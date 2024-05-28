Как жестокий убийца девушек 20 лет ускользал от милиции

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты окрестили Политеховским маньяком. По версии следствия, свою первую расправу — над случайной знакомой — Манишин совершил в далеком 1989 году, а в 1999-2000 годах расправился с десятью абитуриентками и студентками Алтайского государственного технического университета. Причем сам он утверждает, что на преступления его толкнули проблемы в личной жизни и уход жены. Историю одного из самых жестоких маньяков Сибири, в деле которого совсем скоро будет поставлена точка, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

© Администрация Калманского района Алтайского края

Вечер 16 сентября 1989 года. Село Зеленая Дубрава, Алтайский край. Неподалеку от последнего сельского дома компания молодых людей устраивает пикник на природе. Вместе с сельскими парнями отдыхает и их новая знакомая — 17-летняя девушка: она собиралась ехать в Барнаул, но молодые люди на остановке уговорили ее присоединиться к ним.

Время идет к ночи, молодые люди выпивают и веселятся. Девушка все чаще замечает, что на нее смотрит и улыбается один из ее новых знакомых — студент ветеринарного института. Она улыбается ему в ответ и через некоторое время пара скрывается в сумерках — компания воспринимает это однозначно и вполне спокойно.

Пикник подходит к концу — и молодые люди расходятся по домам, не замечая, что студент с девушкой так и не вернулись к ним. Ее скелет найдут год спустя, осенью 1990 года. Тогда никто еще не знал, что она стала первой жертвой Политеховского маньяка, преступления которого спустя годы потрясут Сибирь.

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Предупреждение: поскольку большинство потерпевших по делу Политеховского маньяка — несовершеннолетние, «Лента.ру» не раскрывает их персональные данные в соответствии с требованиями российского законодательства.

Летом 2000 года в Барнауле без вести пропали пять девушек, поступавших или уже поступивших в Алтайский политехнический институт (ныне Алтайский государственный технологический университет имени Ползунова). Все исчезнувшие приезжали в вуз по важным и срочным делам, но никто из них не собирался задерживаться.

Первой исчезла 17-летняя Юлия Т.: 29 июня она приехала в институт на проспекте Ленина на консультацию по вступительным экзаменам и пропала. Заявление в милицию родственники подали в тот же вечер, но уголовное дело сразу не возбудили. Накануне Юлия поссорилась с отцом — и милиционеры решили, что именно поэтому она не пришла ночевать.

Однако девушку объявили в розыск. А через две недели, 12 июля, исчезла абитуриентка Оксана А., 28 июля — Лилиана В., которая приехала в Барнаул из бывшей братской республики и успешно поступила в вуз.

Алтайский государственный технологический университет имени Ползунова (Барнаул)

Еще три дня спустя, 1 августа, пропала абитуриентка Ольга Ш., которая приехала узнать результат последнего вступительного экзамена в институт. По всем случаям родственники пропавших немедленно обращались в милицию, но уголовные дела возбуждать там не спешили.

Дело в том, что множество причин позволяло сказать: девушки просто решили уйти из дома — кто-то из-за плохо сданных экзаменов, а кто-то — из-за конфликтов с родными.

Страх и ненависть в Барнауле

Однако исчезновения продолжались: 15 августа пропала Ксения К. — она уже была зачислена на платное отделение политеха как успешно сдавшая все экзамены и оформляла нужные документы. Ее отец — известный и успешный предприниматель — сразу же поднял шум. О том, что в Барнауле действует маньяк, с его подачи стали писать местные и федеральные СМИ.

В итоге именно после исчезновения Ксении милиция и прокуратура возбудили уголовные дела, которые объединили в одно производство. А вскоре внимание прокуроров привлекли еще два странных эпизода. 14 июля в Барнауле пропала 53-летняя Ирина М. — мать абитуриентки Алтайского политеха.

Фотографии жертв Политеховского маньяка

По словам девушки, Ирина собиралась поехать в приемную комиссию и найти способ помочь дочери поступить — она даже взяла с собой деньги, но домой так и не вернулась. При этом у следствия не было точных данных о том, что женщина побывала в институте.

А 8 августа родные заявили об исчезновении Юлии Б. — она искала работу и планировала поехать в политех по объявлению о вакансии. Напрямую с исчезновениями абитуриенток эти эпизоды поначалу объединять не стали, но следователи держали их в уме.

