«Подлесок»: за что Андропов так прозвал Горбачева

Многие считают, что именно Юрий Андропов привел Михаила Горбачева к власти. Однако эта помощь была на самом деле взаимной. Тем более, что между Андроповым и Горбачевым сложились доверительные отношения. Глава КГБ, а потом и генсек Андропов даже называл Михаила Сергеевича ласково – «подлесок».

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«Доброе отношение»

Как признавался сам Михаил Сергеевич Горбачев, Юрий Владимирович Андропов приложил руку к его выдвижению, «хотя не сделал ни намека» на это самому Горбачеву. Личному знакомству Горбачева с Председателем Комитета государственной безопасности СССР, коим и был тогда Андропов, поспособствовал ввод войск в Чехословакию в 1968 году. Глава КГБ не смог воспользоваться отпуском в положенное время и весной 1969 года приехал в Железноводск. С визитом к Андропову, устроившемуся в санатории «Дубовая роща», первый секретарь Ставропольского крайкома партии Леонид Ефремов отправил второго секретаря крайкома Михаила Горбачева.

Юрий Владимирович тепло поздоровался с гостем, сообщив ему заодно, что ситуация в Чехословакии наверняка стабилизуется. С этого момента, как считают многие историки, между Андроповым и Горбачевым сложились доверительные отношения. Часто они оказывались на отдыхе в одних и тех же местах: вместе сидели у костра, слушали музыку, жарили шашлыки, беседовали. Позже Михаил Сергеевич напишет:

«… при всей сдержанности Андропова я ощущал его доброе отношение, даже когда, сердясь, он высказывал в мой адрес замечания».

Андропов действительно сразу подметил Горбачева. Впоследствии многие партийные деятели впервые услышали фамилию Горбачева именно от Андропова.

Лес и подлесок

Большинство разговоров между Юрием Андроповым и Михаилом Горбачевым даже на отдыхе касалось прежде всего партийной работы. Как утверждал Михаил Сергеевич, в середине 1970-х годов он в очередной раз проводил отпуск в компании Андропова на Северном Кавказе. Руководитель КГБ и будущий президент СССР обсуждали состояние здоровья членов Политбюро, а в особенности здоровье Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Горбачев вдруг заявил Андропову о том, что Политбюро нельзя формировать исключительно из людей преклонного возраста.

«У хорошего леса всегда должен быть подлесок» — добавил Михаил Сергеевич.

Андропов это высказывание запомнил.

Как пишет Николай Зенькович в своей книге «Михаил Горбачев: жизнь до Кремля» со ссылкой на воспоминания самого Горбачева, после того, как молодого по тогдашним правительственным меркам Михаила Сергеевича избрали в Политбюро, Юрий Андропов поздравил его, сказав:

«Ну, что, «подлесок», давай действуй!».

На первый взгляд положение Горбачева не слишком изменилось. Однако на самом деле доверительные отношения, которые сложились между ним и Андроповым, замечали многие. Член ЦК КПСС Валерий Болдин писал:

«Я замечал это по частым телефонным разговорам его с Андроповым, их характеру, по долгим доверительным встречам его с Юрием Владимировичем, выполнению поручений генсека, выходящих за официальную компетенцию Горбачева».

Роль Горбачева в возвышении Андропова

Поэтому Юрий Андропов называл Михаила Горбачева «подлеском», скорее, из дружеских чувств, нежели из желания его обидеть. Мало того, некоторые уверены в том, что Михаил Сергеевич сыграл немаловажную роль в возвышении самого Андропова. Виктор Казначеев, который тоже в свое время работал в Ставропольском крае, как и Горбачев, считал, что еще в конце 1960-х годов будущий президент СССР поставил именно на Андропова. Поэтому Михаил Сергеевич делал все для того, чтобы угодить Председателю КГБ. Андропова же коллеги характеризовали как человека нелюдимого, избегавшего шумных компаний. Однако автомобиль Горбачева к нему всегда пропускали без задержек. Тихие посиделки с «подлеском» Андропову оказались по душе.

Юрий Владимирович и сам понимал, что стране необходимы перемены, поэтому он и начал расчищать дорогу к «трону» для Горбачева. Тем не менее большинство членов Политбюро утверждали, что Андропов никогда не называл Горбачева своим преемником. Однако уже после смерти Юрия Владимировича, которому путь и ненадолго, но все же удалось занять заветный пост генсека, Михаил Сергеевич, по свидетельству Филиппа Бобкова, заместителя главы КГБ и автора мемуаров «КГБ и власть», председательствовал на заседаниях Политбюро вместо больного Константина Черненко. Это означало, что уже в то время «подлесок»-Горбачев являлся не только вторым лицом в государстве, но и первым претендентом на пост лидера партии.