Почему после романа с Пикассо женщины сходили с ума

Пабло Пикассо – гениальный художник, чьи работы перевернули мир искусства. Однако его бурная личная жизнь была не менее захватывающей и драматичной. Женщины, с которыми он имел романы, часто сталкивались с эмоциональными и психологическими потрясениями.

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Почему же так происходило? Рассмотрим истории четырех женщин, сыгравших важные роли в его жизни.

Ольга Хохлова, русская балерина, стала первой женой Пикассо. Они встретились в 1917 году, когда Ольга танцевала в балете «Парад» Сергея Дягилева, для которого Пикассо создавал декорации. В 1918 году они поженились, и в 1921 году у них родился сын Пауло. Все вокруг думали, что гений, наконец, нашел ту самую. Но его мать так не считала и говорила, что Пабло никогда не сделает счастливой ни одну женщину. И она была абсолютно права.

Ольга была музой и моделью Пикассо, но их отношения быстро ухудшились. Его муза быстро превратилась в измученную мать и ее мужу это наскучило. Пикассо, известный своим непростым характером и страстью к другим женщинам, изменял Ольге. Она стала страдать от нервных срывов и психических расстройств. В 1935 году они разошлись, хотя официально никогда не разводились, потому что Пабло не хотел делить имущество. Ольга до конца жизни пыталась сохранить связь с Пикассо и их сыном.

Мария-Тереза Вальтер

Мария-Тереза Вальтер была молодой и красивой женщиной, когда встретила Пикассо в 1927 году. Ей было всего 17 лет, а ему – 45. Их роман был страстным и бурным. Мария-Тереза вдохновила Пикассо на создание множества ярких и чувственных работ. Ему нравилось, что избранница так юна и не может противостоять его нападкам и извращенным психологическим приемам.

Мария-Тереза говорила, что Пикассо делил женщин на «богинь» и «коврики для ног». И особое удовольствие ему доставляло делать из первых - вторых. Именно это и произошло с Марией-Терезой.

Пикассо Никогда не прекращал поиски новых муз. И все это время морально издевался над юной возлюбленной.

В 1935 году у Марии-Терезы родилась дочь Майя. Несмотря на это, Пикассо никогда не прекращал свои отношения с другими женщинами. Мария-Тереза постепенно погружалась в депрессию, и ее жизнь закончилась трагически – в 1977 году она покончила с собой.

Дора Маар, талантливая фотограф и художница, встретила Пикассо в 1936 году. Тогда он еще находился в отношениях с Марией-Терезой.

Дора была независимой и интеллектуальной женщиной, что привлекло внимание Пикассо. Их отношения были насыщены совместным творчеством и интеллектуальными беседами.

Дора стала свидетелем создания одной из самых известных картин Пикассо – «Герника». Однако ее психическое здоровье начало ухудшаться из-за эмоционального давления со стороны Пикассо и его жестоких манипуляций. В 1943 году их отношения закончились, и Дора провела несколько лет в психиатрических клиниках, пытаясь справиться с последствиями этого романа. После выхода из клиники, Дора на много лет заперлась дома.

Жаклин Рок

Жаклин Рок была последней женой Пикассо. Они встретились в 1953 году, когда Жаклин работала в керамической мастерской. В 1961 году они поженились, и она оставалась с ним до его смерти в 1973 году.

Жаклин была преданной и терпеливой женщиной, поддерживавшей Пикассо до конца его жизни. Однако ее жизнь после смерти художника была полна одиночества и печали. Она оказалась в тени великого мастера и его наследия, страдая от депрессии. В 1986 году Жаклин покончила с собой.