршруте, отсюда, мол, и такое количество авиакатастроф. Впрочем, при этом они не отрицают, что причинами трагедий становятся и ошибки диспетчеров, и неверные действия пилотов, и неважное состояние техники.

И все же есть версия, согласно которой крушения самолетов могут происходить также и из-за разломной деятельности Байкальского рифта, вследствие чего случаются выбросы метана в атмосферу. Возможно, метан каким-то образом влияет на пролетающие самолеты. Мистики уверяют, что все дело в том, что Иркутск обладает особой отрицательной энергетикой, так как именно сюда ссылали раньше осужденных за различные преступления. Другие считают, что катастрофы случаются потому, что посадочная площадка аэродрома в Иркутске находится на месте огромного захоронения. Под аэродромными плитами якобы лежат тела людей, расстрелянных много лет назад.