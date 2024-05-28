«Кто не рискует, не пьет шампанское»: почему поход в винный погреб был опасным делом

Сегодня выражение «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» — очевидная метафора. Но так было не всегда. Были времена, когда употребление этого напитка было связано с вполне серьезным риском. И дело тут вовсе не во вреде алкоголя для организма, а в его свойствах и способе хранения.

Само выражение, как и шампанское, появилось во Франции. Оно связано с известной всему миру мадам Клико, вдовой торговца шерстью и винодела Франсуа Клико. Когда супруг умер, вдова решила не сворачивать его бизнес и продолжила заниматься производством вин. Женщина сделала акцент на игристых винах и сумела доработать технологию производства. Это позволило вывести качество шампанских вин на совершенно новый уровень.

© Барба-Николь Клико-Понсарден (1777-1866)

Шампанское «Вдова Клико» стало известным сначала во Франции, а потом и за ее пределами. Но у него был один недостаток. Бутылки с игристым вином имели свойство неожиданно взрываться, распираемые изнутри давлением газов. Поэтому поход в погреб за бутылкой шампанского был сопряжен с вполне реальным риском.

Трудно сказать, сколько профессиональных сомелье и просто гостеприимных хозяев пострадали от таких взрывов. Но точно известно, что выражение «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» появилось именно благодаря этой неприятной особенности. Разрывающаяся как граната в замкнутом пространстве стеклянная бутылка наносила людям серьезные увечья. Чтобы снизить риск, даже придумали специальные защитные костюмы для походов в винные погреба.

Но позднее проблему все же решили. Шампанские вина начали разливать в толстостенные бутылки особой формы и вероятность взрыва существенно уменьшилась. Сегодня в погреба, где хранятся игристые вина, можно заходить без опаски. А выражение про риск запомнилось и стало крылатой фразой.