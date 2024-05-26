Стрельба по-македонски: в каких советских спецслужбах ей учили

Во-многих популярных боевиках и компьютерных играх главный герой нередко стреляет во врагов с двух рук одновременно. Такой прием внешне выглядит очень эффектно и, как кажется, помогает победить превосходящего по численности врага. Но реальность, как всегда, оказывается гораздо сложнее.

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Происхождение названия

Есть несколько разных версий происхождения такого названия. Одна из них рассказывает, что такой вид стрельбы окрестили «македонским» из-за Александра Македонского, у которого телохранители владели навыками боя двумя мечами. Но в большинстве своем в то время двумя мечами сражались лишь вынужденно, в случае отсутствия щита.

Также известно, что во второй половине девятнадцатого века подобную стрельбу применяли македонцы и другие славянские народы, которые боролись за свое освобождение от османской оккупации. Якобы, с помощью пистолета в правой руке они вели огонь на поражение, а стрельбой из "ствола” в левой руке — на подавление.

Создание термина «стрельба по-македонски» приписывают автору романа «В августе 44-го» Владимиру Богомолову. В нем этот вид стрельбы применяют главные герои — оперативники СМЕРШа и их враги — агенты Абвера.

Однако сам писатель впоследствии неоднократно опровергал информацию о том, что именно он придумал этот термин. Он рассказал в письме главному редактору «Комсомольской правды», опубликованному в собрании сочинений Богомолова в 2008 году, что такое название стало всемирно известным в 1934 году, когда в Марселе болгарским террористом Владо Черноземским были убиты король Югославии Александр Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту.

«Стрельба по-македонски впервые попала на страницы газет в 1934 году, когда в Марселе усташами, адептами стрельбы по-македонски, при наличии самой тщательной охраны кортежа были застрелены югославский король Александр и министр иностранных дел Франции Барту», — писал Богомолов.

Вот только Черноземский во время убийства короля и министра стрелял из одного пистолета — маузера. Да, у него был с собой второй — вальтер, но террорист его не использовал.

Особенности и сложности

Как рассказал Алексей Потапов в своей книге «Приемы стрельбы из пистолета. Практика СМЕРШа», в ходе стрельбы с двух рук они плотно прижаты друг к другу и зацеплены большими пальцами. По словам автора:

«При такой двойной поддерживающей хватке можно вести чистый и точный прицельный огонь из револьвера даже при работе самовзводом. Таким способом можно стрелять сначала из одного револьвера, потом из другого, а при необходимости из двух сразу».

Очевидная сложность такой стрельбы заключается в том, что мозг человека вообще не привык делать два дела одновременно. Поэтому навыки «стрельбы по-македонски» отрабатывались упорно, пока они не сохранялись на уровне рефлексов. Суть в том, чтобы при стрельбе попеременно менять прицельные линии оружия, используя для прицеливания один и тот же глаз. И даже когда этот навык полностью приобретается, стреляющий может открыть прицельный огонь из двух пистолетов только по одной цели.

Кроме того, прием «стрельба по-македонски» был бесполезен при движении. Его использовали лишь тогда, когда нужно было перебежать из одного укрытия в другое. Добавим, что такая стрельба добавляла сложности при перезарядке, так как на это уже нужно было тратить больше времени.

Где использовали «стрельбу по-македонски»

Стрельбу с двух рук применяли контрразведчики в Российской империи. Они стремились компенсировать недостаток патронов в барабане и достичь хорошей плотности огня, так как не могли использовать в своих целях винтовку или пулемет.

В ранее упомянутом письме Владимир Богомолов отмечал, что такую методику огня использовали оперативники Скотленд-Ярда и агенты ФБР. В ходе Великой отечественной войны «стрельбу по-македонски» применял как СМЕРШ, так и Абвер.

Концом стрельбы с двух рук стало появление компактных пистолетов. Скорострельность и боезапас даже одной единицы оружия выше, чем у двух пистолетов. Развитие оружия сделало «стрельбу по-македонски» неактуальной. Поэтому сегодня она осталась лишь в фильмах и компьютерных играх.