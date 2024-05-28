Почему вместо белого флага над катером британских интервентов развевались дамские панталоны

Бить англичан – для русских моряков дело знакомое
Летом 1918 года британские корабли вошли в Мурманск, Архангельск, Либаву, Ревель, Севастополь, Батум, Баку и Владивосток. В советских учебниках указывалось, что войска четырнадцати государств Антанты вместе с белыми армиями пытались задушить молодую Советскую республику. Зато сейчас находятся «историки», утверждающие, что силы Антанты сражались на стороне… красных.
На самом деле Лондон равно не желал ни создания СССР во главе с Лениным, ни возрождение «единой и неделимой» России во главе с Деникиным. Как говорится, «у Англии нет постоянных врагов и постоянных союзников, а есть лишь постоянные интересы».
Так, на юге бывшей Российской империи главный интерес Британии составляла бакинская нефть. В связи с этим «просвещённые мореплаватели» захватили батумский нефтепорт, железную дорогу Батум – Баку, нефтепровод, район Баку и весь русский флот в бассейне Каспия, включая военные, наливные, пассажирские и другие суда.
Только за девять месяцев, с декабря 1918 года по август 1919 года, англичанами было вывезено из Баку до 30 млн. пудов нефти на сумму в 113,5 млн. рублей.
И с лета 1918 года Советская Республика осталась без бакинской нефти. Такое положение было нестерпимо, и по приказу правительства в Астрахань с Балтики по системе озёр и каналов было переброшено свыше 20 судов, включая эсминцы, подводные лодки, сторожевые суда и минные заградители. Вместе с вооружёнными торговыми судами они составили сильную Волжско-Каспийскую флотилию.
Летом 1919 года Англия постепенно начала вывод регулярных войск из России. Основная причина тривиальна – англичанам надоело воевать. Английский премьер-министр Ллойд Джордж на закрытом совещании 16 января 1919 года вынужден был признать, что «надежда на то, что большевистское правительство падёт, не оправдалась. Мысль о том, чтобы уничтожить большевизм военной силой – безумие… Военный поход против большевиков сделал бы Англию большевистской и принёс бы Лондону Совет».
Англичане передали власть в Баку мусаватистскому правительству, после чего в Восточном Закавказье началась азербайджано-армянская война. Часть своих крейсеров (торговых судов, вооружённых морскими орудиями) англичане передали деникинцам. Большинство же судов каспийского торгового флота было угнано англичанами в персидский порт Энзели.
В 10 ч. 25 мин. 27 апреля 1920 года лёгкие бронепоезда № 61 «III Интернационал», № 209 «Красная Астрахань» и два тяжёлых (с корабельными пушками) – № 55 «Красный Дагестан» и № 65 «Тимофей Ульянцев» – без боя пересекли азербайджанскую границу и проехали через Самурский мост. Мусаватисты даже побоялись открыть огонь, лишь сообщили начальству по телефону на станции Ялама.
Наконец бронепоезда достигли узловой железнодорожной станции Баладжары. Оттуда два бронепоезда были отправлены в сторону Гянджи, а два других пошли на Баку. Рано утром 28 апреля два красных бронепоезда ворвались в Баку. Мусаватистская армия капитулировала перед двумя нашими бронепоездами.
Находившаяся в Баку деникинская флотилия отправилась в Энзели. Командующий же флотилией контр-адмирал Сергеев бежал в Тифлис. Утром 1 мая Баку красными флагами и оркестром встретил корабли Волжско-Каспийской флотилии.
Теперь бакинская нефть была в руках большевиков. Но как её доставить в центральные губернии России, предприятия и транспорт которых были на грани остановки из-за топливного голода?
Чтобы доставить нефть кратчайшим путём из Баку в Астрахань, а оттуда по Волге и железной дороге – по всей стране, нужны были наливные суда. А они стояли в Энзели.
Персия – нейтральное государство, и Ленин с Троцким опасались, что нападение на Энзели даст предлог Англии и Франции начать полномасштабную войну против Советской России под предлогом защиты Персии.
И тут нарком иностранных дел Чичерин предложил хитрый ход – отправить в Энзели Волжско-Каспийскую флотилию, но считать эту акцию личной инициативой комфлота Раскольникова, а в случае осложнений с Англией «повесить на него всех собак», вплоть до объявления его мятежником и пиратом.
В обстановке строжайшей секретности 17 апреля 1920 года крейсера, канонерки, эсминцы и войсковые транспорты Волжско-Каспийской флотилии под командованием Фёдора Раскольникова покидают Баку и берут курс на Энзели. Замечу, что крейсера и канонерки – это бывшие наливные и пассажирские суда частных владельцев, которые были мобилизованы и вооружены большевиками.