Образовалась подозрительная серия, да и родные пропавших подняли шум. К тому же в то время в Новосибирске, Иркутске и Тюмени тоже были подозрительные серии, по которым создавали группы, — и в Барнауле решили пойти тем же путем: дела объединили и стали расследовать Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Уже тогда главной версией стала так называемая «деканатская»: опытные оперативники считали, что некий мужчина знакомился с абитуриентками под предлогом помочь, при этом представляясь либо заместителем, либо помощником ректора или декана. Такая схема в те годы была очень распространена среди развратников, соблазнявших неопытных девушек.

Конечно, рассматривались и другие версии, но именно на «деканатскую» как на самую перспективную бросили все силы.

Милиционеры беседовали с работниками, студентами и абитуриентами Алтайского политеха, выясняя у них, не замечали ли они кого-то постороннего, кто вел себя нарочито уверенно

Многие первокурсницы рассказывали о таких мужчинах, после чего по их показаниям составляли словесные портреты, и людей начинали искать. Так смогли установить пару мужчин, которые действительно искали себе любовниц, но у них были алиби на дни исчезновений девушек летом 2000 года.

Сбежавший в окно

Между тем в начале сентября 2000 года около поселка Южный нашли пакет с порезанными женскими вещами и блокнотом пропавшей 15 августа Ксении. А еще через месяц, в первых числах октября, в районе поселка Бураново стали находить тела пропавших из политеха девушек.

Девушек лишили жизни разными способами: у одной были ножевые ранения, у другой — черепно-мозговая травма, а по остальным однозначного заключения эксперты не дали — тела находились в стадии выраженных гнилостных изменений. Но неофициально эксперты сказали, что всех их, скорее всего, задушили — кого-то руками, а кого-то веревкой Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Под давлением краевых властей и общественности следствие стало спешить: к прочесыванию местности привлекли солдат срочной службы, а описания подозреваемых раздали всем патрульным и участковым. Именно один из милиционеров сообщил, что под описание подходит некий Юрий, 45-летний продавец на местном вещевом рынке.

Ранее судимого мужчину задержали, у него дома провели обыск и обнаружили несколько ножей. Более того, сразу несколько студенток и бывших абитуриенток политеха опознали в нем человека, который представлялся помощником декана и обещал помочь либо с экзаменами, либо с переводом на бюджет.

Следственный эксперимент по делу Политеховского маньяка

Сам мужчина все отрицал, у него было алиби, но суд все же отправил Юрия в СИЗО. По некоторым данным, он даже успел дать признательные показания, но их не успели запротоколировать.

А дальше произошло странное: в начале ноября 2000 года, во время одного из следственных действий, Юрий выпал из окна — падение стало для него летальным. Формально его причастность к расправам над абитуриентками так и не была доказана, но оперативники теперь могли утверждать, что поймали преступника.

Именно поэтому о Политеховском маньяке перестали говорить — тем более что преступления не повторялись.

Тень из прошлого

Поскольку формально преступления Политеховского маньяка оставались нераскрытыми, следователи периодически возобновляли по ним работу — как и по некоторым другим нераскрытым делам. Одним из них была расправа над 17-летней девушкой, совершенная 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава Алтайского края.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР, следователи выяснили, что в роковой день эту девушку пригласила выпить компания молодых людей — и та согласилась.

Отойдя 300 метров от дома на окраине села, они устроили пикник

Среди них был студент ветеринарного института Виталий Манишин: именно он, по показаниям свидетелей, общался с девушкой последним и ушел с ней в сторону от компании. Сам студент на допросах и в 1989 году, и позже говорил, что девушка ему понравилась и он предложил ей вступить в связь. Она ответила отказом и, обиженная, ушла — а он спустя короткое время пошел домой.

Однако через год, осенью 1990 года, вблизи села, рядом с тем местом, где проходил пикник, нашли скелетированные останки молодой девушки. Подозрения вновь пали на студента-ветеринара Манишина — но он уверенно держался прежних слов.

Отрабатывались разные версии [произошедшего с девушкой — прим. «Ленты.ру»], в том числе о расправе и о возможном несчастном случае. В списках подозреваемых этот студент оставался среди первых — и его периодически проверяли уже с использованием новых методов, появившихся в криминалистической практике Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР

Преступления прошлых лет находятся на постоянном контроле в прокуратуре — по ним, вне зависимости от срока давности, регулярно проходят заслушивания. На одном из таких мероприятий в начале 2023 года стала известна оперативная информация, что Виталий Манишин все же мог быть причастен к расправе над девушкой в 1989 году.

