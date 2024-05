«Машина времени»: что стало с участниками одной из старейших групп русского рока

27 мая советской и российской рок-группе «Машина времени» исполнилось 55 лет. Коллектив выпустил более 20 студийных альбомов, получил массу престижных государственных премий и объездил с концертами большую часть земного шара. Не обошлось и без текучки кадров: основной состав «машинистов» неоднократно менялся. В юбилей одной из старейших групп русского рока «Газета.Ru» рассказывает о жизни и творчестве ее главных участников.

© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) (гитара, вокал, автор песен)

Андрей Макаревич — основатель, фронтмен и единственный бессменный участник группы «Машина времени». Он с детства играл на гитаре и сочинял стихи, а в восьмом классе основал ансамбль The Kids, исполнявший каверы на популярные иностранные песни. В 1969 году The Kids трансформировался в Time Machines, а в 1973-м группа сменила название на более привычное слуху советских людей — «Машина времени».

Параллельно с творчеством Макаревич учился в Московском архитектурном институте, откуда был отчислен с четвертого курса за увлечение рок-музыкой. В 1975 году он восстановился в МАРХИ на вечернем отделении, окончил его в 1977 году с дипломом художника-графика и архитектора. Несколько лет музыкант работал архитектором в проектном институте, а в 1979-м ему удалось подписать договор с «Союзконцертом», что позволило «Машине времени» выйти из подполья и выступать официально.

В последующие годы Макаревич много гастролировал по СССР в составе «Машины времени», а также занимался сольной карьерой — выступал с собственными песнями под акустическую гитару. На сольных концертах он, как правило, отказывался исполнять песни из репертуара «Машины времени», но делал исключение для некоторых композиций, среди которых — «Вагонные споры» (1984) и «Свеча» (1986). В 1985 году Макаревич выпустил первый сольный альбом «Варьете», в 1989-м — пластинку «Песни под гитару», а в 1990-м вышел альбом «У ломбарда».

В конце 1990-х музыкант постепенно ушел от жанра бардовской песни к року: в 1998 году вместе с ансамблем «Папоротник» Макаревич представил «Женский альбом», в 2000-м выпустил пластинку «Время напрокат» с группой «Квартал», а в 2001-м — сборник сольных песен «Лучшее». В 2002 году Макаревич запустил проект «Оркестр креольского танго», в состав которого вошли музыканты «Машины времени», «Папоротника» и «Квартала».

С 1993 по 2005 год Макаревич был ведущим авторского кулинарного шоу «Смак» на Первом канале, а с 1996-го по 2000-й вел передачу о путешествиях «Эх, дороги» на телеканале «Россия». Также музыкант был автором телепроектов «Абажур», «Макарена», «Три окна» и «Подводный мир с Андреем Макаревичем».

Макаревич четыре раза был женат. С 1976 по 1979 год супругой музыканта была его однокурсница по архитектурному институту Елена Глазова. В 1986 году Макаревич женился на Алле Голубкиной, через год у пары родился сын Иван, а в 1989-м супруги развелись. В начале 1990-х лидер «Машины времени» встречался с радиоведущей Ксенией Стриж, а с 1998 по 2000 год состоял в отношениях с пресс-атташе группы Анной Рождественской, которая родила ему дочь Анну. С 2003 по 2010 год Макаревич был женат на фотографе Наталье Голубь. В 2019 году музыкант женился в четвертый раз: его избранницей стала израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн. В 2022 году у пары родился сын Эйтан. Также у музыканта есть внебрачная дочь Дана, которая родилась в 1975 году.

На протяжении всей творческой карьеры Макаревич принимал активное участие в политической жизни страны. 22 августа 1991 года во время путча ГКЧП «Машина времени» выступала на баррикадах перед защитниками Белого дома, за что впоследствии все участники группы были удостоены медалей «Защитнику свободной России». В 1996 году Макаревич и «машинисты» приняли участие в агитационной кампании «Голосуй или проиграешь» в поддержку Бориса Ельцина, после чего музыкант стал доверенным лицом президента России.

