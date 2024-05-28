«Истребитель линкоров»: как германский подводник сорвал сухопутную операцию Антанты

«Истребитель линкоров»: как кайзеровский подводник нанес Антанте поражение
25 мая 1915 года подводная лодка впервые доказала, что способна не просто топить корабли, но и влиять на ход крупных военных операций. Это произошло благодаря усилиям немецкого подводника Отто Херзинга, в одиночку нанесшего поражение флоту Антанты у пролива Дарданеллы.
Время первых
Когда подлодки только появились, к ним относились скептически, а то и с презрением. Большинство субмарин были технически несовершенными, поэтому, кроме самих подводников, мало кто верил, что подлодки смогут играть серьезную роль в морских баталиях.
В ту пору хозяевами морей считались броненосцы и дредноуты – закованные в броню гиганты с мощной артиллерией. А в основе концепции господства на воде лежали результаты боя между эскадрами линейных кораблей. И, как многим тогда казалось, никакие подлодки не смогут этого изменить.
Субмаринам еще только предстояло зарекомендовать себя. Первую торпедную атаку в истории подлодка совершила 9 декабря 1912 года, во время Балканских войн. Тогда греческая субмарина «Дельфин» выстрелила в турецкий крейсер «Меджидие», однако ее командиру Стефаносу Папарригопулосу не удалось поразить цель.
Счет победам подводников открыл немец Отто Херзинг. Этот молодой и амбициозный офицер стал командиром субмарины U-21 накануне Первой мировой. Действуя в Северном море, 5 сентября 1914-го Херзинг встретил флотилию британских эсминцев, возглавляемую легким крейсером «Патфайндер». В 16:45 U-21 выпустила торпеду, уничтожившую крейсер, что стало первым в истории потоплением надводного корабля субмариной.
Вскоре за этим последовали и другие достижения Херзинга. Изначально Германия нацеливала свои подлодки на военные корабли, но 20 октября U-17 остановила, осмотрела и потопила британский пароход «Глитра». Это событие убедило немцев, что пора расширить «меню» субмарин за счет торговых судов, а также распространить подводную войну на новые, более отдаленные районы. Для выполнения этих задач U-21 было приказано идти в Ирландское море, где еще не действовала ни одна подлодка.
30 января 1915-го возле Ливерпуля U-21 потопила подрывными патронами три британских судна, действуя по призовому праву. Вернувшись 8 февраля в Германию, Херзинг доложил командованию, что его лодка хорошо перенесла двухнедельное плавание, а ее дизели исправно работали весь поход, несмотря на штормовую погоду. Тем самым U-21 доказала, что подлодки способны совершать длительные переходы.
Поход за три моря
В феврале 1915-го Антанта начала операцию по форсированию своим флотом пролива Дарданеллы, чтобы овладеть Константинополем. Для этой цели была собрана большая эскадра, главной силой которой служили британские и французские броненосцы. Но все попытки прорваться через пролив провалились. Турки его минировали, а их береговая артиллерия мешала тральщикам Антанты расчищать путь более крупным кораблям. В свою очередь, броненосцы не смогли подавить турецкие батареи на побережье.
После потери нескольких линейных кораблей на минах союзники перешли к наземной фазе операции. Для уничтожения турецких пушек они высадили войска на Галлипольском полуострове. С моря их поддерживала эскадра. В сложившейся ситуации турки и немцы попросили австрийцев, чей флот находился в Адриатике, прислать в Эгейское море подлодки. Но те отказали, сказав, что из семи их субмарин в строю лишь две, но они нужны для обороны баз Пола и Каттаро.
Идею атаковать флот Антанты под водой продвигал находившийся в Константинополе немецкий адмирал Сушон. Он сообщил в Берлин, что для отражения нападения вражеской эскадры на Дарданеллы деятельность немецких субмарин «должна иметь большое, если не решающее значение». Тогда кайзеровский морской Генштаб обратился к командующему Флотом открытого моря о выделении подлодок для этой задачи. Последний предложил задействовать U-21.
Херзингу предстоял 4000-мильный переход из Северного моря в Адриатику. Прежде ни одна субмарина столь длинный путь не проделывала. Единственную поддержку U-21 должен был оказать пароход «Марсала» у мыса Финистере.
25 апреля лодка вышла из Вильгельмсхафена, обогнула Великобританию и 3 мая достигла Испании, где встретилась с «Марсалой», получив с нее топливо и провизию. Но, к ужасу Херзинга, полученное горючее не годилось для его дизелей. В результате перед командиром U-21 встал выбор: или возвращаться, или продолжать выполнять задание, имея лишь 26 тонн топлива. Херзинг решил идти дальше, поскольку путь назад был ненамного короче, погода хуже, а врагов на маршруте больше. К тому же в Средиземном море можно было рассчитывать на заправку с какого-нибудь судна или в нейтральном порту.
6 мая U-21 прошла Гибралтар. Экономя топливо, Херзинг не атаковал встречавшиеся ему пароходы и военные корабли. Спустя неделю он вошел в Адриатику, где был встречен австрийскими миноносцами, сопроводившими лодку в Каттаро. На момент входа в порт U-21 имела лишь 1,8 тонны топлива.
