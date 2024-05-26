Золотая эра СССР: почему она наступила после 1973 года

Мировой нефтяной кризис 1973-1974 годов сделал Советский Союз практически единственным поставщиком энергоресурсов. Строителям коммунизма на четвёртой арабо-израильской войне, в результате которой было введено эмбарго на поставки ближневосточной нефти западным странам, удалось заработать немало. Так в СССР началась золотая эра.

© Русская семерка

Где взять нефть?

«Коллективный Запад» в очередном арабо-израильском конфликте выступили на стороне Израиля. Это возмутило арабские страны, которые снабжали западные государства «чёрным золотом». Так, по состоянию на 1973 год Ближний Восток обеспечивал до 66% поставок важного ресурса.

Ситуация развивалась стремительно и непредсказуемо. Уже на восьмой день после начала войны Судного дня цены на нефть взлетели до 7,15 долларов за баррель. При этом на протяжении последнего десятилетия «нефтяной ценник» не поднимался выше 4 долларов за баррель.

20 октября король Саудовской Аравии Фейсал заявил о прекращении поставок полезного ископаемого в США, Западную Европу и Южную Африку. Инициативу поддержали другие арабские страны, после чего под раздачу попала Япония.

В перечисленных регионах тут же образовались многокилометровые пробки на АЗС. Правительствам некоторых стран пришлось срочно вводить ограничения на суточное потребление бензина, а автопром предложил гражданам пересесть на малолитражки, оставив в гаражах «прожорливые» лимузины.

Всё для людей

Понятно, что долго такой режим действовать не мог. Запад начал искать выход и тут на авансцену вышел СССР. В Восточную Европу к этому времени уже были протянуты нефтепроводы, а в 1974 году завершилось строительство второй ветки «Дружбы».

Противоречия в капиталистическом стане и нефтяной дефицит позволили коммунистам начать освоение Сибири (в первую очередь месторождений «чёрного золота»), продолжить строительство Байкало-Амурской магистрали, прерванное ещё при Иосифе Сталине, и закупать новое новаторское западное оборудование.

Экспорт нефти пополнял бюджет на 200 миллиардов долларов ежегодно, что сказалось и на благосостоянии населения. Активизировалось жилищное строительство, возводились новые школы и детские сады, выросли закупки продуктов и товаров народного потребления в социалистических странах.

Но всё хорошее, как известно, имеет свойство заканчиваться. Так произошло и с золотой эрой СССР. Ей на смену пришли нестабильные 80-е…