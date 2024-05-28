Как жестокий убийца девушек 20 лет ускользал от милиции

Сибирский чиновник оказался жестоким и неуловимым маньяком. Как убийца 11 девушек 20 лет ускользал от милиции?
Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты окрестили Политеховским маньяком. По версии следствия, свою первую расправу — над случайной знакомой — Манишин совершил в далеком 1989 году, а в 1999-2000 годах расправился с десятью абитуриентками и студентками Алтайского государственного технического университета. Причем сам он утверждает, что на преступления его толкнули проблемы в личной жизни и уход жены. Историю одного из самых жестоких маньяков Сибири, в деле которого совсем скоро будет поставлена точка, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
Вечер 16 сентября 1989 года. Село Зеленая Дубрава, Алтайский край. Неподалеку от последнего сельского дома компания молодых людей устраивает пикник на природе. Вместе с сельскими парнями отдыхает и их новая знакомая — 17-летняя девушка: она собиралась ехать в Барнаул, но молодые люди на остановке уговорили ее присоединиться к ним.
Время идет к ночи, молодые люди выпивают и веселятся. Девушка все чаще замечает, что на нее смотрит и улыбается один из ее новых знакомых — студент ветеринарного института. Она улыбается ему в ответ и через некоторое время пара скрывается в сумерках — компания воспринимает это однозначно и вполне спокойно.
Пикник подходит к концу — и молодые люди расходятся по домам, не замечая, что студент с девушкой так и не вернулись к ним. Ее скелет найдут год спустя, осенью 1990 года. Тогда никто еще не знал, что она стала первой жертвой Политеховского маньяка, преступления которого спустя годы потрясут Сибирь.
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Летом 2000 года в Барнауле без вести пропали пять девушек, поступавших или уже поступивших в Алтайский политехнический институт (ныне Алтайский государственный технологический университет имени Ползунова). Все исчезнувшие приезжали в вуз по важным и срочным делам, но никто из них не собирался задерживаться.
Первой исчезла 17-летняя Юлия Т.: 29 июня она приехала в институт на проспекте Ленина на консультацию по вступительным экзаменам и пропала. Заявление в милицию родственники подали в тот же вечер, но уголовное дело сразу не возбудили. Накануне Юлия поссорилась с отцом — и милиционеры решили, что именно поэтому она не пришла ночевать.
Однако девушку объявили в розыск. А через две недели, 12 июля, исчезла абитуриентка Оксана А., 28 июля — Лилиана В., которая приехала в Барнаул из бывшей братской республики и успешно поступила в вуз.
Алтайский государственный технологический университет имени Ползунова (Барнаул)
Еще три дня спустя, 1 августа, пропала абитуриентка Ольга Ш., которая приехала узнать результат последнего вступительного экзамена в институт. По всем случаям родственники пропавших немедленно обращались в милицию, но уголовные дела возбуждать там не спешили.
Дело в том, что множество причин позволяло сказать: девушки просто решили уйти из дома — кто-то из-за плохо сданных экзаменов, а кто-то — из-за конфликтов с родными.
Страх и ненависть в Барнауле
Однако исчезновения продолжались: 15 августа пропала Ксения К. — она уже была зачислена на платное отделение политеха как успешно сдавшая все экзамены и оформляла нужные документы. Ее отец — известный и успешный предприниматель — сразу же поднял шум. О том, что в Барнауле действует маньяк, с его подачи стали писать местные и федеральные СМИ.
В итоге именно после исчезновения Ксении милиция и прокуратура возбудили уголовные дела, которые объединили в одно производство. А вскоре внимание прокуроров привлекли еще два странных эпизода. 14 июля в Барнауле пропала 53-летняя Ирина М. — мать абитуриентки Алтайского политеха.
Фотографии жертв Политеховского маньяка
По словам девушки, Ирина собиралась поехать в приемную комиссию и найти способ помочь дочери поступить — она даже взяла с собой деньги, но домой так и не вернулась. При этом у следствия не было точных данных о том, что женщина побывала в институте.
А 8 августа родные заявили об исчезновении Юлии Б. — она искала работу и планировала поехать в политех по объявлению о вакансии. Напрямую с исчезновениями абитуриенток эти эпизоды поначалу объединять не стали, но следователи держали их в уме.
