«Истребитель линкоров»: как германский подводник сорвал сухопутную операцию Антанты

25 мая 1915 года подводная лодка впервые доказала, что способна не просто топить корабли, но и влиять на ход крупных военных операций. Это произошло благодаря усилиям немецкого подводника Отто Херзинга, в одиночку нанесшего поражение флоту Антанты у пролива Дарданеллы.

© Библиотека Конгресса США // Немецкие подлодки в Киле

Время первых

Когда подлодки только появились, к ним относились скептически, а то и с презрением. Большинство субмарин были технически несовершенными, поэтому, кроме самих подводников, мало кто верил, что подлодки смогут играть серьезную роль в морских баталиях.

В ту пору хозяевами морей считались броненосцы и дредноуты – закованные в броню гиганты с мощной артиллерией. А в основе концепции господства на воде лежали результаты боя между эскадрами линейных кораблей. И, как многим тогда казалось, никакие подлодки не смогут этого изменить.

© Отто Херзинг (второй справа) и его офицеры

Субмаринам еще только предстояло зарекомендовать себя. Первую торпедную атаку в истории подлодка совершила 9 декабря 1912 года, во время Балканских войн. Тогда греческая субмарина «Дельфин» выстрелила в турецкий крейсер «Меджидие», однако ее командиру Стефаносу Папарригопулосу не удалось поразить цель.

Счет победам подводников открыл немец Отто Херзинг. Этот молодой и амбициозный офицер стал командиром субмарины U-21 накануне Первой мировой. Действуя в Северном море, 5 сентября 1914-го Херзинг встретил флотилию британских эсминцев, возглавляемую легким крейсером «Патфайндер». В 16:45 U-21 выпустила торпеду, уничтожившую крейсер, что стало первым в истории потоплением надводного корабля субмариной.

Вскоре за этим последовали и другие достижения Херзинга. Изначально Германия нацеливала свои подлодки на военные корабли, но 20 октября U-17 остановила, осмотрела и потопила британский пароход «Глитра». Это событие убедило немцев, что пора расширить «меню» субмарин за счет торговых судов, а также распространить подводную войну на новые, более отдаленные районы. Для выполнения этих задач U-21 было приказано идти в Ирландское море, где еще не действовала ни одна подлодка.

30 января 1915-го возле Ливерпуля U-21 потопила подрывными патронами три британских судна, действуя по призовому праву. Вернувшись 8 февраля в Германию, Херзинг доложил командованию, что его лодка хорошо перенесла двухнедельное плавание, а ее дизели исправно работали весь поход, несмотря на штормовую погоду. Тем самым U-21 доказала, что подлодки способны совершать длительные переходы.

Поход за три моря

В феврале 1915-го Антанта начала операцию по форсированию своим флотом пролива Дарданеллы, чтобы овладеть Константинополем. Для этой цели была собрана большая эскадра, главной силой которой служили британские и французские броненосцы. Но все попытки прорваться через пролив провалились. Турки его минировали, а их береговая артиллерия мешала тральщикам Антанты расчищать путь более крупным кораблям. В свою очередь, броненосцы не смогли подавить турецкие батареи на побережье.

После потери нескольких линейных кораблей на минах союзники перешли к наземной фазе операции. Для уничтожения турецких пушек они высадили войска на Галлипольском полуострове. С моря их поддерживала эскадра. В сложившейся ситуации турки и немцы попросили австрийцев, чей флот находился в Адриатике, прислать в Эгейское море подлодки. Но те отказали, сказав, что из семи их субмарин в строю лишь две, но они нужны для обороны баз Пола и Каттаро.

© Британский броненосец "Триумф"

Идею атаковать флот Антанты под водой продвигал находившийся в Константинополе немецкий адмирал Сушон. Он сообщил в Берлин, что для отражения нападения вражеской эскадры на Дарданеллы деятельность немецких субмарин «должна иметь большое, если не решающее значение». Тогда кайзеровский морской Генштаб обратился к командующему Флотом открытого моря о выделении подлодок для этой задачи. Последний предложил задействовать U-21.

Херзингу предстоял 4000-мильный переход из Северного моря в Адриатику. Прежде ни одна субмарина столь длинный путь не проделывала. Единственную поддержку U-21 должен был оказать пароход «Марсала» у мыса Финистере.

25 апреля лодка вышла из Вильгельмсхафена, обогнула Великобританию и 3 мая достигла Испании, где встретилась с «Марсалой», получив с нее топливо и провизию. Но, к ужасу Херзинга, полученное горючее не годилось для его дизелей. В результате перед командиром U-21 встал выбор: или возвращаться, или продолжать выполнять задание, имея лишь 26 тонн топлива. Херзинг решил идти дальше, поскольку путь назад был ненамного короче, погода хуже, а врагов на маршруте больше. К тому же в Средиземном море можно было рассчитывать на заправку с какого-нибудь судна или в нейтральном порту.

6 мая U-21 прошла Гибралтар. Экономя топливо, Херзинг не атаковал встречавшиеся ему пароходы и военные корабли. Спустя неделю он вошел в Адриатику, где был встречен австрийскими миноносцами, сопроводившими лодку в Каттаро. На момент входа в порт U-21 имела лишь 1,8 тонны топлива.

