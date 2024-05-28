Почему живущие на космической станции рыбы плавают задом наперед

На китайской космической станции Тяньгун продолжается эксперимент, тестирующий развитие позвоночных в условиях микрогравитации. Уже месяц четыре рыбки данио живут в небольшой емкости на борту станции. Испытуемые чувствуют себя хорошо, сообщает Universe Today.

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Хотя рыбки живы и здоровы, они демонстрируют некоторые признаки дезориентации. Тайконавты Е Гуанфу, Ли Конг и Ли Гуансу сообщали о том, что иногда данио плавают вверх ногами, задом наперед и по кругу. Предполагается, что так на восприятие пространства влияет состояние невесомости.

На орбиту рыбок вместе с партией роголистника доставил космический корабль «Шэньчжоу-18» 25 апреля 2024 года. Цель проекта — изучение влияния микрогравитации и радиации на развитие и рост этих видов. Тайконавты регулярно кормят рыбок и берут пробы воды, а ученые следят за аквариумом с Земли с помощью камер.

Данио часто используют в научных экспериментах из-за ряда особенностей. Их короткий цикл размножения и прозрачная икра позволяют ученым быстро и эффективно изучать их рост, а генетическая структура имеет сходство с человеческой, что помогает получить информацию, полезную для людей. Геном этих рыбок был полностью секвенирован, и наблюдение за тем, как хорошо изученные существа ведут себя в экстремальных условиях, может многое рассказать о жизни и развитии разных видов позвоночных в условиях микрогравитации.

Это не первый полет рыб в космос. Рыбка данио жила на борту советской космической станции "Салют-5" в 1976 году, разные рыбы выходили на орбиту на борту космических челноков в 1990-х годах. С 2012 года на МКС реализовался японский проект по изучению данио-рерио и медаки. В результате за 10 дней было выявлено снижение плотности костей у рыб. С астронавтами на орбите происходит нечто подобное, хотя и не так быстро. Неприятные последствия у людей можно смягчить с помощью упражнений.

Здоровье и устойчивость жизни животных в космосе — ключевая область исследований для полетов человека в космос. Если людям предстоит совершать долгосрочные космические полеты (например, на Марс), понимание биологических последствий таких путешествий жизненно важно.