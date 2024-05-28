28 мая: чем знаменателен этот день в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День пограничника в России

28 мая в России отмечается День пограничника. Дата была установлена постановлением Совета министров СССР в 1958 году. В России отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие пограничных войск первыми приняли на себя удар фашистов и оказали им сопротивление. 158 пограничников были удостоены звания Героя СССР, свыше 17 тысяч – награждены орденами и медалями.

День брюнеток

28 мая отмечается неофициальный праздник всех женщин с темными волосами. История его возникновения неизвестна, хотя бытует мнение, что празднование Дня брюнеток было ответом на чествование блондинок, их праздник отмечается 31-го числа.

День SEO-специалиста в России

28 мая отмечается неофициальный праздник SEO-специалиста. Дата была образована в 2006 году. В России первые SEOшники, занимающиеся продвижением сайтов, появились в середине 90-х. Дата была выбрана путем голосования интернет-пользователями.

День независимости Азербайджана

18 мая в Азербайджане отмечается национальный праздник – День независимости. В этот день в 1918 году впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Эту дату в стране также называют днем возрождения азербайджанской государственности. В зале бывшего дворца наместника на Кавказе в Тифлисе была подписана Декларация независимости, состоящая из пяти пунктов, которые до сих пор лежат в основе госустройства Азербайджана. До 2021 года праздник носил название День Республики.

Также 28 мая отмечаются Международный день защиты женского здоровья и День изобретения майонеза.

События:

195 лет назад (1829 год) в Санкт-Петербурге открылась первая промышленная выставка в России.

120 лет назад (1904 год) Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела успех.

105 лет назад (1919 год) для посетителей был открыт Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

5 лет назад (2019 год) был испытан первый коммерческий квантовый телефон.

Кто родился 28 мая:

Русский поэт Максимилиан Волошин (1877 – 1932).

Русский поэт Владислав Ходасевич (1886 – 1939).

Британский писатель и журналист Ян Флеминг (1908 – 1964).

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг (1968).

Советская и российская актриса театра и кино Мария Миронова (1973).

Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов (1976).