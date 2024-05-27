«Железный Феликс»: за что Сталин ненавидел Дзержинского

Основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Эдмундович Дзержинский, за которым закрепилось прозвище «Железный Феликс», положив свою жизнь на алтарь революции, за 48 лет земного пути, для одних стал образцом для подражания, а для других объектом ненависти. Примечательно, что в последнее время, к числу его недоброжелателей стали относить и Иосифа Сталина, у которого с главным чекистом страны были довольно неплохие взаимоотношения.

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Профессиональный революционер

В детстве грезивший стать католическим священником Феликс был одним из девяти детей интеллигентной четы Дзержинских, которая в качестве второго крёстного имени для своего потомка выбрала - Шченсны. Занимательно, но оба его имени, одно на латинском, а другое на польском языке, означают «счастливый», и в целом, учитывая в какое время ему довелось жить, они соответствовали его бытию.

В ранней юности увлекшись учением марксизма, он охладел ко всему, что не было связано с социальным переворотом.

Будучи ещё учеником гимназии, которую он так и не окончил, Ф. Дзержинский вступил в ряды литовской социал-демократической организации, и с этого времени можно вести отсчёт его профессиональной революционной деятельности с подрывной пропагандой, многочисленными арестами, отбыванием тюремных сроков, побегами, нелегальными делами.

Февральская революция 1917 года дала старт его политической карьере на государственном уровне, а после Октябрьской революции Феликс Эдмундович стал одним из символов новой Советской власти.

За годы служения Родине Ф. Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (1917-1922), занимал должность Народного комиссара внутренних дел РСФСР (1919-1923), Народного комиссара путей сообщения РСФСР (1921-1923), был Председателем Государственного политического управления при НКВД РСФСР (1922-1923), Председателем ОГПУ СССР при СНК СССР (1923-1926), Председателем Высшего совета народного хозяйства (1924-1926).

С фанатизмом исполняя возложенные на него обязанности, «Железный Феликс» скончался 20 июля 1926 года от сердечного приступа, случившегося после его выступления на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР.

Эта неожиданная смерть вызвала немало подозрений, из-за которых И. Сталин даже инициировал тщательное патологоанатомическое исследование, показавшее, что ослабленный многолетней борьбой с туберкулёзом дважды счастливчик Ф. Дзержинский умер не от отравления, а от общего атеросклероза.

Между тем, есть историки, утверждающие, что если бы Феликс Эдмундович не умер в силу естественных причин, ему бы не удалось пережить 1937 год, когда Сталин устроил «Большой террор» и расстрелял практически всех своих политических соратников и оппонентов.

Жертва системы

Среди тех, кто настаивает на том, что Иосиф Виссарионович ненавидел главного чекиста страны, значится публицист Леонид Млечин. В своём историческом очерке «Жандарм революции» он однозначно заявил, что «Сталин Дзержинского не любил».

В качестве обоснования своей позиции журналист приводит цитату из стенограммы внеочередного расширенного заседания Военного Совета при Наркоме Обороны, проходившего с 1 по 4 июня 1937 года.

Л. Млечин пишет, что И. Сталин в ходе своего выступления, констатировал существование военно-политического заговора против СССР, и в связи с этим произнёс следующие слова:

«Дзержинский голосовал за Троцкого, не только голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист и весь ГПУ хотел поднять на защиту Троцкого».

Развивая данную мысль, Л. Млечин делает вывод, что Ф. Дзержинскому, доживи он до 1937 года, вряд ли посчастливилось бы не попасть под колесо репрессий и избежать смерти от созданной им самим же карательной машины.

Контекст

В свою очередь, люди, знакомые с полным текстом вышеназванной стенограммы, называют умозаключение того же Л. Млечина несостоятельными, поскольку оно строится на цитате, вырванной из общего контекста речи И. Сталина.

Ознакомиться с ней можно, например, на страницах книги Владимира Логинова «Живой Сталин. Откровения главного телохранителя вождя», где приводится неправленый вариант речи руководителя СССР.

Говоря о существовании военно-политического заговора во главе с Львом Троцким, участники которого имели систематические встречи с германскими фашистами, И. Сталин заострил внимание публики, на том, что не следует причислять людей к враждебным силам лишь исходя из их классового происхождения, поскольку среди ярых революционеров было немало выходцев из привилегированных слоёв населения.

Второе, на чем сделал акцент Иосиф Виссарионович, было то, что не все те, кто в первые годы советской власти поддерживал точку зрения Л. Троцкого, должны автоматически считаться предателями.

Именно в этом отрывке прозвучала фамилия Феликса Эдмундовича:

«Часто говорят, в 1922 году такой-то голосовал за Троцкого. Тоже неправильно. Человек мог быть молодым, просто не разобрался, был задира. Дзержинский голосовал за Троцкого, не просто голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист, и все ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось. Андреев был очень активным троцкистом в 1921 году... Самое лучшее – судить о людях по их делам, по их работе. Были люди, которые колебались, потом отошли, отошли открыто, честно и в одних рядах с нами очень хорошо дерутся с троцкистами. Дрался очень хорошо Дзержинский... И нет ничего удивительного, что такие люди, как Дзержинский, Андреев и десятка два-три бывших троцкистов, разобрались, увидели, что линия партии правильна и перешли на нашу сторону».

Из полной цитаты становится очевидным, что И. Сталин не обвинял, а напротив, защищал Ф. Дзержинского, а утверждение о плохих отношениях между этими двумя личностями надуманно.

К слову, упоминавшийся в отрывке Андреев, благополучно пережил 1937 год и умер своей смертью в 1971 году, так что предположение о том, что Ф. Дзержинский мог быть расстрелян, не имеют под собой основания.

Соратники

На деле Феликс Эдмундович и Сталин не раз действовали заодно. Они вместе отстаивали идею о том, чтобы советские республики имели внутри СССР статус автономии.

Ф. Дзержинский активно помогал Иосифу Виссарионовичу в борьбе с Л. Троцким, когда стало ясно, что физическое состояние Ленина стремительно ухудшается.

Кроме того, благодаря активной поддержке Сталина Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило программу Ф. Дзержинского по экономическим преобразованиям в стране, которые дали мощный толчок для дальнейшего развития СССР.