Герои-пограничники: как 12-я погранзастава защищала рубежи от боевиков

Во вторник, 28 мая 2024 года, Россия празднует День пограничника. Более 30 лет назад, 13 июля 1993 года, произошел бой на 12-й заставе Московского погранотряда, ставший одной из самых трагических и героических страниц истории российских пограничных войск.

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Предыстория

После распада СССР 12-я пограничная застава на границе Таджикистана осталась под контролем России. В сентябре 1992 года там создали группу пограничных войск. Погранотряд заставы получил название по местному поселку Московский.

«Российская газета» писала, что несшим там службу пограничникам приходилось тяжело: в Таджикистане было неспокойно - в том же году в стране началась гражданская война. В Афганистане ситуация тоже оставалась нестабильной, а с весны 1993 года боевики не раз пытались прорваться через границу.

РИА Новости отмечало, что застава, расположенная на стратегически важном Кулябском направлении, «торчала костью в горле» у лидеров боевиков, которые хотели свержения власти в республике.

Как это было

Ранним утром 13 июля несколько групп боевиков численностью до 250 человек попытались тайно пробраться к заставе, где находились менее 50 россиян. Когда они карабкались по склону, их заметил погранотряд. После этого все пограничники были подняты по тревоге и заняли оборону.

Пограничники оказали ожесточенное сопротивление, оказавшись в очень тяжелых условиях. Бой продолжался 11 часов - все это время защитники заставы держали оборону, несмотря на численный перевес боевиков.

Андрей Мерзликин, занимавший должность замначальника заставы, рассказывал РИА Новости, что из бронетехники у отряда была одна БМП, которую «сожгли в первые минуты», а из тяжелого вооружения - один станковый противотанковый гранатомет (СПГ) и заклинивший АГС-17.

Мерзликин вспоминал, что начальник заставы, его друг Михаил Майборода бросился к СПГ и начал стрелять, а моджахеды были уже в 20 метрах. Майборода получил тяжелое ранение осколком в спину. Мерзликин сделал Майбороде перевязку, оставил сослуживцев приглядывать за ним и ушел руководить на другой фланг.

«В траншею летели гранаты, местами доходило до рукопашной - ребята хватались за камни», - рассказал он.

Мерзликин отмечал, что боевики тщательно готовились к нападению, изучали систему охраны, огневые точки, а свои позиции на господствующих высотах начали обустраивать еще за неделю.

Сержант Сергей Евланов рассказывал агентству, что на момент нападения боевиков ему оставалось два месяца до дембеля. Когда боевики атаковали, он вместе с другими пограничниками смог добежать до опорного пункта, где они заняли круговую оборону.

«В какой-то момент возникло ощущение, будто это детская игра в войнушку: в траншею залетела граната, и взрывной волной меня выбросило наверх. Причем я вообще не почувствовал боли и продолжил обороняться», - вспоминал он.

Боевики наносили удары по заставе из минометов, пулеметов, гранатометов и другого оружия. В какой-то момент некоторые постройки загорелись. Как отмечает РИА Новости, несмотря на все это, боевики несколько часов не могли вытеснить защитников заставы из полуразрушенной траншеи на краю плато. Рядовой Мирбако Додокалонов сумел добраться до горящего здания, где оставалась коробка с патронами для пулемета.

«Если бы не он, нам определенно был бы кирдык. Распределили все поровну. Позже, когда уже вышли, я подсчитал - на каждого осталось по семь патронов», - рассказывал Мерзликин.

В итоге Мерзликин вместе с еще 17-ю выжившими решил прорываться по ущелью с ручьем, чтобы найти других российских военных. По пути они попали в несколько засад боевиков, Евланов получил сквозное ранение груди. Мерзликин в том бою получил две контузии и касательное ранение головы. В итоге пограничники решили «полезть напролом» - почти по отвесной стене - и встретили своих у стыка зон ответственности 12-й и 13-й застав.

Итоги и последствия

В ходе боя погибли 25 человек: 22 пограничника и 3 прикомандированных военнослужащих. Позже их именами были названы улицы и учебные заведения, в память о них были установлены мемориалы и памятники. При этом пограничникам удалось ликвидировать 70 боевиков.

В тот же день к месту боя пришел резервный отряд. Пограничники под прикрытием бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха выбили боевиков с 12-й заставы.

Мерзликин, Евланов и четыре погибших пограничника были удостоены звания Героя России. Позже 12-ю погранзаставу восстановили, но разместили ее выше в горах. Она получила звание «имени 25 героев».

РИА Новости рассказало, что Мерзликин стал генерал-майором ФСБ, а после выхода в запас - советником главы Российского союза боевых искусств. Евланов долгое время работал телохранителем, а затем возглавил межрегиональную общественную патриотическую организацию «Подвиг». Додоколонов был награжден орденом «За личное мужество», он живет в России много лет и работает на стройке, весной 2021 года он получил гражданство РФ.