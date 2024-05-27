«Человек-дракон»: в Китае изучили череп неизвестного вида человека возрастом 1 млн лет

В 1989 и 1990 годах в районе Юньян в Центральном Китае ученые нашли пару черепов возрастом 1 млн лет, принадлежавших неизвестному виду человека. Третий похожий череп обнаружили неподалеку в 2022 году, но все еще неясно: это останки Homo erectus или ранних Homo sapiens, или они имеют отношение к загадочному виду «человека-дракона»?

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«Человек-дракон», известный как Homo longi, — вымерший вид древнего человека, о котором известно по черепу возрастом 146 000 лет, найденному в китайской провинции Хэйлунцзян. Некоторые исследователи предполагают, что человек-дракон относится к тому же виду, что и денисовский человек. Точное место «человека-дракона» в семейном древе Homo до сих пор не определено.

Недавно палеантропологи реконструировали один из черепов из Юньяна и сделали громкое заявление — этот древний человек, возможно, имеет отношение к последнему общему предку Homo sapiens и рода Homo longi. Хотя у черепа очень много разных черт, многие из них указывают на то, что он принадлежал раннему «человеку-дракону».

«Азиатская линия "Человека-дракона", вероятно, включает в себя денисовцев. Это братская группа линии Homo sapiens. Оба рода, H. sapiens и H. longi, имеют глубокие корни, уходящие за пределы среднего плейстоцена», — пишут авторы исследования, препринт которого опубликован в bioRxiv.

Возраст Юньянского человека составляет от 940 000 до 1,1 млн лет, и он значительно старше «человека-дракона» и H. sapiens. Однако такая датировка вполне увязывается с теоретическим временем возникновения этих двух линий — около 1,13 млн и 930 000 лет назад соответственно. Возможно, таким образом, человек из Юньяна может быть последним общим предком современного человека и «человека-дракона» из Восточной Азии, пишет IFL Science.