В нулевых Макаревич поддерживал президента России Владимира Путина, но в 2011 году заявил, что больше не будет этого делать. Тогда музыкант начал участвовать в ряде общественных кампаний, связанных с резонансными темами. В 2012 году он выступил в защиту участниц панк-группы Pussy Riot и направил открытое письмо Путину, в котором жестко высказался о проблеме коррупции в России. В 2014 году Макаревич выступил против присоединения Крыма к России и принял участие в антивоенном шествии «Марш мира».

Вскоре после начала СВО Андрей Макаревич вместе с супругой переехал в Израиль. В сентябре 2022 года музыкант дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом), вскоре после чего Минюст признал Макаревича иностранным агентом.

Сейчас Макаревич с женой Эйнат и сыном Эйтаном живут в курортном городе Нетания в Израиле. Музыкант проводит сольные творческие вечера, а также продолжает гастролировать за рубежом с «Машиной времени». В рамках юбилейного тура группа планирует выступить с концертами в Армении, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Черногории, Болгарии и Грузии.

Юрий Борзов (ударные)

© Юрий Борзов (1953-2024)

Юрий Борзов — один из основателей и первый барабанщик «Машины времени» (с 1969 по 1972 год). Кроме того, именно Борзов был автором сначала англоязычного (Time Machines), а затем и русскоязычного названия группы, а также знаменитой фразы «внештатный командир Земли», впоследствии ставшей названием альбома коллектива.

Борзов принял участие в самой первой записи группы — магнитоальбома с англоязычными песнями Time Machines, композиция из которого This Happened to Me была издана в 90-х. В 1972 году музыкант ушел из «Машины времени» в группу Алексея Романова «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези». В 1973-м коллектив распался, а Борзов посвятил себя архитектуре и изобразительному искусству.

В 1988 году Борзов завоевал премию на международном конкурсе «Образ моста будущего» в Японии, а в 2018-м состоялась единственная выставка его работ «Письма от незнакомых дам». С 1985 года Борзов активно занимался поисковой деятельностью: он участвовал в работе группы «Братство святого Георгия» по перезахоронению солдат Второй мировой войны.

8 февраля 2024 года Борзов скончался от сердечного приступа в возрасте 70 лет. Макаревич, друживший с Борзовым со школы, не смог прилететь на похороны друга из-за творческого вечера в Тель-Авиве.

Сергей Кавагоэ (электроорган, клавишные, ударные)

© Сергей Кавагоэ (1953-2008)

В 1969 году Борзов познакомил Макаревича со своим другом Сергеем Кавагоэ, который вскоре стал одним из сооснователей школьной группы Time Machines. Благодаря отцу, работавшему в японском посольстве, Кавагоэ имел доступ к музыкальным инструментам из Японии, что сильно повлияло на качество звука ранней «Машины времени».

В первое время Кавагоэ не играл на музыкальных инструментах, но был одним из главных идеологов группы: с его подачи Макаревич вывел из команды девушек-вокалисток и создал сугубо мужской коллектив.

Позже Кавагоэ проявил себя как мультиинструменталист: за десять лет в составе «Машины времени» он играл на электрооргане, клавишах и бас-гитаре, но чаще всего был барабанщиком.

Весной 1979 года из-за накопившихся творческих разногласий с Макаревичем Кавагоэ покинул «Машину времени». Вскоре после этого музыкант вместе с Алексеем Романовым, Евгением Маргулисом и Алексеем Макаревичем (двоюродным братом Андрея Макаревича. — «Газета.Ru») создал группу «Воскресение». Фактически он был продюсером коллектива, но периодически играл на клавишах и барабанах. Несмотря на успех первого альбома, группе не хватило сыгранности и сплоченности: первым из «Воскресения» ушел Маргулис, а затем Макаревич и Кавагоэ.

В 1982 году Сергей Кавагоэ вместе с Евгением Маргулисом создали московскую группу «Наутилус». Дебютный альбом коллектива имел успех, но по неясным причинам группа попала в черный список — «Наутилус» не ставили в эфир и не допускали к гастролям. Группа просуществовала меньше года. С 1983 по 1984 год Кавагоэ работал в группе Юрия Антонова «Аэробус», а затем играл в цыганском оркестре. В 1986 году музыкант попытался реанимировать «Наутилус», но группа не выдержала конкуренции со свердловским «Наутилусом Помпилиусом» и в 1988 году исчезла навсегда.