Образовалась подозрительная серия, да и родные пропавших подняли шум. К тому же в то время в Новосибирске, Иркутске и Тюмени тоже были подозрительные серии, по которым создавали группы, — и в Барнауле решили пойти тем же путем: дела объединили и стали расследовать Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах
Уже тогда главной версией стала так называемая «деканатская»: опытные оперативники считали, что некий мужчина знакомился с абитуриентками под предлогом помочь, при этом представляясь либо заместителем, либо помощником ректора или декана. Такая схема в те годы была очень распространена среди развратников, соблазнявших неопытных девушек.
Конечно, рассматривались и другие версии, но именно на «деканатскую» как на самую перспективную бросили все силы.
Милиционеры беседовали с работниками, студентами и абитуриентами Алтайского политеха, выясняя у них, не замечали ли они кого-то постороннего, кто вел себя нарочито уверенно
Многие первокурсницы рассказывали о таких мужчинах, после чего по их показаниям составляли словесные портреты, и людей начинали искать. Так смогли установить пару мужчин, которые действительно искали себе любовниц, но у них были алиби на дни исчезновений девушек летом 2000 года.
Сбежавший в окно
Между тем в начале сентября 2000 года около поселка Южный нашли пакет с порезанными женскими вещами и блокнотом пропавшей 15 августа Ксении. А еще через месяц, в первых числах октября, в районе поселка Бураново стали находить тела пропавших из политеха девушек.
Девушек лишили жизни разными способами: у одной были ножевые ранения, у другой — черепно-мозговая травма, а по остальным однозначного заключения эксперты не дали — тела находились в стадии выраженных гнилостных изменений. Но неофициально эксперты сказали, что всех их, скорее всего, задушили — кого-то руками, а кого-то веревкой Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах
Под давлением краевых властей и общественности следствие стало спешить: к прочесыванию местности привлекли солдат срочной службы, а описания подозреваемых раздали всем патрульным и участковым. Именно один из милиционеров сообщил, что под описание подходит некий Юрий, 45-летний продавец на местном вещевом рынке.
Ранее судимого мужчину задержали, у него дома провели обыск и обнаружили несколько ножей. Более того, сразу несколько студенток и бывших абитуриенток политеха опознали в нем человека, который представлялся помощником декана и обещал помочь либо с экзаменами, либо с переводом на бюджет.
Следственный эксперимент по делу Политеховского маньяка
Сам мужчина все отрицал, у него было алиби, но суд все же отправил Юрия в СИЗО. По некоторым данным, он даже успел дать признательные показания, но их не успели запротоколировать.
А дальше произошло странное: в начале ноября 2000 года, во время одного из следственных действий, Юрий выпал из окна — падение стало для него летальным. Формально его причастность к расправам над абитуриентками так и не была доказана, но оперативники теперь могли утверждать, что поймали преступника.
Именно поэтому о Политеховском маньяке перестали говорить — тем более что преступления не повторялись.
Тень из прошлого
Поскольку формально преступления Политеховского маньяка оставались нераскрытыми, следователи периодически возобновляли по ним работу — как и по некоторым другим нераскрытым делам. Одним из них была расправа над 17-летней девушкой, совершенная 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава Алтайского края.
Как говорит в беседе с «Лентой.ру» старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР, следователи выяснили, что в роковой день эту девушку пригласила выпить компания молодых людей — и та согласилась.
Отойдя 300 метров от дома на окраине села, они устроили пикник
Среди них был студент ветеринарного института Виталий Манишин: именно он, по показаниям свидетелей, общался с девушкой последним и ушел с ней в сторону от компании. Сам студент на допросах и в 1989 году, и позже говорил, что девушка ему понравилась и он предложил ей вступить в связь. Она ответила отказом и, обиженная, ушла — а он спустя короткое время пошел домой.
Однако через год, осенью 1990 года, вблизи села, рядом с тем местом, где проходил пикник, нашли скелетированные останки молодой девушки. Подозрения вновь пали на студента-ветеринара Манишина — но он уверенно держался прежних слов.
Отрабатывались разные версии [произошедшего с девушкой — прим. «Ленты.ру»], в том числе о расправе и о возможном несчастном случае. В списках подозреваемых этот студент оставался среди первых — и его периодически проверяли уже с использованием новых методов, появившихся в криминалистической практике Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР
Преступления прошлых лет находятся на постоянном контроле в прокуратуре — по ним, вне зависимости от срока давности, регулярно проходят заслушивания. На одном из таких мероприятий в начале 2023 года стала известна оперативная информация, что Виталий Манишин все же мог быть причастен к расправе над девушкой в 1989 году.
К тому моменту подозреваемый уже успел поработать ветеринаром, поруководить колхозом и стал замглавы администрации Калманского района — того самого, на территории которого в 2000 году нашли тела пятерых абитуриенток Алтайского политеха.
