Почему вместо белого флага над катером британских интервентов развевались дамские панталоны

Летом 1918 года британские корабли вошли в Мурманск, Архангельск, Либаву, Ревель, Севастополь, Батум, Баку и Владивосток. В советских учебниках указывалось, что войска четырнадцати государств Антанты вместе с белыми армиями пытались задушить молодую Советскую республику. Зато сейчас находятся «историки», утверждающие, что силы Антанты сражались на стороне… красных.

© Военные корабли интервентов

На самом деле Лондон равно не желал ни создания СССР во главе с Лениным, ни возрождение «единой и неделимой» России во главе с Деникиным. Как говорится, «у Англии нет постоянных врагов и постоянных союзников, а есть лишь постоянные интересы».

Так, на юге бывшей Российской империи главный интерес Британии составляла бакинская нефть. В связи с этим «просвещённые мореплаватели» захватили батумский нефтепорт, железную дорогу Батум – Баку, нефтепровод, район Баку и весь русский флот в бассейне Каспия, включая военные, наливные, пассажирские и другие суда.

Только за девять месяцев, с декабря 1918 года по август 1919 года, англичанами было вывезено из Баку до 30 млн. пудов нефти на сумму в 113,5 млн. рублей.

И с лета 1918 года Советская Республика осталась без бакинской нефти. Такое положение было нестерпимо, и по приказу правительства в Астрахань с Балтики по системе озёр и каналов было переброшено свыше 20 судов, включая эсминцы, подводные лодки, сторожевые суда и минные заградители. Вместе с вооружёнными торговыми судами они составили сильную Волжско-Каспийскую флотилию.

Летом 1919 года Англия постепенно начала вывод регулярных войск из России. Основная причина тривиальна – англичанам надоело воевать. Английский премьер-министр Ллойд Джордж на закрытом совещании 16 января 1919 года вынужден был признать, что «надежда на то, что большевистское правительство падёт, не оправдалась. Мысль о том, чтобы уничтожить большевизм военной силой – безумие… Военный поход против большевиков сделал бы Англию большевистской и принёс бы Лондону Совет».

Англичане передали власть в Баку мусаватистскому правительству, после чего в Восточном Закавказье началась азербайджано-армянская война. Часть своих крейсеров (торговых судов, вооружённых морскими орудиями) англичане передали деникинцам. Большинство же судов каспийского торгового флота было угнано англичанами в персидский порт Энзели.

В 10 ч. 25 мин. 27 апреля 1920 года лёгкие бронепоезда № 61 «III Интернационал», № 209 «Красная Астрахань» и два тяжёлых (с корабельными пушками) – № 55 «Красный Дагестан» и № 65 «Тимофей Ульянцев» – без боя пересекли азербайджанскую границу и проехали через Самурский мост. Мусаватисты даже побоялись открыть огонь, лишь сообщили начальству по телефону на станции Ялама.

Наконец бронепоезда достигли узловой железнодорожной станции Баладжары. Оттуда два бронепоезда были отправлены в сторону Гянджи, а два других пошли на Баку. Рано утром 28 апреля два красных бронепоезда ворвались в Баку. Мусаватистская армия капитулировала перед двумя нашими бронепоездами.

Находившаяся в Баку деникинская флотилия отправилась в Энзели. Командующий же флотилией контр-адмирал Сергеев бежал в Тифлис. Утром 1 мая Баку красными флагами и оркестром встретил корабли Волжско-Каспийской флотилии.

Теперь бакинская нефть была в руках большевиков. Но как её доставить в центральные губернии России, предприятия и транспорт которых были на грани остановки из-за топливного голода?

Чтобы доставить нефть кратчайшим путём из Баку в Астрахань, а оттуда по Волге и железной дороге – по всей стране, нужны были наливные суда. А они стояли в Энзели.

Персия – нейтральное государство, и Ленин с Троцким опасались, что нападение на Энзели даст предлог Англии и Франции начать полномасштабную войну против Советской России под предлогом защиты Персии.

И тут нарком иностранных дел Чичерин предложил хитрый ход – отправить в Энзели Волжско-Каспийскую флотилию, но считать эту акцию личной инициативой комфлота Раскольникова, а в случае осложнений с Англией «повесить на него всех собак», вплоть до объявления его мятежником и пиратом.

В обстановке строжайшей секретности 17 апреля 1920 года крейсера, канонерки, эсминцы и войсковые транспорты Волжско-Каспийской флотилии под командованием Фёдора Раскольникова покидают Баку и берут курс на Энзели. Замечу, что крейсера и канонерки – это бывшие наливные и пассажирские суда частных владельцев, которые были мобилизованы и вооружены большевиками.

