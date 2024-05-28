За что служившие в Красной армии женщины ненавидели мужские семейные трусы

Большой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли советские женщины. Они не только трудились в тылу, но и наравне с мужчинами участвовали в боях на фронте. Представительницы прекрасного пола самоотверженно били фрицев, параллельно пытаясь избавиться от дискомфорта, ведь им приходилось воевать в мужских семейных трусах. Такое нижнее бельё они буквально ненавидели...

По одёжке встречают

Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, солдатки никогда не забывали, что являются прекрасным полом, а, следовательно, должны выглядеть соответствующим образом в любое время и в любом месте. Но вот армейское командование об этом не задумывалось. А зря…

Настоящей проблемой на фронте для женщин стал дефицит нижнего белья. Умереть от вражеской пули в огромных сатиновых мужских трусах, больше напоминавших короткие штанишки, – что может быть позорнее?

Анна Бегунова в книге «Ангелы смерти» писала, что едва ли не самым ценным среди женщин на войне было нижнее бельë, которое старались беречь. О дамах в погонах вспомнили только в 1944 году, когда в войска стали поступать «специализированные» элементы гардероба.

Красота стоит жертв

Не меньший дискомфорт женщины в военные годы испытывали из-за отсутствия моющих и гигиенических средств. Но дефицит того или иного косметического средства для ухода не был поводом забыть о своей половой принадлежности. Солдатки варили мыло из костей животных, трав и цветов, румянили щëки красноватой глиной, а брови и ресницы подводили углëм.

Заботились «фронтовые дамы» и о своих волосах. Они были готовы пойти на многое, лишь бы не состригать их, в очередной раз доказывая – женщина должна оставаться женщиной даже в походных условиях.