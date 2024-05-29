Раскрыта загадка таинственной надписи на древнем камне

Таинственная надпись на древнем камне, найденном в деревне Норбери, Великобритания, оказалась бессмыслицей. Об этом сообщает BBC News.

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Камень со странными письменами нашли, когда ремонтировали дом Джона Адамса — одного из жителей Норбери. Также строители откопали возле фундамента монеты, пули и викторианские щипцы для завивки. Но камень заинтересовал Адамса больше всего. Он не смог прочитать надпись сам и обратился за помощью к пользователям соцсети.

Раскрыть загадку смогла профессор Лили Кан, заведующая кафедрой иврита и иудаики Университетского колледжа Лондона. Она определила, что надпись сделана буквами из еврейского алфавита. Сначала Кан и ее коллеги думали, что камень представляет собой надгробную плиту. Однако при детальном изучении поняли, что на нем высечен случайный набор букв. В надписи нет никакого смысла не только на иврите, но и на других языках, которые используют тот же алфавит.

Кан предположила, что надпись 100 или 200 лет назад оставил некий знаток иврита, который слишком много выпил в пабе, стоявшем на месте дома Адамса, и не смог сформулировать свои мысли. По другой версии, камень использовался в качестве реквизита в спектакле, который устраивали в церкви неподалеку.

По словам Адамса, он не расстроился открытию переводчиков.

«Я даже испытал некоторое облегчение. Было бы малость жутковато найти у себя во дворе надгробие», — сказал он.

Мужчина добавил, что больше всего ему нравится теория про пьяного монаха со знанием иврита.

Ранее сообщалось, что «волшебное кольцо», найденное недалеко от города Абингдон в Великобритании, выставят на аукцион. В украшение вставлен сапфир, а смысл выгравированной на нем надписи не раскрыт до сих пор.