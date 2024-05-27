Зачем советские женщины заводили романы с немецкими пленными

К моменту окончания Великой Отечественной войны на территории Советского Союза оказалось около 3,5 млн пленных немцев. Их труд использовался на восстановлении разрушенных городов и в различных отраслях народного хозяйства.

Но о взаимодействии с советскими гражданами, а особенно женщинами, информации сохранилось мало. При этом доподлинно известно, что некоторые дамы всё-таки заводили романы военнопленными.

Давайте жить дружно

Каждый пленный военнослужащий германской армии обязательно проходил через Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ). Лагерей, входящий в состав данного ведомства, к 1946 в СССР и Восточной Европе насчитывалось приблизительно 260. Условия нахождения в них трудно назвать комфортабельными, но иного и ожидать не стоило. В военные годы заключённым выделялось по 300 граммов хлеба и пустая похлёбка ежедневно.

Но некоторым везло. Умереть с голода им не позволяли советские женщины. Правда, порой отношения между фрицами и гражданками СССР выходили за рамки тайком переданного куриного яйца, куска хлеба или стакана молока. Дело в том, что далеко не все военнопленные находились в изоляции. Те, кто трудился на промышленных объектах или в колхозах могли контактировать с советскими рабочими, основную массу которых составляли женщины и подростки.

Естественно, завязывающиеся романы и дружба не нравились властям, но сделать они ничего не могли. Что немцы, что жительницы Советского Союза довольно долгое время были ограничены в общении с противоположным полом, а поэтому никакие запреты и даже тотальный контроль не могли стать чем-то непреодолимым перед желанием удовлетворить природные потребности.

Любовь зла

Любые связи с врагом расценивались как измена Родине, а поэтому женщины не афишировали такие отношения. Конечно, и партийное начальство не бездействовало. За девушками, поведение которых чем-то вызывало подозрение, устанавливалось негласное наблюдение.

Иногда между пленными и местными жительницами возникали «деловые» отношения. Например, известны случаи, когда дамы соглашались на тесную связь с фрицами за какие-то редкие товары, которые те могли каким-то образом достать.

После ряда громких историй, в которых советские работницы были уличены в половых контактах с немецкими военнопленными, к вопросу начали относиться более серьёзно. Было сделано всё, чтобы минимизировать их контакты, а в политотделах вовсю принялись разрабатывать лекции для формирования у женщин классовой ненависти к нацистам.

В апреле 1947 года начался процесс репатриации. Военнопленных отправляли обратно домой, но некоторые просили оставить их на ПМЖ в СССР. На такие просьбы чаще всего поступали отрицательные ответы. Однако делались и исключения. Ценных специалистов, конечно же, оставляли.