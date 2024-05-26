Мегрелы: главные загадки народа, из которого произошел Берия

Мегрелы – один из самых ярких «камушков» в этнической мозаике современной Грузии и всего Кавказа. Мегрелы дали нашей стране многих знаменитых людей, среди которых режиссер Георгий Данелия, герой Великой Отечественной Мелитон Кантария, кардиохирург Лео Бокерия. Мегрелом был и Лаврентий Берия.

© Русская семерка

Что же это за народ – мегрелы, и каково его происхождение?

История

Мегрелы или, как иногда произносят, мингрелы – субэтническая группа грузинского народа. Сами себя они называют «маргалели». Это одна из почти двух десятков народностей Грузии, наряду с аджарцами, сванами, хевсурами, кахетинцами и т.д. В древности мегрелов и их соседей – имеретинцев, лазов и др., обитавших на западе Грузии, на берегах Черного моря, называли колхами – отсюда «Колхида», известная по древнегреческим мифам земля Золотого руна. Позднее мегрелы выделились в отдельную группу. В XVII веке итальянский миссионер Ламберти, побывавший на Кавказе, написал книгу, которую назвал «Описание Колхиды, называемой теперь Мингрелией».

Мегрелы сыграли большую роль в возникновении грузинской государственности, поскольку именно они в союзе с другими племенами стали основателями во 2-м тысячелетии до н.э. древнегрузинского царства Эгриси. Долгое время, вплоть до XVIII столетия мегрельские князья пользовались особыми правами и автономией по отношению к грузинским правителям. До начала XX века мегрелы выделялись в особую народность, и лишь перепись 1926 года сделала их такими же грузинами, как и всех прочих. Тем не менее до наших дней мегрелы сохраняют свой собственный язык и традиции.

Язык и уклад жизни

Язык мегрелов относится к той же картвельской языковой семье, что и языки других народностей Грузии. Ближе всего он к языку лазов – родственного народа, проживающего в соседней Турции. К современному грузинскому языку речь мегрелов тоже близка, поскольку мегрельский – прямой потомок протогрузинского языка и долгие столетия находился под прямым влиянием грузинского.

Уклад жизни мегрелов не слишком отличается от уклада их соседей – грузин и абхазов. Они так же гостеприимны и эмоциональны, как и большинство жителей Грузии, очень музыкальны, обожают танцы и пение. Традиционный костюм мегрелов мало отличается от костюма их соседей. А вот кухня мегрелов имеет свои особенности, в частности, мегрельский хачапури не спутаешь ни с каким другим. Есть у мегрелов и собственные сказки, песни.

Да и язык мегрельский, несмотря на его несомненное родство с прочими языками картвельской семьи, все же отличается настолько, что деревенского мегрела могут не понять в Тбилиси.

Теории происхождения и ДНК

Все это дает основание дилетантам строить самые экзотические теории о происхождении мегрелов. Так, несмотря на то что мегрелы считают себя самыми что ни на есть грузинами, едва ли не «элитой» грузинского народа, можно встретить мнение о том, что мегрелы – это некие «кавказские евреи». Якобы, произошли они от хазар, бежавших, когда рухнул их могучий каганат, на Кавказ, и получивших там приют от гостеприимных горцев. Несмотря на то, что хазарская аристократия действительно придерживалась иудаизма, хазары (тюрки) и евреи (семиты) – отнюдь не родственные народы. Язык мегрелов ничего общего не имеет с тюркскими наречиями, да и падение Хазарского каганата произошло относительно недавно, лишь в X веке. Мегрелы к этому времени были уже хорошо известны в Грузии и не одно столетие жили в ее западной части.

О том, что мегрелы – исконные обитатели Грузии, говорит не только история, но и генетика. Этот субэтнос является носителем гаплогруппы G, широко распространенной на Кавказе и очень характерной для таких народов, как сваны, лезгины, адыги, абхазы и др. Среди мегрелов гаплогруппа G встречается у 70% представителей популяции – очень высокий процент. Антропологи относят мегрелов к представителям доиндоевропейской средиземноморской расы большой европеоидной расы.