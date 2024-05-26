Стрельба по-македонски: в каких советских спецслужбах ей учили
Во-многих популярных боевиках и компьютерных играх главный герой нередко стреляет во врагов с двух рук одновременно. Такой прием внешне выглядит очень эффектно и, как кажется, помогает победить превосходящего по численности врага. Но реальность, как всегда, оказывается гораздо сложнее.
Происхождение названия
Есть несколько разных версий происхождения такого названия. Одна из них рассказывает, что такой вид стрельбы окрестили «македонским» из-за Александра Македонского, у которого телохранители владели навыками боя двумя мечами. Но в большинстве своем в то время двумя мечами сражались лишь вынужденно, в случае отсутствия щита.
Также известно, что во второй половине девятнадцатого века подобную стрельбу применяли македонцы и другие славянские народы, которые боролись за свое освобождение от османской оккупации. Якобы, с помощью пистолета в правой руке они вели огонь на поражение, а стрельбой из "ствола” в левой руке — на подавление.
Создание термина «стрельба по-македонски» приписывают автору романа «В августе 44-го» Владимиру Богомолову. В нем этот вид стрельбы применяют главные герои — оперативники СМЕРШа и их враги — агенты Абвера.
Однако сам писатель впоследствии неоднократно опровергал информацию о том, что именно он придумал этот термин. Он рассказал в письме главному редактору «Комсомольской правды», опубликованному в собрании сочинений Богомолова в 2008 году, что такое название стало всемирно известным в 1934 году, когда в Марселе болгарским террористом Владо Черноземским были убиты король Югославии Александр Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту.
«Стрельба по-македонски впервые попала на страницы газет в 1934 году, когда в Марселе усташами, адептами стрельбы по-македонски, при наличии самой тщательной охраны кортежа были застрелены югославский король Александр и министр иностранных дел Франции Барту», — писал Богомолов.
Вот только Черноземский во время убийства короля и министра стрелял из одного пистолета — маузера. Да, у него был с собой второй — вальтер, но террорист его не использовал.
Особенности и сложности
Как рассказал Алексей Потапов в своей книге «Приемы стрельбы из пистолета. Практика СМЕРШа», в ходе стрельбы с двух рук они плотно прижаты друг к другу и зацеплены большими пальцами. По словам автора:
«При такой двойной поддерживающей хватке можно вести чистый и точный прицельный огонь из револьвера даже при работе самовзводом. Таким способом можно стрелять сначала из одного револьвера, потом из другого, а при необходимости из двух сразу».
Очевидная сложность такой стрельбы заключается в том, что мозг человека вообще не привык делать два дела одновременно. Поэтому навыки «стрельбы по-македонски» отрабатывались упорно, пока они не сохранялись на уровне рефлексов. Суть в том, чтобы при стрельбе попеременно менять прицельные линии оружия, используя для прицеливания один и тот же глаз. И даже когда этот навык полностью приобретается, стреляющий может открыть прицельный огонь из двух пистолетов только по одной цели.
Кроме того, прием «стрельба по-македонски» был бесполезен при движении. Его использовали лишь тогда, когда нужно было перебежать из одного укрытия в другое. Добавим, что такая стрельба добавляла сложности при перезарядке, так как на это уже нужно было тратить больше времени.
Где использовали «стрельбу по-македонски»
Стрельбу с двух рук применяли контрразведчики в Российской империи. Они стремились компенсировать недостаток патронов в барабане и достичь хорошей плотности огня, так как не могли использовать в своих целях винтовку или пулемет.
В ранее упомянутом письме Владимир Богомолов отмечал, что такую методику огня использовали оперативники Скотленд-Ярда и агенты ФБР. В ходе Великой отечественной войны «стрельбу по-македонски» применял как СМЕРШ, так и Абвер.
Концом стрельбы с двух рук стало появление компактных пистолетов. Скорострельность и боезапас даже одной единицы оружия выше, чем у двух пистолетов. Развитие оружия сделало «стрельбу по-македонски» неактуальной. Поэтому сегодня она осталась лишь в фильмах и компьютерных играх.