К тому моменту подозреваемый уже успел поработать ветеринаром, поруководить колхозом и стал замглавы администрации Калманского района — того самого, на территории которого в 2000 году нашли тела пятерых абитуриенток Алтайского политеха.

Тайна «доцента»

В феврале 2023 года Виталия Манишина вызвали на допрос и попросили вновь рассказать об обстоятельствах исчезновения девушки в селе Зеленая Дубрава. И на этом допросе, проведенном тактически грамотно, подозреваемый немного отклонился от повторяемой годами версии — причем так, что его ложь сразу стала понятна.

[Манишин] сам родом из Зеленой Дубравы, в 1989 году он приезжал туда к родителям, а потом перебрался в Бураново. Там он сначала стал ветеринаром, потом председателем колхоза, затем работал в администрации. Местность знал не просто хорошо, а как свои пять пальцев. Поэтому и возникли подозрения, что он причастен к другим расправам Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР

Между тем в мае 2023 года Виталий Манишин сделал первое признание: он рассказал, что 16 сентября 1989 года во время застолья с приятелями пригласил их новую знакомую в небольшой лесок, где предложил вступить в связь, но та отказала ему. Тогда он разозлился, повалил девушку на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей и ветками.

Виталий Манишин в зале суда

К слову, таким же образом были укрыты тела абитуриенток и студенток Алтайского политеха, с которыми расправились летом 2000 года. Подозрения по поводу Манишина крепли все больше — и он стал признаваться.

В июне 1999 года обвиняемый приехал в Алтайский политехнический институт, чтобы найти молодую женщину и вступить с ней в интимные отношения. Он, представляясь доцентом вуза, знакомился с абитуриентками и студентками, а затем под предлогом оказания помощи с поступлением приглашал их проехать с ним за город на его белом автомобиле ВАЗ-2106 Старший советник юстиции Евгений Степанов, начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР

По словам Евгения Степанова, за городом Манишин вступал с девушками в связь, а затем расправлялся с ними. Первой из них стала 20-летняя абитуриентка, с которой обвиняемый познакомился 28 июня 1999 года — еще за год до того, как в Барнауле заговорили о появлении маньяка.

Манишин встретил девушку возле главного здания Алтайского политеха на проспекте Ленина в Барнауле и под предлогом помощи в поступлении на бюджет предложил ей поехать к нему за город.

На 26 километре трассы Барнаул — Рубцовск он заехал в лесок, где достал нож и, угрожая им, срезал с потерпевшей всю одежду, а затем изнасиловал ее на заднем сиденье машины и задушил веревкой. Тело Манишин вытащил из машины и сбросил в маленький овраг, где закидал землей и ветками. Ее останки нашли лишь через 23 года.

Мотив для маньяка

Пару недель спустя, 15 июля 1999 года, Манишин у главного здания политеха познакомился с 28-летней женщиной, искавшей работу, под предлогом помощи в трудоустройстве вывез ее в тот же район под Барнаулом и там расправился с ней. 9 августа по такой же схеме не стало 25-летней безработной.

На новое преступление он пошел через год — когда наступили подходящие, по его мнению, условия: в Барнауле появилось немало девушек-абитуриенток, не знавших в лицо сотрудников вузов. Манишин выбирал тех, кто приходил в одиночестве и сильно волновался.

Следственный эксперимент: Виталий Манишин показывает, как расправлялся с одной из потерпевших

29 июня 2000 года его жертвой стала Юлия Т., 12 июля — Оксана А., 14 июля — 53-летняя Ирина М. (у нее он отобрал девять тысяч рублей — взятку за поступление дочери в институт). 28 июля — Лилианна В., 1 августа — Ольга Ш., а 15 августа — Ксения К. Кроме того, 8 августа Манишин расправился с Анжелой Б.

Но та не была абитуриенткой — она шла устраиваться на работу — и потому сразу не попала в поле зрения следственной группы, которая расследовала дело Политеховского маньяка в 2000 году. Таким образом, всего Виталию Манишину сегодня инкриминируют 11 расправ.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого полностью вменяемым и не нашла у него никаких признаков расстройств, в том числе сексуальных

По словам Евгения Степанова, помимо признаний, причастность обвиняемого к каждому из преступлений подтверждена убедительным комплексом вещественных доказательств. К слову, следствие и прокуратура тщательно проверяли причастность Манишина к другим расправам: сложно представить, что маньяк может резко остановиться.

Однако она не подтвердилась — причем объяснение этому дал сам обвиняемый.