Австрийский винодел обнаружил в погребе кости трех мамонтов

Ремонт винного погреба в Австрии обернулся неожиданным открытием: местный предприниматель Андреас Пернерсторфер обнаружил под землей около 300 костей мамонтов. Ископаемые останки, найденные в старинной винодельне Гобельсбург, неподалеку от Кремса, относят к эпохе палеолита. Это самая важная находка подобного рода за последние полтора века, сообщает Австрийская академия наук.

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Исследованиями необычного содержимого погреба занялись ученые Австрийского археологического института. Они нашли несколько слоев костей, принадлежащих по меньше мере трем мамонтам. Обнаруженные там же каменные артефакты и древесный уголь указывают на возраст костей — от 30 000 до 40 000 лет.

В последний раз аналогичные находки были сделаны в Австрии 150 лет назад, в 19 веке — тоже в районе Кремса. Тогда в подвале замка Гобельсбург был обнаружен толстый слой костей, а также культурные слои с изделиями из кремня, украшениями из бивней и древесным углем.

«Такой плотный слой костей мамонта встречается очень редко. Мы впервые сможем исследовать нечто подобное в Австрии, используя современные методы», — сказала Ханна Пэроу-Сушон, которая руководит раскопками.

Археологи считают, что на этот раз найдены целые животные. Останки не связаны анатомически, но, вероятно, есть все части скелета. Среди них встречаются очень редкие — например, язычная кость.

Находка в Гобельсбурге поднимает множество вопросов — в частности, как люди каменного века охотились на этих огромных животных. Скорее всего, кости трех мамонтов найдены прямо на месте их гибели. Люди могли загнать их туда и устроить ловушку, предполагают археологи. Когда исследование будет завершено, ископаемые останки передадут в Музей естественной истории Вены, где их отреставрируют.