18 мая в 7 ч. 15 мин. флотилия была уже в 60 кабельтовых (11 км) от Энзели. Береговые батареи англичан молчали. Здесь корабли разделились. Четыре эсминца – «Карл Либкнехт», «Деятельный», «Расторопный» и «Дельный» – повернули на запад для обстрела района Копурчаль, чтобы отвлечь внимание противника от места высадки десанта. Крейсер «Роза Люксембург» в охранении сторожевого катера «Дерзкий» направился к югу для обстрела района Казьяна. Транспорты в сопровождении отряда артиллерийской поддержки (крейсер «Австралия», канонерские лодки «Карс» и «Ардаган», тральщик «Володарский») направились к населенному пункту Кивру для высадки десанта.

Около 8 часов крейсер «Австралия» и канонерки начали артподготовку высадки десанта вблизи Кивру, в 12 км к востоку от Энзели.

Любопытно, что один из первых 130-мм снарядов крейсера «Роза Люксембург» взорвался в помещении британского штаба. Английские офицеры выпрыгивали из окон буквально в нижнем белье.

«Просвещённые мореплаватели» просто-напросто проспали советскую флотилию. Время в Волжско-Каспийской флотилии и у англичан различалось на 2 часа, и первые выстрелы «Карла Либкнехта» для красных прозвучали в 7 ч. 19 мин. утра, а для англичан в 5 ч. 19 мин. (по второму поясному времени). Кто ж встает в 5 часов утра? Порядочные джентльмены должны ещё спать.

Белый лейтенант А. Ваксмут, находившийся на одном из белогвардейских крейсеров в Энзели, позже вспоминал:

«В одно прекрасное утро мы проснулись от орудийных выстрелов и падения снарядов среди порта и среди наших кораблей. Взобравшись на мачты, мы увидели в море массу кораблей, стрелявших по Энзели. В английском штабе – полная растерянность, ни одна из батарей красным не отвечала. Оказывается, от этих батарей англичане бежали чуть не в одном белье. Через некоторое время мы увидели, как лейтенант Крислей сел на один из наших быстроходных катеров, поднял белый флаг и вышел в море к красным. Мы поняли, что англичане плохая защита, и решили действовать сами, то есть нам надо было уходить. Чем дальше мы уйдем, тем в большей будем безопасности».

Торпедный катер капитана Крислея первым заметил штурман Арвид Буш и с трудом удержал комендоров эсминца «Деятельный» от открытия огня. Надо ли говорить, что у англичан не положено было по штату иметь белый флаг. Что же они использовали в качестве его – до сих пор не ясно. Очевидцы кардинально расходятся во мнениях. Командир канонерки «Ленин» К.И. Самойлов утверждал, что катер парламентера имел впереди вместо флага прикрепленный белый китель. В.А. Снежинский в 1950-х годах утверждал, что «…на носовом флагштоке катера развевались дамские панталоны…»

Так или иначе, но на несколько часов было заключено перемирие.

Персидский губернатор Энзели на грязном буксирчике подошёл к эсминцу «Карл Либкнехт» и поднялся на его борт. От имени персидского правительства он приветствовал Красный Флот. На улицах Энзели постепенно стали появляться красные флаги.

В результате занятия Энзели были захвачены большие трофеи: крейсера «Президент Крюгер», «Америка», «Европа», «Африка», «Дмитрий Донской», «Азия», «Слава», «Милютин», «Опыт» и «Меркурий», плавбаза торпедных катеров «Орлёнок», авиатранспорт «Волга» с четырьмя гидросамолётами, четыре английских торпедных катера, десять транспортов, свыше 50 орудий, 20 тысяч снарядов, свыше 20 радиостанций, 160 тысяч пудов хлопка, 25 тысяч пудов рельсов, до 8 тысяч пудов меди и другое имущество.

Захваченные в Энзели суда постепенно стали переводить в Баку. Из сводки штаба Волжско-Каспийской флотилии от 23 мая 1920 года: «Прибыл в Баку из захваченных в Энзели транспортов противника “Талмуд” с 60 000 пудов керосина; отправлены из Энзели в Баку (из захваченных) транспорты: “Ага Мелик” с 15 000 пудов ваты, “Волга” с двумя гидропланами на борту и “Армения” с 21 000 пудов хлопка».

Захват Энзели вызвал большой шум в британской прессе. Так, 27 мая 1920 года газета «Таймс» сообщала: «Страна открыта большевизму, весь английский престиж теперь поставлен на карту, захват персидского порта Энзели является громадной угрозой, которая может заронить искру в легко воспламеняющийся материал, рассеянный по всему Среднему Востоку».

Однако британское правительство не рискнуло вступить в вооружённый конфликт с Советской Россией.

Белые в панике бежали из Энзели в Решт. Лейтенант Ваксмут писал: