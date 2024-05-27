Ртутный нож разведчика: существовало ли такое оружие на самом деле

Советская разведка всегда была окружена ореолом тайны и поэтому вокруг нее массово появлялись мифы и домыслы. Одной из самых живучих легенд, дожившей до наших дней, оказалась история о ртутном ноже разведчиков, который при метании всегда попадает в цель. В каждом дворе наверняка есть «бывалый» солдат, с удовольствием рассказывающий о том, как он метал такой инновационный нож. Но существовало ли это оружие на самом деле?

Учитывая то, что многие служившие при СССР рассказывают истории о ртутных ножах, их должны были выпускать сотнями тысяч. Конечно, в таком случае хотя бы несколько ножей сохранились до наших дней, тем более что СССР распался относительно недавно. Но на самом деле ни одного образца ртутного ножа почему-то не сохранилось. В музее МВД в Москве есть нож с полостью, в которую якобы вставлялась капсула со ртутью, но это не точно.

Историки советской армии и эксперты в области холодного оружия не одно десятилетие спорят, существовали ли вообще такие ножи. Вообще, есть ли смысл в подобной конструкции метательного оружия? Принцип ртутного ножа состоит в том, что в капсуле, встроенной в лезвие, находится ртуть, которая, как известно, тяжелая и текучая. При броске металл перетекает в переднюю часть ножа, разворачивая его к цели. Теоретически, такой нож, как его ни брось, должен всегда вонзаться, но на деле не все так просто.

Есть информация, что после Великой Отечественной войны специально для разведчиков была выпущена лимитированная партия ртутных ножей в количестве 1500 штук. Поступали ли они на вооружение или так и сгинули на армейских складах, никто не знает, но один не слишком достоверный источник утверждал, что ножи «не пошли» из-за ряда существенных недостатков:

капсула со ртутью была эффективно всего при 15 бросках;

замена капсулы занимала много времени;

изготовление ножа требовало высокой точности — малейшее смещение капсулы лишало нож точности при броске.

Ну и самым главным недостатком было то, что метать такой нож нужно было только по прямой из-за головы, иначе стабилизация в полете не происходила. Совершенно ясно, что для разведчика такое привередливое оружие было не самым лучшим выбором.

Есть среди оружейных экспертов и те, кто вообще отрицает возможность изготовления эффективного ножа с полостью внутри лезвия. Они уверены, что такой нож если и будет точным, прочным быть он не сможет и после нескольких бросков согнется или разлетится на части. Поэтому разведчику гораздо удобнее и безопаснее иметь с собой обычный, хорошо сбалансированный метательный нож.

Но ртутные ножи не дают покоя энтузиастам и сегодня, причем не только в нашей стране.В 2000 году такой нож изготовил один искусный умелец, при этом он утверждал, что в капсуле внутри лезвия находится не жидкая ртуть, а порошок. Нож действительно эффектно разворачивался в воздухе острием к цели, но его реальная конструкция осталась тайной.

В 2015 году на одной из оружейных выставок такой нож продемонстрировала американская компания. Ребята из США, презентуя экспонат, утверждали, что он изготовлен точно по чертежам оружия, использовавшегося разведчиками во Второй мировой войне.

К сожалению, все это говорит лишь о том, что ртутный нож может быть изготовлен и даже будет работать. Но это не поможет нам узнать, использовали ли такие ножи советские разведчики или это просто очередная легенда, которых нам немало оставила канувшая в Лету Красная империя.

И вообще, если советским разведчикам было так необходимо метательное оружие, всегда попадающее в цель, разве не проще было позаимствовать сюрикэны у японских ниндзя и не выдумывать велосипед?