Какие народы России не признают отчества

Русское отчество – патроним, то есть часть имени, присваиваемая от отца. В России трудно представить гражданина без такой приставки к антропониму. Но при этом она не является обязательной. Так, на территории нашей страны проживают народы, которые до сих пор не признают отчеств. Кто же конкретно их «игнорирует»?

Адыгейцы

Коренные жители Адыгеи вполне спокойно обходились без отчеств до 30-х годов прошлого столетия. Ранее у них, правда, существовала своя система патронимов, которая со временем превратилась в фамилии. Повторно к использованию отчеств адыгейцы вернулись уже при советской власти.

Буряты и калмыки

У бурятов патронимы никогда не были чем-то необходимым. «Продолжение имени» появилось у них при большевиках, которые стремились к унификации всех народов, проживающих на советской территории.

А вот калмыки до момента насаждения отчеств строителями коммунизма оперировали сложной и самобытной системой обращений. Она опиралась на возраст. Имена дополнялись у них следующими словами: эгч (старшая сестра), ду куукн (младшая сестра), ах (старший брат) де кевун (младший брат) и аав (отец).

Коряки и чукчи

Традиционно у коряков и чукчей использовалась одинарная система наименования. На протяжении долгого времени они не знали ни фамилий, ни отчеств. Но всё изменилось с началом колонизации Сибири.

Нанайцы

Нанайцы тоже не признавали отчеств. Патронимы им были присвоены во время первой в Российской империи переписи населения в 1897 году, а усиленное их насаждение продолжилось уже советской властью.

Эскимосы

Эскимосы традиционно жили небольшими изолированными группами, а поэтому могли спокойно обходиться лишь именами. Тем более, что выбирать было из чего. Как правило, эскимосы давали своим детям имена, связанные с животными, орудиями труда или охоты: Панаугйи (копьё), Нанугйи (полярный медведь) и Тагйулон (гарпун для охоты на китов).

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В современной России патронимов нет разве что у иностранцев. После получения гражданства РФ в паспорте у Жерара Депардье так и не появилось отчества, как и у Стивена Сигала. Российскому законодательству их отсутствие не противоречит, но многие признают – с патронимами удобнее и солиднее.