Австрийский винодел обнаружил в погребе кости трех мамонтов

Винодел из Австрии обнаружил в погребе кости трех мамонтов
Ремонт винного погреба в Австрии обернулся неожиданным открытием: местный предприниматель Андреас Пернерсторфер обнаружил под землей около 300 костей мамонтов. Ископаемые останки, найденные в старинной винодельне Гобельсбург, неподалеку от Кремса, относят к эпохе палеолита. Это самая важная находка подобного рода за последние полтора века, сообщает Австрийская академия наук.
Исследованиями необычного содержимого погреба занялись ученые Австрийского археологического института. Они нашли несколько слоев костей, принадлежащих по меньше мере трем мамонтам. Обнаруженные там же каменные артефакты и древесный уголь указывают на возраст костей — от 30 000 до 40 000 лет.
В последний раз аналогичные находки были сделаны в Австрии 150 лет назад, в 19 веке — тоже в районе Кремса. Тогда в подвале замка Гобельсбург был обнаружен толстый слой костей, а также культурные слои с изделиями из кремня, украшениями из бивней и древесным углем.
«Такой плотный слой костей мамонта встречается очень редко. Мы впервые сможем исследовать нечто подобное в Австрии, используя современные методы», — сказала Ханна Пэроу-Сушон, которая руководит раскопками.
Археологи считают, что на этот раз найдены целые животные. Останки не связаны анатомически, но, вероятно, есть все части скелета. Среди них встречаются очень редкие — например, язычная кость.
Находка в Гобельсбурге поднимает множество вопросов — в частности, как люди каменного века охотились на этих огромных животных. Скорее всего, кости трех мамонтов найдены прямо на месте их гибели. Люди могли загнать их туда и устроить ловушку, предполагают археологи. Когда исследование будет завершено, ископаемые останки передадут в Музей естественной истории Вены, где их отреставрируют.