Тайна «доцента»
В феврале 2023 года Виталия Манишина вызвали на допрос и попросили вновь рассказать об обстоятельствах исчезновения девушки в селе Зеленая Дубрава. И на этом допросе, проведенном тактически грамотно, подозреваемый немного отклонился от повторяемой годами версии — причем так, что его ложь сразу стала понятна.
[Манишин] сам родом из Зеленой Дубравы, в 1989 году он приезжал туда к родителям, а потом перебрался в Бураново. Там он сначала стал ветеринаром, потом председателем колхоза, затем работал в администрации. Местность знал не просто хорошо, а как свои пять пальцев. Поэтому и возникли подозрения, что он причастен к другим расправам Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР
Между тем в мае 2023 года Виталий Манишин сделал первое признание: он рассказал, что 16 сентября 1989 года во время застолья с приятелями пригласил их новую знакомую в небольшой лесок, где предложил вступить в связь, но та отказала ему. Тогда он разозлился, повалил девушку на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей и ветками.
Виталий Манишин в зале суда
К слову, таким же образом были укрыты тела абитуриенток и студенток Алтайского политеха, с которыми расправились летом 2000 года. Подозрения по поводу Манишина крепли все больше — и он стал признаваться.
В июне 1999 года обвиняемый приехал в Алтайский политехнический институт, чтобы найти молодую женщину и вступить с ней в интимные отношения. Он, представляясь доцентом вуза, знакомился с абитуриентками и студентками, а затем под предлогом оказания помощи с поступлением приглашал их проехать с ним за город на его белом автомобиле ВАЗ-2106 Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР
По словам Евгения Степанова, за городом Манишин вступал с девушками в связь, а затем расправлялся с ними. Первой из них стала 20-летняя абитуриентка, с которой обвиняемый познакомился 28 июня 1999 года — еще за год до того, как в Барнауле заговорили о появлении маньяка.
Манишин встретил девушку возле главного здания Алтайского политеха на проспекте Ленина в Барнауле и под предлогом помощи в поступлении на бюджет предложил ей поехать к нему за город.
На 26 километре трассы Барнаул — Рубцовск он заехал в лесок, где достал нож и, угрожая им, срезал с потерпевшей всю одежду, а затем изнасиловал ее на заднем сиденье машины и задушил веревкой. Тело Манишин вытащил из машины и сбросил в маленький овраг, где закидал землей и ветками. Ее останки нашли лишь через 23 года.
Мотив для маньяка
Пару недель спустя, 15 июля 1999 года, Манишин у главного здания политеха познакомился с 28-летней женщиной, искавшей работу, под предлогом помощи в трудоустройстве вывез ее в тот же район под Барнаулом и там расправился с ней. 9 августа по такой же схеме не стало 25-летней безработной.
На новое преступление он пошел через год — когда наступили подходящие, по его мнению, условия: в Барнауле появилось немало девушек-абитуриенток, не знавших в лицо сотрудников вузов. Манишин выбирал тех, кто приходил в одиночестве и сильно волновался.
Следственный эксперимент: Виталий Манишин показывает, как расправлялся с одной из потерпевших
29 июня 2000 года его жертвой стала Юлия Т., 12 июля — Оксана А., 14 июля — 53-летняя Ирина М. (у нее он отобрал девять тысяч рублей — взятку за поступление дочери в институт). 28 июля — Лилианна В., 1 августа — Ольга Ш., а 15 августа — Ксения К. Кроме того, 8 августа Манишин расправился с Анжелой Б.
Но та не была абитуриенткой — она шла устраиваться на работу — и потому сразу не попала в поле зрения следственной группы, которая расследовала дело Политеховского маньяка в 2000 году. Таким образом, всего Виталию Манишину сегодня инкриминируют 11 расправ.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого полностью вменяемым и не нашла у него никаких признаков расстройств, в том числе сексуальных
По словам Евгения Степанова, помимо признаний, причастность обвиняемого к каждому из преступлений подтверждена убедительным комплексом вещественных доказательств. К слову, следствие и прокуратура тщательно проверяли причастность Манишина к другим расправам: сложно представить, что маньяк может резко остановиться.
Однако она не подтвердилась — причем объяснение этому дал сам обвиняемый.
Я убивал в непростой период своей жизни: мы расставались с женой, которая меня не ценила и унижала. Это и толкнуло на знакомства с девушками. Как только я встретил женщину, которая вела себя правильно, потребность в убийствах отпала, и я остановился Виталий Манишин, обвиняемый