«Настоящих буйных мало»: воспетая Высоцким психбольница отметила юбилей

130 лет назад, в 1894-м году, была открыта Московская городская психиатрическая больница на Канатчиковой даче.

© Виктор Великжанин/ТАСС

Канатчикова дача - это название местности, которое она получила по фамилии купца, что владел землями здесь в середине XIX века. Именно на них построили психиатрическую лечебницу.

"Да ему в Кащенко пора!" Знакомая фраза? Ее до сих пор часто употребляют в отношении человека, который не в себе, подразумевая московскую психиатрическую клиническую больницу №1, которая с 1922 года по 1994 годы носила имя Петра Кащенко.

В этом году исполнилось 165 лет со дня рождения психиатра. Он основал психиатрические клиники в крупнейших российских городах до революции и разработал методики обращения с больными, которые были основаны на гуманистических принципах.

© Эту смирительную рубашку сшили специально для музея Алексеевской больницы, где ее никогда не использовали по прямому назначению

Но изначально больница получила имя московского городского головы Николая Алексеева и это имя ей вернули в 1994-м. Именно Алексеев собрал деньги на строительство лечебницы. Прискорбно, но градоначальник до открытия лечебницы не дожил - в 1893 году его смертельно ранил выстрелом в живот человек, который незадолго до этого был выписан из психиатрической лечебницы.

Интересно, что в советское время психбольницу имени Кащенко Владимир Высоцкий воспел именно под дореволюционным названием "Канатчикова дача".

Совпадение или нет, но в 1979-м, когда в больнице проходил курс лечения Высоцкий, там появился Музей истории психиатрии с архивными документами, снимками, изданиями научных трудов врачей. Музейными залами стали бывшие палаты.

Экспонаты для музея собирала врач-психиатр Зинаида Агеева, автор многочисленных книг, в том числе, "Я лечила Высоцкого". Это же он спел: "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась"?

© Музей истории психиатрии

Владимир Семенович не стал скрывать, что действительно лечился в больнице - и исполнил песню, которую разобрали на цитаты. Правда, вредного главврача Маргулиса, который в песне "телевизор запретил", как позже выяснилось, в больнице никогда не было. Руководил ею тогда, как узнали журналисты "Российской газеты", которые побывали несколько лет назад в музее, Валентин Морковкин. Причем больше 20 лет - с 1964 по 1987 год. Это был известный в СССР врач - доктор медицинских наук, профессор, автор множества работ по специальности.

Но он будто бы сетовал, что популярность ему принесли не заслуги на научном поприще, а безнадежный пациент, каким оказался Владимир Высоцкий: "Сколько всего сделал в психиатрии, а попал к нам один алкоголик лечиться и прославил на весь мир".