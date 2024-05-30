Рожденная в СССР: чего ждать водителям от возвращения гаишников

Российская Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вновь официально называется Государственной автоинспекцией (ГАИ) — об этом сообщил ее начальник Михаил Черников на заседании Общественного совета при МВД России. Советское название ГАИ дорожная инспекция сменила на ГИБДД 26 лет назад, в 1998 году, — тогда официальной причиной переименования называли обновление службы и создание ее положительного имиджа. Чем объясняется нынешний разворот к хорошо забытому старому, Михаил Черников не пояснил. Можно ли считать возврат к старорежимному названию признанием неудачи эксперимента по обновлению дорожной инспекции и чего ждать водителям от возвращения гаишников — разбиралась «Лента.ру».

© Щукин Алексей / ТАСС

О переименовании ГИБДД в ГАИ Михаил Черников высказался в конце заседания президиума Общественного совета при МВД России в ответ на пожелание председателя Общественного совета при МВД Анатолия Кучерены дорожным полицейским «внимательно профилактировать тех, кто нарушает правила».

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Такое, блин, название...

Черников пояснил, что возвращение прежнего названия уже урегулировали законодательно и все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом этого. А на слова члена Общественного совета Константина Абрамова, что «у нас скоро милиция будет», Черников ответил: «Милиция — не знаю [вернется ли]».

Михаил Черников

Рожденная в СССР

История советской Госавтоинспекции началась 3 июля 1936 года, когда Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Сотрудники ГАИ — нового отдела НКВД — должны были в первую очередь бороться с авариями на дорогах.

Кроме того, они разрабатывали технические нормы эксплуатации автотранспорта, а также отвечали за подготовку и воспитание водителей.

Поначалу всем этим занимались всего 57 сотрудников — правда, наделенных широчайшими полномочиями

Они имели беспрепятственный доступ на все объекты народного хозяйства, могли требовать необходимые сведения от руководителей всех рангов и участвовали в обсуждении технических характеристик новых советских автомобилей. А два года спустя, в 1938 году, в Советском Союзе стали создавать местные отделы ГАИ.

Еще через год советское правительство стало разрабатывать и принимать новые правила дорожного движения ради повышения уровня безопасности. Но всей этой работе помешала Великая Отечественная война: штат ГАИ сильно сократился, большинство сотрудников ушли на фронт, и их места заняли женщины.

Они занимались мобилизацией транспорта для нужд фронта, вели учет горюче-смазочных материалов, руководили подготовкой военных водителей, но в то же время не прекращали заниматься организацией дорожного движения. Временем больших перемен для Госавтоинспекции стали 1960-е годы.

С одной стороны, были созданы наставления и положения о деятельности ГАИ Министерства охраны общественного порядка РСФСР. С другой — устанавливались единые правила дорожного движения, образцы бланков водительских удостоверений, технических паспортов, номерных знаков для транспорта и многое другое. Функции инспекции также стали расширяться.

«Трудно выговаривается и не очень понятно»

Свое современное устройство Госавтоинспекция получила в 1970-е. Были созданы подразделения по организации дорожного движения, дорожно-патрульная служба, а также станции для проведения техосмотра автотранспорта. Все десятилетие прошло под знаком усиления мер обеспечения безопасности движения и ужесточения ПДД.

В 1990-е, с развалом Советского Союза, развитие ГАИ остановилось: в инспекции начались сокращения, ухудшилась и профилактика ДТП. Аварий и преступлений на дорогах стало больше, причем в дорожных разборках того времени погибло немало сотрудников Госавтоинспекции.

Тем не менее к 1997 году ГАИ смогла преодолеть кризис: с нее сняли устаревшие организационно-хозяйственные функции, а главными задачами инспекции отныне стали обеспечение безопасности, общественного порядка на дорогах и борьба с преступностью.

А в 1998 году президент России Борис Ельцин подписал приказ №711, согласно которому Госавтоинспекция получила новое название — Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Предполагалось, что такой ребрендинг поможет создать в глазах россиян новый позитивный имидж дорожной милиции и точнее отразит суть ее работы

В том же году инспекция стала специальным органом, статус которого был повышен до уровня министерства. Впрочем, многие россияне это переименование восприняли скептически: ГИБДД по старинке называли ГАИ, а ее сотрудников — гаишниками. Причем в 2001 году новую аббревиатуру раскритиковал и президент России Владимир Путин.

Есть такая организация — ГИБДД. Трудно выговаривается и вообще не очень понятно, зачем переименовали. Так до сих пор никто внятно объяснить и не может Владимир Путин , президент России — во время прямой линии в 2001 году

В начале 2000-го года Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. В 2004 году власти попытались внедрить еще одну аббревиатуру — Департамент общественной безопасности дорожного движения в составе МВД, сокращенно — ДОБДД. Но она не прижилась совсем.

В итоге идею переименования инспекции оставили на следующие семь лет и вернулись к ней лишь в 2011 году, когда в рамках реформы МВД милицию переименовали в полицию. Тогда звучали предложения о введении названия «дорожная полиция», но в итоге ведомство сохранило аббревиатуру ГИБДД наравне с ГАИ.

«Это избавление от неугодных людей»

Официальная причина того, почему в 2024 году ГИБДД решили окончательно переименовать в ГАИ, пока остается неизвестной. Депутат Госдумы Виталий Ефимов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что после переименования может частично измениться суть ведомства — больший упор будет сделан на контроль и обеспечение порядка.

Аббревиатура имеет значение. Кто когда говорил ГИБДД? Все говорят ГАИ, начиная от детей и заканчивая пенсионерами. Я думаю, возвращение прежнего названия правильно — оно всегда было в нашей стране. Может, частично изменится и суть. Усилена будет не только безопасность, но и контролирующие функции структуры Виталий Ефимов, депутат Госдумы

Впрочем, другие эксперты оценивают возвращение ГАИ более скептически. В частности, по мнению главы московского профсоюза сотрудников полиции Михаила Пашкина, такой ход может позволить «перетряхнуть людей» и избавиться от неугодных сотрудников.

Любые переименования и другие изменения такого рода — это избавление от людей неугодных без суда и следствия. Так нужно искать компромат, проводить служебные проверки, наказывать. А тут раз — [увольнение под предлогом реорганизации] и никаких проблем Михаил Пашкин, глава московского профсоюза сотрудников полиции

Пашкин также подчеркивает, что для заинтересованных лиц переименование может стать удачной возможностью заработать. С ним согласен бывший начальник ГАИ Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) Петр Семесюк: по его словам, в 1998 году решение о переименовании ГАИ в ГИБДД потребовало огромных средств.

В то время нужно было заказывать новые бланки, форму, перекрашивать машины. Водители выстраивались в огромные очереди, чтобы заменить все документы после переименования. Как будет сейчас — не знаю, но тогда был ажиотаж Петр Семесюк, бывший начальник ГАИ Надыма

Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что мероприятия связанные с таким переименованием, как правило, обходятся в миллиарды рублей и одной из его причин может быть желание отдельных чиновников освоить часть этих средств через аффилированные структуры.

В то же время, как говорит Михаил Пашкин со ссылкой на неназванных действующих сотрудников Госавтоинспекции, на первых порах изменятся лишь бланки и «другие мелочи». «Вместо смены названия стоило бы расширить штат и предоставить нормальные машины», — считают они.

При этом и Михаил Пашкин, и Петр Семесюк сходятся на том, что возвращение к советской аббревиатуре ГАИ никак не повлияет на безопасность дорожного движения на дорогах России.