В 1989 году Сергей Кавагоэ отошел от музыки, а в 1993-м уехал к родственникам в Японию, где преподавал русский язык в Токийском университете русского языка. Несмотря на престижную работу и хорошую зарплату, Кавагоэ так и не смог получить постоянный вид на жительство в Японии, и в нулевых вместе с семьей иммигрировал в Канаду. В новой стране музыкант не смог найти себя, начал злоупотреблять алкоголем и потерял семью. 3 сентября 2008 года Сергей Кавагоэ умер от сердечного приступа в своей квартире в пригороде Торонто.

Евгений Маргулис (бас-гитара, вокал, автор песен)

© Евгений Маргулис

Евгений Маргулис присоединился к «Машине времени» в 1975 году. В это время Макаревич и Кавагоэ как раз искали нового бас-гитариста, и Маргулису, ранее не игравшему на басу, пришлось быстро овладеть инструментом. Первый концерт с участием Маргулиса прошел в МАРХИ в 1975 году.

В 1979 году Маргулис поддержал Кавагоэ и вместе с ним покинул «Машину времени». Музыканты создали группу «Воскресение», но пробыли ее участниками всего год. В 1980-х Маргулис играл в составе многих коллективов, но, как признавался сам артист, профессиональным музыкантом он стал во время работы с группой «Аракс». В 1988 году Маргулис основал свой первый сольный проект — рок-группу «Шанхай». Группа просуществовала всего год, но оставила после себя несколько хитов, среди которых — «Шанхай-блюз», «До свиданья, друг» и «Письма».

В 1990 году Маргулис вернулся в «Машину времени», но уже не только как гитарист, но и как вокалист и автор песен. Спустя четыре года музыкант вернулся и к сотрудничеству с «Воскресением», а в 1998-м представил сольный альбом «7+1» с блюзовыми композициями. Вскоре Маргулис выпустил еще два студийных альбома: «Евгений Маргулис» (2001) и Best (2002). В 2003 году из-за большого количества сольных проектов Маргулис окончательно покинул группу «Воскресение», а в 2012-м попрощался и с «Машиной времени».

С 2015 года музыкант является бессменным ведущим передачи «Квартирник у Маргулиса». За время существования шоу (с 2015 по 2017 год проект выходил на канале «Че», а с 2017-го выходит на НТВ) его гостями побывали сотни музыкальных коллективов, в том числе и группа «Машина времени».

Александр Кутиков (бас-гитара, вокал)

© Александр Кутиков

Александр Кутиков вошел в состав «Машины времени» в 1971 году. В 1970-х он работал звукооператором и звукорежиссером на «Гостелерадио» — во многом благодаря его связям был организован первый концерт «машинистов» в ДК «Энергетик», сцена которого считалась «колыбелью московского рока». Как позже вспоминал Макаревич, Кутиков «внес в команду дух мажорного безоблачного рок-н-ролла».

В 1974 году из-за конфликта с Кавагоэ Кутиков покинул «Машину времени». Несколько месяцев он проработал в ВИА при Тульской филармонии, после чего на протяжении четырех лет был вокалистом и бас-гитаристом группы «Високосное лето». В конце 1979 года Кутиков вернулся к Макаревичу, который в это время остался один после ссоры с Кавагоэ и последовавшего за этим развала группы. Уходя из «Високосного лета», Кутиков забрал с собой клавишника Петра Подгородецкого, чем помог Макаревичу возродить «Машину времени».

Кутиков сочинил музыку для хитов «Поворот», «Скачки» (обе в соавторстве с Петром Подгородецким), «За тех, кто в море» (совместно с Андреем Макаревичем), «В добрый час», «Спускаясь к великой реке», «Он играет на похоронах и танцах» и других.

В 1987 году Кутиков выпустил свои первые сольные композиции «Дай помечтать» и «Кто со мной?», а в 1990-м вместе с будущим клавишником «Машины времени» Андреем Державиным представил дебютную пластинку «Танцы на крыше». В 2009 году вышел второй сольный альбом Кутикова «Демоны любви», а в 2016-м музыкант выпустил свою третью пластинку «Бесконечномгновенно».

В 1991 году Кутиков основал звукозаписывающую компанию «Синтез Рекордз», специализирующуюся на выпуске альбомов русских рок-музыкантов. В разные годы с лейблом сотрудничали группы «Наутилус Помпилиус», «Браво», «Секрет», «Агата Кристи» и, конечно, «Машина времени».

