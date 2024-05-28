Самарский тракторист наткнулся в поле на гигантский позвоночник ихтиозавра

Посевная кампания на поле Большечерниговского района Самарской области внезапно стала палеонтологической. Тракторист, распахивая поле, наткнулся на неожиданную находку - гигантские позвоночные кости неизвестного животного.

© Самарский археологический центр

Ученые Самарского областного историко-краеведческого музея Алабина определили древние окаменелые останки как скелет ихтиозавра. Около 250-100 миллионов лет назад здесь находилось Среднерусское море, где и обитали эти хищники.

Ихтиозавры не были самыми крупными обитателями. В длину они достигали всего лишь 2,5-3 метров. Однако, настолько хорошо сохранившиеся окаменелые скелеты до сих пор были редкостью.

Палеонтологи отметили, что благодаря особенностям почвы, даже удалось определить чем питалась перед гибелью данная особь. В районе его пищеварительной системы были найдены фрагменты гигантских, по нашим меркам, раковин моллюсков - аммонитов, которые, в основном, и составляли рацион этих хищников.

Самарское палеонтологическое общество оценило данную находку как уникальную. Сейчас исследованием окаменелостей занимаются специалисты.

После того, как скелет древнего морского пресмыкающегося извлекут из земли, ему предстоит пройти обработку специальным оборудованием, затем его пропитают раствором от разрушения и окончательно закрепят кости клеем.

Только после этого скелет отправится в один из палеонтологических музеев России, где по нему будут изучать как историю древнего моря, так и развитие пресмыкающихся Земли.