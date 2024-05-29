Восстание «сталинистов» в 1963 году. Что на самом деле произошло

Название азербайджанского города Сумгаит стало практически нарицательным после кровавой трагедии 1988 года, когда были убиты, по неофициальным данным, сотни живших в городе армян. На этом фоне остаются малоизвестными подробности другого неординарного для советской эпохи события – сумгаитского «бунта», разразившегося осенью 1963 года.

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Хроника беспорядков

7 ноября 1963 года Сумгаит, как и вся советская страна, праздновал 46-ю годовщину Октябрьской революции. Уже под конец митинга, около 10:30 утра, несколько демонстрантов подняли принесённые тайком портреты Сталина. Кто-то приколол фотографию вождя к лацкану пиджака, кто-то держал в руках. В прежние годы, несмотря на критику «культа личности», подобное сходило с рук, но на сей раз власти попытались «пресечь крамолу».

Действия милиции и дружинников, начавших отбирать портреты, ожесточили демонстрантов. Особенно яростное сопротивление оказала колонна 1-го треста. В массовой драке пострадал городской военный комиссар Кроль и несколько защитников правопорядка.

Волна недовольства быстро распространялась. Демонстранты выбрали мишенью портрет Никиты Хрущёва, вывешенный на фасаде Дворца культуры химиков на центральной площади. Сначала портрет забросали камнями, а затем рабочие трубопрокатного завода сдёрнули изображение и разорвали его в клочья. «Взамен» протестующие приволокли сохранившийся у кого-то огромный портрет Сталина. Атаковали бунтовщики и машины с «ликами» других вождей: например, слесарь Мириша Алимирзоев запрыгнул на один из автомобилей и стал сбивать портреты молотком.

Одновременно с этим было разгромлено здание горотдела милиции, в котором протестующие перебили стёкла и разломали телефоны. Собравшаяся перед зданием толпа численностью 5-6 тысяч человек сожгла два милицейских мотоцикла.

Беспорядки продолжались несколько часов, пока в Сумгаит стягивались милиционеры, вызванные на подмогу из Баку. К 14:30 город удалось утихомирить. К счастью, обошлось без жертв, но в неразберихе получил огнестрельное ранение 12-летний мальчик Айваз Айвазов.

Ответственность за случившееся власти официально возложили на «группу хулиганов». Впоследствии по уголовному делу о массовых беспорядках были осуждены шесть человек, которые получили по 3-6 лет тюрьмы.

Версия 1: «сталинистская»

О причинах, спровоцировавших бунт, по прошествии многих лет можно судить лишь предположительно. Ясно одно – волнения в Сумгаите не были пьяной выходкой «хулиганствующих элементов», как утверждалось официально.

В сумгаитских событиях проявилась особая склонность населения Закавказья к «культу личности». Почитание Иосифа Сталина было характерно для Азербайджана не меньше, чем для Грузии. Сталин с перерывами жил в Баку в 1907-1912 годах, его имя десятилетиями превозносилось в республике. Характерно высказывание о Сталине одного из осуждённых за сумгаитский бунт, Самандара Ибрагимова:

«Моя любовь к нему безгранична».

За два года до происшествия в Сумгаите, на XXII съезде КПСС, Сталин был подвергнут уничижительной критике, а его мумию после этого вынесли из Мавзолея. Но это не повлияло на популярность «отца народов» в Азербайджане. Как докладывал первый секретарь горкома Сумгаита Надир Балакишиев, на майских демонстрациях 1962 года некоторые горожане поднимали портрет Сталина. По его словам, это было «выражение протеста против основных решений нашей партии».

Версия 2: экономическая

К 1963 году трудности сталинской эпохи во многом забылись населением и в памяти остался краткий период относительного благополучия, когда периодически объявлялось о снижении цен.

По сравнению с теми временами экономическое положение при позднем Хрущёве оставляло желать лучшего. В 1962 году на 30% взметнулись цены на мясо. Из-за «кукурузной эпопеи» Хрущёва в Азербайджане ощущалась нехватка хлеба. А в летнюю страду 1963 года, по словам историка Джамиля Гасанлы, «республика столкнулась с угрозой голода». Совхозы и колхозы поставляли слишком мало зерна – план по сбору пшеницы в итоге был выполнен лишь на 74%.

Это сказалось и на потребителях. 1 сентября 1963 года магазины перестали отпускать населению муку. За хлебом выстраивались очереди. Но те буханки, которые продавались, мало походили на привычный хлеб – они пеклись из кукурузной и гороховой муки. Неудивительно, что темпераментные южане в итоге взбунтовались.

Версия 3: «национальная»

В бунте 1963 года некоторые исследователи усматривают и национальный подтекст. Звучавшие на митинге призывы свергнуть КПСС косвенно указывали на желание восстановить независимость Азербайджана.

Значительную часть жителей города составляли выходцы из патриархальной сельской местности, менее терпимой к «чужакам» (в 1950-1963 годах население Сумгаита выросло в 5 раз). По версии, упомянутой британским публицистом Томасом де Ваалом в книге «Чёрный сад», события 1963 года «имели ярко выраженную антиармянскую окраску», а одним из катализаторов стало убийство азербайджанца во время драки в Степанакерте.

В ходе беспорядков также были избиты четверо студентов-кубинцев – Роджер Лоса Фереро, Эдди Бассайо, Клаудио Элисадо и Дельфин Грант Памиента. Иностранцы, которые проходили практику на Сумгаитской ТЭЦ, попали, что называется, под горячую руку: протестующим не понравилось, что «кубинские товарищи» их фотографировали. Избитые готовы были немедленно вернуться на Кубу, но партработники уговорили их остаться в Сумгаите.