«Истребитель линкоров»

20 мая Херзинг покинул Каттаро, отправившись охотиться на броненосцы Антанты. Спустя три дня U-21 вошла в Эгейское море, где сразу столкнулась с французским крейсером. Но немцы не смогли атаковать его, поскольку корабль шел на высокой скорости.

Желая оставаться незамеченным, Херзинг построил свой маршрут так, чтобы не пересекать судоходные пути в течение дня и не подходить слишком близко к обитаемым крупным островам. Лодка двигалась на север, к островам Лемнос и Имброс – в район нахождения эскадры Антанты. Херзинг сначала хотел понаблюдать за положением вражеских кораблей и, возможно, атаковать их в лунную ночь или на рассвете.

© Тонущий британский броненосец "Маджестик". 27 мая 1915 года

В полдень 24 мая U-21 заметила на якоре русский крейсер «Аскольд». Для подлодки это могла быть легкая добыча, но Херзинг не стал его атаковать. Он рассчитывал найти главные силы британо-французского флота, поэтому не хотел тревожить противника раньше времени.

В ночь на 25 мая U-21 вошла в пролив между Галлипольским полуостровом и Имбросом. В бухте Кефало она обнаружила несколько военных кораблей, окруженных транспортами и мелкими судами, что делало их неудобными целями. Затем за кормой U-21 прошел броненосец «Сюффрен». Но Херзинг не стал нападать на него, желая найти более значимые цели.

Затем Херзинг обнаружил британские броненосцы рядом с мысом Геллес, у входа в Дарданеллы. На рассвете атаковать их было опасно, поскольку при спокойном море поднятый перископ был бы заметен. Тем не менее Херзинг решил рискнуть, начав в 6:25 сближение с броненосцем «Свифтшур». Нападение не удалось, поскольку британцы увидели перископ и обстреляли его. Но U-21 продолжила охоту и в 8:40 заметила два броненосца, один из которых – «Вендженс» – был атакован торпедой в 9:05 с дистанции 1000 метров. Но «британец» увернулся и открыл огонь по перископу.

Встревоженные появлением подлодки, союзники начали отводить свои корабли от Геллеса в бухту Кефало. Херзинг же, решив, что атаковать движущиеся цели в таких условиях невозможно, отправился искать более доступную добычу. Он повел U-21 вдоль побережья к мысу Габа-Тепе, где обнаружил стоящий на якоре броненосец «Триумф», вокруг которого кружил миноносец. На «Триумфе» знали о подлодке, поэтому опустили противоторпедные сети.

Но немцев это не смутило. В 11:25 U-21 c 300 метров выпустила торпеду с ножницами (сетепрорезателем), которая, пробив сети, попала в борт «Триумфа». Раздался оглушительный взрыв, после чего броненосец перевернулся и затонул. В результате 78 человек погибли, но 500 моряков выжили.

Следующий день прошел спокойно. Адмиралы Антанты временно увели свои корабли в бухту Кефало, а U-21, не обнаружив целей, ушла на север к месту стоянки «Аскольда», чтобы атаковать его. Но крейсер она не нашла, и в ночь на 27 мая Херзинг взял курс на юг, к мысу Геллес.

Там немцев ждал приятный сюрприз – стоявший на якоре броненосец «Маджестик». Правда, добраться до него было непросто. Адмиралы Антанты верно поняли, что главная цель вражеских подводников – линейные корабли, обстреливавшие турок. Поэтому они снова вывели броненосцы на позиции, плотно окружив их транспортами, полагая, что немцы не станут атаковать последние, а если и станут, то уж лучше потерять торговое судно, чем броненосец.

В 3:20, когда Херзинг увидел «Маджестик», прикрытый транспортами, впереди которых патрулировали миноносцы, он сначала счел атаку невозможной. Но на рассвете он заметил, что в завесе из судов есть «прорехи», сквозь которые можно пустить торпеду. В 5:38 U-21 произвела торпедный выстрел в одну из «прорех» между двумя пароходами с 700 метров. В этот момент на «Маджестике» заметили перископ и подняли тревогу, но было поздно. Как и в прошлый раз, торпеда прошла сквозь сети, как раскаленный нож сквозь масло, попав в середину корабля. Через семь минут «Маджестик» перевернулся. На нем погибли 40 человек, а остальному экипажу удалось спастись.

Вскоре U-21 ушла в Константинополь, так как больше не нашла достойных целей для атаки. Как и предсказывал адмирал Сушон, эффект от ее действий оказался огромен. Антанте пришлось свернуть действия линейных кораблей в Дарданелльской операции, что отрицательно сказалось на системе снабжения и поддержки ее войск на Галлипольском полуострове. Как отмечал историк британского Адмиралтейства Корбетт, вряд ли когда-либо на сухопутную операцию столь сильно повлияло такое «само по себе ничтожное средство», как подводная лодка.

За свои успехи Херзинг был награжден кайзером высшей военной наградой – орденом «Пур ле мерит», а коллеги-подводники прозвали командира U-21 «истребителем линкоров».