Живущая в Чехии россиянка рассказала о сложных отношениях с местными мужчинами

31-летняя россиянка, живущая в Чехии уже 14 лет, рассказала о трудных отношениях с чешскими мужчинами. Своим опытом романтических отношений она поделилась в интервью «Ленте.ру».

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Настя уехала в Чехию на учебу, когда ей было 17 лет. Она рассказала, что друзей ей удалось найти только через какое-то время после переезда, а поначалу общаться с местными было непросто.

Она призналась, что дважды вступала с чехами в романтические отношения.

«Они хорошие ребята, очень открытые, интересные», — описала чешских мужчин Настя.

При этом она добавила, что, хотя с первым парнем они много путешествовали и им было весело, он оказался «очень любвеобильным». По ее словам, это типично для чехов, которых она назвала «натурами свободными, которые в серьезные отношения вступают с трудом».

Со вторым молодым человеком, которого она описывает как «семейного», Настя уже планировала съехаться, когда они вдруг расстались спустя год отношений. Причиной стала бабушка чеха, которая настроила его против девушки. Настя призналась, что тяжело переживала разрыв.

«Добивало, что на самом деле у нас все было прекрасно, но я ничего не могла поделать с его решением», — объяснила свое состояние она.

Девушка подчеркнула, что чехи — «отличные ребята», но отношения с ними строить сложно. Она призналась, что сейчас у нее нет острого желания завести семью и детей, а больше хочется получить гражданство и развиваться дальше: с кем-то вместе или самостоятельно.

В целом Настя описала чехов как спокойных и свободных людей. По ее словам, они тепло относятся к другим, но во время проблем все же «держатся особняком». Она добавила, в Чехии никто никого не осуждает, поэтому в этой стране ты можешь без страхов быть самим собой.

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