«Истребитель линкоров»
20 мая Херзинг покинул Каттаро, отправившись охотиться на броненосцы Антанты. Спустя три дня U-21 вошла в Эгейское море, где сразу столкнулась с французским крейсером. Но немцы не смогли атаковать его, поскольку корабль шел на высокой скорости.
Желая оставаться незамеченным, Херзинг построил свой маршрут так, чтобы не пересекать судоходные пути в течение дня и не подходить слишком близко к обитаемым крупным островам. Лодка двигалась на север, к островам Лемнос и Имброс – в район нахождения эскадры Антанты. Херзинг сначала хотел понаблюдать за положением вражеских кораблей и, возможно, атаковать их в лунную ночь или на рассвете.
В полдень 24 мая U-21 заметила на якоре русский крейсер «Аскольд». Для подлодки это могла быть легкая добыча, но Херзинг не стал его атаковать. Он рассчитывал найти главные силы британо-французского флота, поэтому не хотел тревожить противника раньше времени.
В ночь на 25 мая U-21 вошла в пролив между Галлипольским полуостровом и Имбросом. В бухте Кефало она обнаружила несколько военных кораблей, окруженных транспортами и мелкими судами, что делало их неудобными целями. Затем за кормой U-21 прошел броненосец «Сюффрен». Но Херзинг не стал нападать на него, желая найти более значимые цели.
Затем Херзинг обнаружил британские броненосцы рядом с мысом Геллес, у входа в Дарданеллы. На рассвете атаковать их было опасно, поскольку при спокойном море поднятый перископ был бы заметен. Тем не менее Херзинг решил рискнуть, начав в 6:25 сближение с броненосцем «Свифтшур». Нападение не удалось, поскольку британцы увидели перископ и обстреляли его. Но U-21 продолжила охоту и в 8:40 заметила два броненосца, один из которых – «Вендженс» – был атакован торпедой в 9:05 с дистанции 1000 метров. Но «британец» увернулся и открыл огонь по перископу.
Встревоженные появлением подлодки, союзники начали отводить свои корабли от Геллеса в бухту Кефало. Херзинг же, решив, что атаковать движущиеся цели в таких условиях невозможно, отправился искать более доступную добычу. Он повел U-21 вдоль побережья к мысу Габа-Тепе, где обнаружил стоящий на якоре броненосец «Триумф», вокруг которого кружил миноносец. На «Триумфе» знали о подлодке, поэтому опустили противоторпедные сети.
Но немцев это не смутило. В 11:25 U-21 c 300 метров выпустила торпеду с ножницами (сетепрорезателем), которая, пробив сети, попала в борт «Триумфа». Раздался оглушительный взрыв, после чего броненосец перевернулся и затонул. В результате 78 человек погибли, но 500 моряков выжили.
Следующий день прошел спокойно. Адмиралы Антанты временно увели свои корабли в бухту Кефало, а U-21, не обнаружив целей, ушла на север к месту стоянки «Аскольда», чтобы атаковать его. Но крейсер она не нашла, и в ночь на 27 мая Херзинг взял курс на юг, к мысу Геллес.
Там немцев ждал приятный сюрприз – стоявший на якоре броненосец «Маджестик». Правда, добраться до него было непросто. Адмиралы Антанты верно поняли, что главная цель вражеских подводников – линейные корабли, обстреливавшие турок. Поэтому они снова вывели броненосцы на позиции, плотно окружив их транспортами, полагая, что немцы не станут атаковать последние, а если и станут, то уж лучше потерять торговое судно, чем броненосец.
В 3:20, когда Херзинг увидел «Маджестик», прикрытый транспортами, впереди которых патрулировали миноносцы, он сначала счел атаку невозможной. Но на рассвете он заметил, что в завесе из судов есть «прорехи», сквозь которые можно пустить торпеду. В 5:38 U-21 произвела торпедный выстрел в одну из «прорех» между двумя пароходами с 700 метров. В этот момент на «Маджестике» заметили перископ и подняли тревогу, но было поздно. Как и в прошлый раз, торпеда прошла сквозь сети, как раскаленный нож сквозь масло, попав в середину корабля. Через семь минут «Маджестик» перевернулся. На нем погибли 40 человек, а остальному экипажу удалось спастись.
Вскоре U-21 ушла в Константинополь, так как больше не нашла достойных целей для атаки. Как и предсказывал адмирал Сушон, эффект от ее действий оказался огромен. Антанте пришлось свернуть действия линейных кораблей в Дарданелльской операции, что отрицательно сказалось на системе снабжения и поддержки ее войск на Галлипольском полуострове. Как отмечал историк британского Адмиралтейства Корбетт, вряд ли когда-либо на сухопутную операцию столь сильно повлияло такое «само по себе ничтожное средство», как подводная лодка.
За свои успехи Херзинг был награжден кайзером высшей военной наградой – орденом «Пур ле мерит», а коллеги-подводники прозвали командира U-21 «истребителем линкоров».