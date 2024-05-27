Почему актера Папанова комиссовали с фронта уже в 1942 году

Анатолий Папанов ушел на фронт в числе первых. Однако уже в 1942 году будущий актер вернулся домой. За то короткое время, пока Папанов находился на передовой, он получил травму на всю оставшуюся жизнь.

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Рабочий из самодеятельности

Анатолий Дмитриевич Папанов родился в 1922 году в Вязьме (ныне Смоленская область) в семье военного, служившего в охране железнодорожного узла. Как вспоминал сам Папанов, его отец увлекался художественной самодеятельностью, участвовал в спектаклях театральной труппы, организованной тогда будущим вахтанговцем Николаем Плотниковым. Свой талант, судя по всему, известный артист унаследовал именно от родителя. Тем более, что, если по содержанию пьесы требовались дети, их роли нередко исполняли Анатолий и его сестра. Впоследствии Папановы перебрались в Москву, что также в немалой степени определило судьбу артиста.

Ближайшей культурной точкой с новым местом жительства Анатолия Дмитриевича был дом культуры «Каучук». Читал тогда Папанов мало, но зато киносеансы и спектакли посещал регулярно. Участники клубной самодеятельности получали право смотреть фильмы и театральные постановки бесплатно. Так что Папанов долго не раздумывал. Мало того, еще в 1937 году он снялся в эпизоде знаменитой картины Михаила Ромма «Ленин в Октябре», да и в массовках многих других фильмов тех лет тоже должно мелькать лицо Анатолия Дмитриевича. Несмотря на такой задел, Папанов поначалу к актерской карьере не стремился, работая на московском заводе «Шарикоподшипник». А потом и вовсе началась война.

Ранение на всю жизнь

После нападения фашистской Германии на Советский Союз 18-летний Анатолий Папанов ушел на фронт. В звании старшего сержанта он командовал взводом зенитной артиллерии. Однако пребывание Папанова на передовой оказалось недолгим. 22 марта 1942 года он попал в окружение под Харьковом. Взрывом снаряда актеру изуродовало правую ногу. Если верить Олегу Смыслову, автору книги «Окопная правда войны», Анатолий Дмитриевич любил не без иронии повторять:

«Немец мне полпятки срезал».

Кроме того, в результате взрыва Папанову оторвало на той же ноге два пальца. Полгода он провел в госпитале, но вернуть ему здоровье врачи так и не смогли. Артисту было чуть больше двадцати, когда он стал инвалидом и был отправлен домой.

Ранение, полученное на войне, не давало ему покоя всю оставшуюся жизнь. Кости стопы оказались так раздроблены, что временами их отторгаемые частички выходили наружу, причиняя невероятную боль. К тому же под пятку, которой по сути уже не было, постоянно приходилось что-то подкладывать. Первые несколько лет после возвращения с фронта Папанов фактически не расставался с тростью. Отказаться от трости Анатолию Дмитриевичу, как ни странно, помогло его поступление в ГИТИС в 1943 году. Преподаватель сценического движения Иван Иванов разработал для своего ученика комплекс специальных упражнений, благодаря которым Папанов по окончании вуза смог играть в футбол и танцевать.

Хромой жених

Правда, эти упражнения Анатолию Папанову пришлось делать до самой смерти. В институте же Папанов не только избавился от трости, но и встретил свою будущую жену, Надежду Каратаеву. Интересно, что Каратаева, как пишет в своей книге «Нежность» биограф Федор Раззаков, ушла на фронт тоже в первые дни Великой Отечественной войны. После окончания курсов медсестер, Надежда Юрьевна работала в санитарном поезде, который расформировали в 1943 году. Вследствие этого Каратаеву отпустили обратно в Москву для продолжения учебы. Дело в том, что девушка поступила в ГИТИС еще летом 1941 года. Списки поступивших вывесили как раз 22 июня, поэтому учебу пришлось отложить.

В институте Надежда Каратаева впервые увидела Анатолий Папанова с тростью в руке. Тогда он еще сильно хромал. Одет Анатолий был в линялую гимнастерку, потому как никакой другой одежды у него не было. Даже мать Каратаевой, увидев такого потрепанного жизнью жениха, отнеслась к выбору дочери настороженно, заявив:

«Толя, наверное, хороший парень, но больно уж некрасивый».

Однако Надежде удалось убедить мать в том, что далеко не все актеры должны быть красавцами, к тому же Анатолий очень талантливый. После Дня Победы, в мае 1945 года, молодые сыграли свадьбу. Они прожили вместе до 1987 года, когда Анатолия Дмитриевича не стало.