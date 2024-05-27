День пограничника в России: история и традиции праздника

Когда празднуем и почему именно в этот день

© Кирилл Каллиников/ РИА Новости

У праздника, как ни удивительно, было две даты. Сейчас День пограничника отмечается в России ежегодно 28 мая. Именно 28 мая 1918 года появился декрет об учреждении Пограничной охраны.

Но 28 мая стало праздничным днем в СССР только в 1958 году. До этого времени пограничники считали своим ведомственным праздником 15 февраля. В этот день в 1921 году Феликс Дзержинский подписал один из важнейших для службы документов - инструкцию для частей, охранявших границу.

В современной России празднование Дня пограничника 28 мая было подтверждено Указом президента РФ в 1994 году.

Краткая история пограничной службы в России

XII век

Историки говорят, что в "Повести временных лет" - летописном своде начала ХII века - рассказывалось о том, что великий князь Владимир повелел поставить крепости для охраны речных торговых путей на Трубеже (это приток Оки), Осетре (тоже приток Оки), Суле (левый приток Днепра). Отчасти крепости выполняли и задачи пограничных застав.

XIV век

Далее письменное упоминание о границах и необходимости их защищать относится к 1360 году. Для борьбы с кочевниками князья использовали предупреждающие удары и бились с врагом на его территории. В военном деле использовались конные разведывательные отряды, которые назвали "сторОжами" (именно такое ударение). Между прочим, именно сторожи первыми передали весть о наступлении Мамая.

XVI век

К 1571 было создано уже 73 сторожи. Тогда же впервые были четко прописаны права, обязанности сторожей, плата за службу. В первую очередь документ касался защиты южных рубежей от ордынцев. Историки считают его первым боевым Уставом пограничной службы.

К слову, вскоре после этого были подписаны документы, которые определяли, кого можно брать в сторожи, а кого - нет. Например, севрюки (потомки северян) считались не очень желательными для службы из-за тяжелого недружелюбного характера. Еще любопытный факт: с 1577 года предписывалось брать на службу "казаков добрых и конных".

XVIII век

Пограничная таможня появилась в 1754 году. На работу стали набирать таможенных объездчиков (конных) и стражников (пеших). Таким образом, граница получила двойную охрану - драгунские полки, объездчиков и стражников. К этому времени были отменены почти все внутренние сборы и пошлины, зато предлагалось брать пошлину в портовых и пограничных таможнях со всех ввозимых и вывозимых товаров.

1782 год - появление вольнонаемной пограничной стражи, которая следила за тем, чтобы все пересекали границу только законным путем. В стражу нанимали отставных офицеров, солдат, обедневших купцов, хорошо знавших контрабандный промысел. Тогда же появились и первые таможенные инспекторы.

XIX век

Война 1812 года и последующие внешнеполитические события показали: России нужна особая военная структура с личным составом, которая могла бы противостоять контрабандистам и защищать границу с оружием в руках.

Так и вышло. К 1827 году пограничная стража постепенно стала военной структурой.

XX век и наше время

К 1917 году в охране границы было задействовано около 37 тысяч человек. И тут грянула революция. Изменилось все. В итоге пограничная служба оказалась в ведении ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, председателем которой был Феликс Дзержинский).

Затем охрана границы перешла в ведение ОГПУ (Объединенное государственное политуправление), а потом пограничное ведомство отнесли к НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). Больше об НКВД можно прочитать тут.

© В. Суходольский/ РИА Новости // В одной из пограничных частей Советской Армии

С 1946 по 2003 годы пограничная служба не раз реформировалась, передавалась из одного ведомства в другое.

С 11 марта 2003 года вопросами охраны границ занимается Федеральная служба безопасности России.

Традиции

В День пограничника возлагают цветы к монументам и памятникам, награждают отличившихся военнослужащих, повышают в должности и присваивают им звания. В крупных городах и городах-героях устраивают фейерверки и концерты.

Обратите внимание! Поздравления с Днем пограничника у многих начинаются не 28 мая, а накануне, 27 мая в 20 часов вечера (иногда в 19 часов). С этого времени отсчитываются пограничные сутки.

© РИА Новости

Есть и другие неформальные традиции:

купание в фонтанах (местные власти, конечно, не в восторге от такого),

обязательный тост "за тех, кто в наряде",

встречи с сослуживцами.

Такие встречи проходят:

в Москве - в Парке им. Горького, Сокольниках, Парке Победы,в Санкт-Петербурге это обелиск "Городу-герою Ленинграду",в Астрахани на набережной возле памятника пограничному столбу. Этот обелиск был открыт в 2017 году.

В День пограничника можно будет увидеть автомобили с развевающимися красно-зелеными флагами, а все, кто так или иначе имеет отношение к пограничным войскам, будут в зеленых фуражках и тельняшках в зеленую полоску. Включая иногда и жен пограничников.

Есть традиция носить с собой в этот день красно-зеленый пограничный столб. Не бетонный, конечно же, а деревянный или пластиковый. В интернет-магазинах перед праздником это популярный товар.

© Александр Кряжев/ РИА Новости // Пограничники в запасе во время празднования Дня Пограничных войск России в Центральном парке Новосибирска

Интересные факты

В Москве есть музей пограничной службы ФСБ России, куда можно попасть после предварительной записи (Москва, Яузский бульвар, дом 13).Первым знак "Заслуженный пограничник РФ" получил пограничник Никита Карацупа посмертно. За 20 лет службы он задержал 338 нарушителей и 129 уничтожил в схватке. Одной из первых собак Карацупы был пес с примесью овчарки по кличке Индус. Пес оказался таким смышленым, что был принят на службу с формулировкой "сторожевая собака местной отечественной породы". Потом у пограничника было еще пять Индусов. И все - исключительно умные собаки. Правда, потом в газетах и СМИ кличку поменяли на Ингус, чтобы не портить советско-индийские отношения. В Хабаровске открыт памятный знак, посвященный легендарному пограничнику.В специальной военной операции задействованы военнослужащие, выполняющие задачи по охране государственной границы. Для них предусмотрены серьезные льготы.