В Египте нашли уникальную переписку римских легионеров

Хотя мы — человечество — в целом неплохо знаем мировую историю, всегда интересно не то, кто и когда победил в битве, а то, о чем общались между собой простые (а может и не очень простые) люди. Благодаря работе польских археологов в египетском городе Беренике мы смогли узнать о переписке римских центурионов (командующих подразделениями легионеров — центуриями), живших около 2000 лет назад.

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Уникальные артефакты

Папирусы были обнаружены при раскопках на территории древнего порта на Красном море, среди захоронений домашних животных, вместе с керамикой, монетами и фибулой центуриона. Это редчайшее открытие такого уровня в данном регионе, да и в мире в целом. Для ученых письма центурионов стали (и еще станут) бесценным источником знаний о жизни в Беренике 2 000 лет назад.

Содержание переписки

Ученые исследуют пергаменты с особой осторожностью, чтобы не повредить их. Поэтому пока прочитана и расшифрована лишь малая часть переписки. По уже имеющейся информации, она велась между центурионами Люцинием и Петронием. Помимо этого, в ней упоминается еще один центурион — Хаос. В одном из писем Петроний интересуется у находившегося в ту пору в Египте Люциания ценами на некоторые эксклюзивные товары, которые, по всей видимости, желает приобрести. Также он сообщает, что отправит деньги на кораблях и с ними же планирует получить заказанные товары. В последних строках письма он просит обеспечить легионеров, которые прибудут в Египет на кораблях, всем необходимым для питания и сооружения лагеря.