В августе 2023 года Кутиков негативно высказался о СВО, после чего в Госдуме призвали лишить его всех званий и наград.

Петр Подгородецкий (клавишные, бэк-вокал)

© Петр Подгородецкий

В 1979 году Петр Подгородецкий перешел в «Машину времени» из группы «Високосное лето». По словам музыканта, его буквально уговаривали присоединиться к коллективу, который на тот момент находился на грани распада.

Почти сразу после своего прихода Подгородецкий написал музыку к песне «Поворот», которая мгновенно стала хитом и на протяжении семи месяцев возглавляла единственный на тот момент в России официальный хит-парад «Звуковой дорожки» газеты «Московский комсомолец».

В 1981 году участники «Машины времени» приняли участие в съемках и записи песен к фильму «Душа», а сразу после выхода картины Подгородецкий покинул коллектив из-за финансовых разногласий с Макаревичем. До конца 80-х музыкант играл в нескольких коллективах, в том числе в ансамблях Иосифа Кобзона и Владимира Мигули, а также занимался собственным проектом — шоу-клубом «Свободный полет». В 1990 году Подгородецкий вернулся в «Машину времени», а в 1999-м был уволен из коллектива за пристрастие к наркотикам. В интервью музыкант говорил, что сам ушел из группы «по политическим причинам», и назвал бывших коллег «самодеятельными и непрофессиональными музыкантами».

В начале нулевых Подгородецкий работал диджеем на радиостанции «Серебряный дождь», откуда был уволен после того, как поставил в эфир песню Вадима Степанцова с нецензурной лексикой. С 2001 по 2004 год был ведущим телепрограммы «История сбитого летчика: шоу неудачника» на канале «М1». В 2007 году Подгородецкий выпустил книгу об истории группы «Машина времени», которую назвал «Машиной» с евреями», а в 2009-м представил еще один печатный труд — книгу про путешествия «Русские идут! Заметки путешественника».

Андрей Державин (клавишные, бэк-вокал)

© Андрей Державин

В 2000-м году вместо Подгородецкого за клавиши в «Машине времени» встал лидер группы «Сталкер» Андрей Державин. Многие поклонники коллектива долгое время гадали, как поп-исполнитель, автор лиричных «Не плачь, Алиса» и «Чужая свадьба» мог попасть в рок-группу. На самом деле Державина пригласили не случайно: он давно был знаком с «машинистами» и играл партии клавишных в их сольных альбомах.

Державин написал музыку для трех песен «Машины времени»: «Крылья и небо», «Эти реки никуда не текут» и «Слива». Первые две композиции музыкант исполнял на концертах сам, а третью пел Маргулис.

В 2017 году Державин покинул «Машину времени». По официальной версии музыкант ушел из коллектива, чтобы вернуться к сольной карьере и развивать группу «Сталкер», лидером которой он оставался все эти годы. По другой — уход был связан с предстоящими гастролями «Машины времени» по Украине, а Державину, который поддержал присоединение Крыма к России, въезд туда был закрыт.

Сегодня Державин продолжает писать песни и гастролировать по России с группой «Сталкер». Периодически музыкант выступает сольно на небольших клубных площадках и принимает участие в ностальгических концертах 80-х и 90-х.

Валерий Ефремов (ударные)

© Валерий Ефремов

Валерий Ефремов — постоянный ударник группы «Машина времени» с 1979 года по сегодняшний день. Он стал единственным участником коллектива, который никогда не пел со сцены. Как заявил сам музыкант, он никогда не прикасался к микрофону, так как считает, что «надо делать что-то одно — или качественно петь, или качественно барабанить». Хит «Синяя птица» вошел в постоянный репертуар группы именно благодаря Ефремову, который нашел для композиции нужный ритм.

Ефремов является большим поклонником и эндорсером немецкого производителя барабанных тарелок Meinl. По его словам, хотя самым расходным материалом для барабанщика являются палочки, тарелки тоже регулярно бьются. Перед тем, как стать эндорсером Meinl, Ефремов внимательно послушал тарелки и поиграл на них, и только после этого дал согласие на сотрудничество.