18 мая в 7 ч. 15 мин. флотилия была уже в 60 кабельтовых (11 км) от Энзели. Береговые батареи англичан молчали. Здесь корабли разделились. Четыре эсминца – «Карл Либкнехт», «Деятельный», «Расторопный» и «Дельный» – повернули на запад для обстрела района Копурчаль, чтобы отвлечь внимание противника от места высадки десанта. Крейсер «Роза Люксембург» в охранении сторожевого катера «Дерзкий» направился к югу для обстрела района Казьяна. Транспорты в сопровождении отряда артиллерийской поддержки (крейсер «Австралия», канонерские лодки «Карс» и «Ардаган», тральщик «Володарский») направились к населенному пункту Кивру для высадки десанта.
Около 8 часов крейсер «Австралия» и канонерки начали артподготовку высадки десанта вблизи Кивру, в 12 км к востоку от Энзели.
Любопытно, что один из первых 130-мм снарядов крейсера «Роза Люксембург» взорвался в помещении британского штаба. Английские офицеры выпрыгивали из окон буквально в нижнем белье.
«Просвещённые мореплаватели» просто-напросто проспали советскую флотилию. Время в Волжско-Каспийской флотилии и у англичан различалось на 2 часа, и первые выстрелы «Карла Либкнехта» для красных прозвучали в 7 ч. 19 мин. утра, а для англичан в 5 ч. 19 мин. (по второму поясному времени). Кто ж встает в 5 часов утра? Порядочные джентльмены должны ещё спать.
Белый лейтенант А. Ваксмут, находившийся на одном из белогвардейских крейсеров в Энзели, позже вспоминал:
«В одно прекрасное утро мы проснулись от орудийных выстрелов и падения снарядов среди порта и среди наших кораблей. Взобравшись на мачты, мы увидели в море массу кораблей, стрелявших по Энзели. В английском штабе – полная растерянность, ни одна из батарей красным не отвечала. Оказывается, от этих батарей англичане бежали чуть не в одном белье. Через некоторое время мы увидели, как лейтенант Крислей сел на один из наших быстроходных катеров, поднял белый флаг и вышел в море к красным. Мы поняли, что англичане плохая защита, и решили действовать сами, то есть нам надо было уходить. Чем дальше мы уйдем, тем в большей будем безопасности».
Торпедный катер капитана Крислея первым заметил штурман Арвид Буш и с трудом удержал комендоров эсминца «Деятельный» от открытия огня. Надо ли говорить, что у англичан не положено было по штату иметь белый флаг. Что же они использовали в качестве его – до сих пор не ясно. Очевидцы кардинально расходятся во мнениях. Командир канонерки «Ленин» К.И. Самойлов утверждал, что катер парламентера имел впереди вместо флага прикрепленный белый китель. В.А. Снежинский в 1950-х годах утверждал, что «…на носовом флагштоке катера развевались дамские панталоны…»
Так или иначе, но на несколько часов было заключено перемирие.
Персидский губернатор Энзели на грязном буксирчике подошёл к эсминцу «Карл Либкнехт» и поднялся на его борт. От имени персидского правительства он приветствовал Красный Флот. На улицах Энзели постепенно стали появляться красные флаги.
В результате занятия Энзели были захвачены большие трофеи: крейсера «Президент Крюгер», «Америка», «Европа», «Африка», «Дмитрий Донской», «Азия», «Слава», «Милютин», «Опыт» и «Меркурий», плавбаза торпедных катеров «Орлёнок», авиатранспорт «Волга» с четырьмя гидросамолётами, четыре английских торпедных катера, десять транспортов, свыше 50 орудий, 20 тысяч снарядов, свыше 20 радиостанций, 160 тысяч пудов хлопка, 25 тысяч пудов рельсов, до 8 тысяч пудов меди и другое имущество.
Захваченные в Энзели суда постепенно стали переводить в Баку. Из сводки штаба Волжско-Каспийской флотилии от 23 мая 1920 года: «Прибыл в Баку из захваченных в Энзели транспортов противника “Талмуд” с 60 000 пудов керосина; отправлены из Энзели в Баку (из захваченных) транспорты: “Ага Мелик” с 15 000 пудов ваты, “Волга” с двумя гидропланами на борту и “Армения” с 21 000 пудов хлопка».
Захват Энзели вызвал большой шум в британской прессе. Так, 27 мая 1920 года газета «Таймс» сообщала: «Страна открыта большевизму, весь английский престиж теперь поставлен на карту, захват персидского порта Энзели является громадной угрозой, которая может заронить искру в легко воспламеняющийся материал, рассеянный по всему Среднему Востоку».
Однако британское правительство не рискнуло вступить в вооружённый конфликт с Советской Россией.
Белые в панике бежали из Энзели в Решт. Лейтенант Ваксмут писал:
«Всю ночь мы шли из Пирбазара пешком и утром пришли в Решт, где и расположились лагерем в саду и доме русского консульства. На следующий день в Решт вошли и все английские войска, и часть наших, запоздавших и прошедших мимо большевиков вместе с англичанами, переодевшись в английскую форму. Англичане всё бросили, все их склады были разграблены персами, уважение к ним было потеряно, и вся ситуация в Персии повернулась так, что мы стали гордиться своими русскими, хоть и нашими врагами».