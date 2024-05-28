28 мая: как Армения восстановила свою государственность

Сегодня, 28 мая, в Армении – выходной. Страна празднует День Первой Республики Армения. После распада Закавказской Демократической Федеративной Республики в 1918 году была провозглашена Первая Армянская Республика.

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Армянский национальный совет, находившийся в Тифлисе, принял декларацию, в которой говорилось: «В новой обстановке, возникшей с распадом политической целостности Закавказья и провозглашением независимой Грузии и Азербайджана, Армянский национальный совет объявляется себя верховной и единственной властью армянских уездов».

Восстановление армянской государственности стало возможным благодаря тому, что в мае 1918 года армянский народ сумел в ряде сражений – Сардарапатском, Баш-Апаранском, Каракилисском нанести поражение турецким агрессорам. Благодаря этим победам армянский народ сохранил Восточную Армению.

Сардарапатская битва

21 мая 1918 года началась битва, в ходе которой турецкая армия была разгромлена армянскими регулярными частями и ополченцами. Британский историк Кристофер Уолкер утверждал, что если бы армяне проиграли сражение, то «вполне возможно, что слово Армения сохранилось бы лишь как термин исторической географии».

Турки заняли село Сардарапат (сейчас город Армавир), тем самым поставили армянские войска в критическое положение. Полковник Даниель Бек-Пирумян решил действовать решительно, он организовал успешное контрнаступление, которое привело к бегству противника по всему периметру. Была необходимость преследовать противника, но ресурсов для этого не было. Ведь понадобилась срочная помощь на Баш-Апаранском направлении.

Полковник Драстамат Канаян с тремя полками с трудом сдерживал натиск 9-й пехотной дивизии под командованием Эсада-паши. К 28 мая турки были остановлены и отброшены из Баш-Апаранского района. Турецкий фронт просто развалился и противник стал отходить к Александрополю (ныне Гюмри).

Точные потери сторон в ходе битвы до сих пор не установлены. Считается, что турецкий командующий Вахиб-паша не досчитался половины солдат, которые участвовали в наступлении войск. Армянские войска были так малочисленны и истощены, что не могли преследовать рассеянные турецкие войска. Занять Карс им не удалось. Победа при Сардарапате и Баш-Апаране сделала возможным само существование Армении как государства, которое и было провозглашено 28 мая 1918 года.